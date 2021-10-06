в понедельник и воскресенье в 10:00, в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00

Иммерсивная прогулка по Казани

Познакомиться с древним городом поближе в путешествии с ловцом времени

5
1 отзыв
Слушать, чувствовать, переживать… На нашей нестандартной экскурсии вы останетесь с городом наедине: наденете 3D наушники и станете участниками аудиоспектакля.

Отправитесь гулять по нарядным улицам Кремлевская и Баумана, заглянете в казанский кремль.

А попутно откроете истории о жителях, архитектуре, вкусах и легендах тысячелетней Казани.
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани
Иммерсивная прогулка по Казани

Что вас ожидает

Новый способ узнать и полюбить город

Вы наденете наушники — и Казань сразу превратится в живого собеседника и одновременно огромную сцену. Старинные улицы и памятники станут декорациями, технология 3D звука перенесет в виртуальную реальность, а по маршруту вас будет незримо сопровождать и направлять гид. Такой формат не только познакомит вас с городом, но позволит лучше узнать, чего вы хотите по-настоящему.

Мгновения из жизни Казани

Их вы будете собирать по пути! Узнаете, как в городе исчезло одно из самых грандиозных сокровищ в современной истории. Познакомитесь с национальной татарской кухней и достанете билет в несуществующий кинотеатр. Услышите об удивительной судьбе казанских котов и, возможно, поймете, почему пустует шикарное здание, но перед этим выясните, как появился один из самых необычных храмов России.

Маршрут

Это маленькое путешествие во времени начнется возле причудливых часов, пройдет по центральным улицам города — Баумана и Кремлевской, — а завершится в красивом месте на территории казанского кремля.

🎁 В финале будет сюрприз, а после прогулки вы останетесь с приятным ощущением, как после хорошего фильма.

Организационные детали

  • В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1, 5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 10:00, в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник и воскресенье в 10:00, в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00

Юлия
Юлия
С 2019 года мы делаем иммерсивные экскурсии, или спектакли-променады. Над каждым проектом работает большая команда, мы бережно раскапываем интересные факты из истории города и с помощью профессиональных театральных актёров оживляем их, чтобы вы могли почувствовать эти мгновения истории нашего города. Вас ждет «полное погружение» и «мурашки по коже», как пишут вдохновленные участники наших прогулок.
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1 реальный отзыв

Инна
6 окт 2021
Это была лучшая экскурсия в моей жизни!

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