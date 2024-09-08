🌅 Закатные виды на Казанку 👨‍🏫 Обучение от профессионалов 📸 Фото и видео в подарок 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи 🌉 Виды на мост Миллениум

Водная прогулка по реке Казанка в закатных лучах солнца - это незабываемое приключение.Профессиональные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления сап-доской.В мини-группе вы отправитесь к мосту Миллениум,

наслаждаясь видами стадиона Ак Барс Арена, Дворца водных видов спорта и набережной. Во время прогулки инструктор сделает фото и видео, которые вы получите в качестве бонуса. Дети от 10 лет могут плавать самостоятельно, младше - с взрослым. Прогулка подходит для детей от 6 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки

Вначале мы проведём инструктаж с обучением. Выдадим всем спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов. Затем вы отправитесь кататься по реке Казанка в компании опытного инструктора. По пути увидите:

Стадион Ак Барс Арена

Дворец водных видов спорта

Мост Миллениум

Набережную

Во время прогулки инструктор будет делать фото и видео — мы отправим их вам в качестве приятного бонуса.

Организационные детали