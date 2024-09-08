Водная прогулка по реке Казанка в закатных лучах солнца - это незабываемое приключение.
Профессиональные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления сап-доской.
В мини-группе вы отправитесь к мосту Миллениум,
Профессиональные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления сап-доской.
В мини-группе вы отправитесь к мосту Миллениум,
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Вначале мы проведём инструктаж с обучением. Выдадим всем спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов. Затем вы отправитесь кататься по реке Казанка в компании опытного инструктора. По пути увидите:
- Стадион Ак Барс Арена
- Дворец водных видов спорта
- Мост Миллениум
- Набережную
Во время прогулки инструктор будет делать фото и видео — мы отправим их вам в качестве приятного бонуса.
Организационные детали
- Дети от 10 лет могут плавать на сапе самостоятельно, до 10 лет — на одном сапе со взрослым (в этом случае покупать билет на ребенка не нужно)
- Ограничение по возрасту для детей — от 6 лет
в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 18:00, в четверг и пятницу в 17:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Ак Барс Арены
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 18:00, в четверг и пятницу в 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Казани
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Галина. Зимой я работаю инструктором по сноуборду, летом занимаюсь организацией прогулок на сапах по красивым локациям Казани. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anna
8 сен 2024
Прекрасное времяпровождение, думали будет страшно и непонятно, но всё вышло иначе
Е
Екатерина
24 авг 2024
Приехали из Новосибирска с подругой и решили разбавить интеллектуальную программу по городу прогулкой на сапах! Все отлично, сапы новые, инструктор приятная. Нам очень понравилось!
А
Анна
19 авг 2024
Галина-прекрасный инструктор,сделает ваш отдых комфортным и покажет самые прекрасные виды,рекомендую👍🏾
Немтина
7 авг 2024
Галина, мы набрались сил для отзыва!
Я впервые была на сапах, не умею плавать и в принципе боюсь воды.
Но это было просто великолепно! Кайф, чилл, приятная погода и атмосфера🫶🏻
Боялась, что не пойму, но все оказалось очень легко.
Спасибо вам за эти моменты💘🫶🏻
Я впервые была на сапах, не умею плавать и в принципе боюсь воды.
Но это было просто великолепно! Кайф, чилл, приятная погода и атмосфера🫶🏻
Боялась, что не пойму, но все оказалось очень легко.
Спасибо вам за эти моменты💘🫶🏻
М
Марат
6 авг 2024
Всё отлично и чётко, начали во время, оборудование свежее, организатор приятная девушка. Рассказала, показала, на локациях сфоткала))
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