Театр, где нет сцены и партера. Постановка, где нет чёткого разделения на актёров и зрителей. Вы попадёте в нестандартное пространство со зрелищными инсталляциями. А спектакль погрузит вас в размышление о том, как внутренние установки и убеждения формируют наш жизненный опыт.

Описание экскурсии

Это уникальный опыт погружения в театральное пространство, где вы станете не просто зрителем, а активным участником действия. В отличие от традиционного театра, происходящее будет зависеть от вас, ваши действия будут влиять на развитие сюжета.

Это исследование того, как ваши мысли и сознание влияют на восприятие внешнего мира. Вы сможете почувствовать, как глубокие переживания и ощущения трансформируются в реакцию на происходящее вокруг. Это позволит лучше понять себя и свои эмоции в различных ситуациях.

Это эмоциональное и интеллектуальное испытание, которое способствует саморефлексии. Оно побудит вас задуматься о вашем месте в мире, о ценностях и убеждениях. На повестке такие темы, как экологические проблемы, образование, воспитание, здоровье и культурный досуг.

Это новые идеи о том, как изменить свою реальность. Иммерсивный спектакль останется надолго в вашей памяти, вдохновляя на новые открытия и перемены в жизни.