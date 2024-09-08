Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)

Присоединяйтесь к живописной сап-прогулке по реке Казанка в закатных лучах! Опытные инструкторы обучат вас управлению сап-доской и обеспечат безопасность
Водная прогулка по реке Казанка в закатных лучах солнца - это незабываемое приключение.

Профессиональные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления сап-доской.

В мини-группе вы отправитесь к мосту Миллениум,
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наслаждаясь видами стадиона Ак Барс Арена, Дворца водных видов спорта и набережной. Во время прогулки инструктор сделает фото и видео, которые вы получите в качестве бонуса. Дети от 10 лет могут плавать самостоятельно, младше - с взрослым. Прогулка подходит для детей от 6 лет

5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌅 Закатные виды на Казанку
  • 👨‍🏫 Обучение от профессионалов
  • 📸 Фото и видео в подарок
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🌉 Виды на мост Миллениум
    • Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
    Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
    Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Стадион Ак Барс Арена
  • Дворец водных видов спорта
  • Мост Миллениум
  • Набережная

    • Описание водной прогулки

    Вначале мы проведём инструктаж с обучением. Выдадим всем спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов. Затем вы отправитесь кататься по реке Казанка в компании опытного инструктора. По пути увидите:

    • Стадион Ак Барс Арена
    • Дворец водных видов спорта
    • Мост Миллениум
    • Набережную

    Во время прогулки инструктор будет делать фото и видео — мы отправим их вам в качестве приятного бонуса.

    Организационные детали

    • Дети от 10 лет могут плавать на сапе самостоятельно, до 10 лет — на одном сапе со взрослым (в этом случае покупать билет на ребенка не нужно)
    • Ограничение по возрасту для детей — от 6 лет

    в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 18:00, в четверг и пятницу в 17:30

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На пирсе Ак Барс Арены
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 18:00, в четверг и пятницу в 17:30
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
    2
    1
    Anna
    8 сен 2024
    Прекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначе
    Прекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначеПрекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначеПрекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначеПрекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначеПрекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначеПрекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначе
    Е
    24 авг 2024
    Приехали из Новосибирска с подругой и решили разбавить интеллектуальную программу по городу прогулкой на сапах! Все отлично, сапы новые, инструктор приятная. Нам очень понравилось!
    А
    19 авг 2024
    Галина-прекрасный инструктор,сделает ваш отдых комфортным и покажет самые прекрасные виды,рекомендую👍🏾
    Немтина
    7 авг 2024
    Галина, мы набрались сил для отзыва!
    Я впервые была на сапах, не умею плавать и в принципе боюсь воды.

    Но это было просто великолепно! Кайф, чилл, приятная погода и атмосфера🫶🏻
    Боялась, что не пойму, но все оказалось очень легко.
    Спасибо вам за эти моменты💘🫶🏻
    Галина, мы набрались сил для отзыва!Галина, мы набрались сил для отзыва!Галина, мы набрались сил для отзыва!Галина, мы набрались сил для отзыва!Галина, мы набрались сил для отзыва!Галина, мы набрались сил для отзыва!
    М
    6 авг 2024
    Всё отлично и чётко, начали во время, оборудование свежее, организатор приятная девушка. Рассказала, показала, на локациях сфоткала))

    Входит в следующие категории Казани

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