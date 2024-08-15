Иммерсивный спектакль «Закулисье реальности»

Принять участие в необычном действе с глубоким философским посылом (мини-группа)
Театр, где нет сцены и партера. Постановка, где нет чёткого разделения на актёров и зрителей. Вы попадёте в нестандартное пространство со зрелищными инсталляциями.

А спектакль погрузит вас в размышление о том, как внутренние установки и убеждения формируют наш жизненный опыт.
Иммерсивный спектакль «Закулисье реальности»
Иммерсивный спектакль «Закулисье реальности»
Иммерсивный спектакль «Закулисье реальности»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Описание экскурсии

Это уникальный опыт погружения в театральное пространство, где вы станете не просто зрителем, а активным участником действия. В отличие от традиционного театра, происходящее будет зависеть от вас, ваши действия будут влиять на развитие сюжета.

Это исследование того, как ваши мысли и сознание влияют на восприятие внешнего мира. Вы сможете почувствовать, как глубокие переживания и ощущения трансформируются в реакцию на происходящее вокруг. Это позволит лучше понять себя и свои эмоции в различных ситуациях.

Это эмоциональное и интеллектуальное испытание, которое способствует саморефлексии. Оно побудит вас задуматься о вашем месте в мире, о ценностях и убеждениях. На повестке такие темы, как экологические проблемы, образование, воспитание, здоровье и культурный досуг.

Это новые идеи о том, как изменить свою реальность. Иммерсивный спектакль останется надолго в вашей памяти, вдохновляя на новые открытия и перемены в жизни.

ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Островского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Казани

ГрупповыеДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНа выходныеИнтерактивныеВ помещенииСкидкиИммерсивныеНескучные экскурсииДля студентовУникальный опытАктивности

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