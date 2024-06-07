🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 153 отзыва Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото Начало: В центре города 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 113 отзывов Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности Начало: Спасская башня Казанского кремля 4 540 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 840 отзывов Казань: путешествие по третьей столице России Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 6 990 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: В районе Петропавловского собора 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Дружеская фотопрогулка в сердце Казани Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды Начало: Напротив входа в Казанский Кремль 3800 3 230 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши Начало: У Центрального стадиона 5 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 48 отзывов Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных Начало: По договорённости 6 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 52 отзыва Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру Начало: В Старо-Татарской слободе 9 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 43 отзыва Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 18800 16 920 ₽ за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 5.5 часов 790 отзывов Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1700 1 615 ₽ за человека

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 1 отзыв Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе) Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 21:00 1100 1 045 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Казань: самый смак за 2 часа Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру Начало: В вашем отеле 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации Начало: По договоренности в центре города 6700 5 360 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Аудиогид 2 часа 9 отзывов Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений Начало: В парке Тысячелетия Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00 1600 1 440 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Волшебство вечерней Казани Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города 7 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 13 отзывов Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Аудиогид 1.5 часа 8 отзывов Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города Начало: На Площади 1 мая 1490 1 043 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра... 6700 5 360 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2 часа 60 отзывов Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов Начало: В любом удобном месте 5900 5 310 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Знакомство с Казанским Кремлем Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань Расписание: По договоренности с туристом 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Вечерняя Казань Начало: Отель/апартаменты/заведение Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00 от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 4 отзыва Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое Начало: Около центра семьи Казан Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00 1 700 ₽ за человека