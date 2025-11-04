в понедельник и воскресенье в 10:00, в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00

Слушать, чувствовать, переживать… На нашей нестандартной экскурсии вы останетесь с городом наедине: наденете 3D наушники и станете участниками аудиоспектакля. Отправитесь гулять по нарядным улицам Кремлевская и Баумана, заглянете в Казанский кремль. А попутно откроете истории о жителях, архитектуре, вкусах и легендах тысячелетней Казани.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Новый способ узнать и полюбить город

Вы наденете наушники — и Казань сразу превратится в живого собеседника и одновременно огромную сцену. Старинные улицы и памятники станут декорациями, технология 3D звука перенесет в виртуальную реальность, а по маршруту вас будет незримо сопровождать и направлять гид. Такой формат не только познакомит вас с городом, но позволит лучше узнать, чего вы хотите по-настоящему.

Мгновения из жизни Казани

Их вы будете собирать по пути! Узнаете, как в городе исчезло одно из самых грандиозных сокровищ в современной истории. Познакомитесь с национальной татарской кухней и достанете билет в несуществующий кинотеатр. Услышите об удивительной судьбе казанских котов и, возможно, поймете, почему пустует шикарное здание, но перед этим выясните, как появился один из самых необычных храмов России.

Маршрут

Это маленькое путешествие во времени начнется возле причудливых часов, пройдет по центральным улицам города — Баумана и Кремлевской, — а завершится в красивом месте на территории Казанского кремля.

В финале будет сюрприз, а после прогулки вы останетесь с приятным ощущением, как после хорошего фильма.

Организационные детали