1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Расписание: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гидов оцениваю на отлично.
- ААндрей6 июня 2024Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
- ННаталья4 июня 2024Были втроём на экскурсии. Повезло, что у Диляры предыдущая группа раньше начала экскурсию, она сразу же набрала нам, и нам
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
- ЛЛариса4 июня 2024Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
- ЛЛариса2 июня 2024Хорошая экскурсия, вполне информативная, очень внимательный гид, удобно и комфортно в машине, продуманный маршрут. Твердая четвёрка. Для "пятерки" не хватило глубины и точности излагаемого материала, но это уже чисто личное. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кремлевская Набережная»
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