Экскурсии по Кремлевской набережной

Найдено 23 экскурсии в категории «Кремлевская Набережная» в Казани, цены от 1 043 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
153 отзыва
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910 за всё до 4 чел.
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 10 чел.
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045 за человека
Казань: самый смак за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Волшебство вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100 за всё до 3 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Ночная Казань с разных ракурсов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Знакомство с Казанским Кремлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вечерняя Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Расписание: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
    Гидов оцениваю на отлично.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Н
    Натали
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
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    очень гармонично и легко, как мы любим! Только самые лучшие рекомендации ❤ Лиза, прости, думаю, ты не будешь ругаться, фотки в процессе я люблю делать 🤗😂 Спасибо тебе огромное еще раз!

    Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские!Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские!
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Центр Казани за 3 часа
    Были втроём на экскурсии. Повезло, что у Диляры предыдущая группа раньше начала экскурсию, она сразу же набрала нам, и нам
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    тоже оказалось очень удобно начать её пораньше. Сразу же попросили Диляру по минимуму давать исторических дат - все равно не запомним)) Тем не менее информации хватило за глаза, даже что-то отложилось в голове. Маршрут удобный, хоть и много ходили по жаре, но не выдохлись. Потом уже ходили по нему сами, но с гидом всё-таки интересней было)

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    Казань: самый смак за 2 часа
    Хорошая экскурсия, вполне информативная, очень внимательный гид, удобно и комфортно в машине, продуманный маршрут. Твердая четвёрка. Для "пятерки" не хватило глубины и точности излагаемого материала, но это уже чисто личное. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кремлевская Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Парадная Казань: прогулка с фотографом
  2. Центр Казани за 3 часа
  3. Казань: первые впечатления о третьей столице
  4. Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
  5. Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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