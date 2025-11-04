в понедельник и воскресенье в 10:00, в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00

Иммерсивная аудиопрогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Слушать, чувствовать, переживать… На нашей нестандартной экскурсии вы останетесь с городом наедине: наденете 3D наушники и станете участниками аудиоспектакля. Отправитесь гулять по нарядным улицам Кремлевская и Баумана, заглянете в Казанский кремль. А попутно откроете истории о жителях, архитектуре, вкусах и легендах тысячелетней Казани.
Вы наденете наушники — и Казань сразу превратится в живого собеседника и одновременно огромную сцену. Старинные улицы и памятники станут декорациями, технология 3D звука перенесет в виртуальную реальность, а по маршруту вас будет незримо сопровождать и направлять гид. Такой формат не только познакомит вас с городом, но позволит лучше узнать, чего вы хотите по-настоящему.
Мгновения из жизни Казани
Их вы будете собирать по пути! Узнаете, как в городе исчезло одно из самых грандиозных сокровищ в современной истории. Познакомитесь с национальной татарской кухней и достанете билет в несуществующий кинотеатр. Услышите об удивительной судьбе казанских котов и, возможно, поймете, почему пустует шикарное здание, но перед этим выясните, как появился один из самых необычных храмов России.
Маршрут
Это маленькое путешествие во времени начнется возле причудливых часов, пройдет по центральным улицам города — Баумана и Кремлевской, — а завершится в красивом месте на территории Казанского кремля.
В финале будет сюрприз, а после прогулки вы останетесь с приятным ощущением, как после хорошего фильма.
Организационные детали
Бронирование закрывается накануне в 21:00
В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 2 часа до начала — заказ можно будет перенести на другую удобную дату
Экскурсия проходит в наушниках в формате аудиоспектакля
С вами будет представитель проекта
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00, во вторник и пятницу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1600 ₽
Школьники
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00, во вторник и пятницу в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 19 часов 50 минут
Провели экскурсии для 3887 туристов
С 2019 года мы делаем иммерсивные экскурсии, или спектакли-променады. Над каждым проектом работает большая команда, мы бережно раскапываем интересные факты из истории города и с помощью профессиональных театральных актёров оживляем их, чтобы вы могли почувствовать эти мгновения истории нашего города. Вас ждет «полное погружение» и «мурашки по коже», как пишут вдохновленные участники наших прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 275 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Огромное спасибо за такую чудесную экскурсию! Проводник Ирина очень заботливая и приятная ☺️ Экскурсия ощущалась, как большое путешествие, максимально захватывающее и запоминающееся. Спасибо огромное, обязательно будем рекомендовать к посещению! ❤️
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Александр
Очень здорово и интересно! Маршрут, казалось бы, довольно-таки простой, по нему может пройти каждый, но без нашего друга не узнать интересные легенды, истории и события Казани! Очень порадовали и заинтриговали читать дальшеуменьшить
интерактивные составляющие! Ближе к концу начинается философская составляющая променада, поэтому после экскурсии есть о чем подумать, поразмышлять, прогуливаясь по улочкам Казани! Начало экскурсии в хорошем месте, которое быстро найти, это хорошо, учитывая, что экскурсия рассчитана на гостей Казани. Заканчивается экскурсия просто ошеломляющим успехом в виде необычного сюжетного поворота, а также в очень красивом месте, которое, возможно не все гости и сразу найдут! Темп пешей прогулки оооочень хороший и не спешный, что круто, ибо еще хочется не только успевать за голосов в голове, но и воспринимать то, о чем он говорит! Отдельное "Вау!" сюрпризам во время путешествия - это круто придумано! Лучшее время - сейчас!
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Е
Елизавета
Это была прекрасная экскурсия. Мы приехали на пару дней, и мне хотелось посетить нестандартную, но интересную экскурсию (чтобы и ребёнок 9 лет не заскучал). В общем-то то, что за 2 читать дальшеуменьшить
часа ребёнок ни разу не сечь наушники и не спросил, когда все закончится - о многом говорит. Были задействованы все органы чувств: и глаза, и слух, и вкус на дегустации лимонада и закусочки, и осязание (прикосновение к древним кирпичам). Несколько раз звучавшее в наушниках трогало душу и хотелось всплакнуть. Вместе с тем запомнились краткие исторические факты и я, как гость города, уехала с ощущением, что немного прикоснулась к истории. Однозначная рекомендация, теперь всем рассказываю и советую ее посетить. Очень хочется, чтобы было ещё больше интересных экскурсий. Чтобы прям глаза разбегались, все хотелось бы посетить
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А
Алена
Прочитав множество положительных отзывов, решили тоже поучаствовать в таком необычном эксперименте. Хотя сомнения оставались: как воспримут необычный формат экскурсии наши две мамы (может, лучше традиционный формат?), муж (не будет ли читать дальшеуменьшить
это слезно-сиропно?), ребенок 7 лет (достаточно ли интересно, чтобы удержать внимание 2 часа?). И ура-ура! Понравилось всем! Пожалуй только расстояния были очень большими и потому тяжелыми для наших мам, хотя организаторами были продуманы многочисленные возможности присесть на скамеечки. Содержание путешествия-спектакля не только информативно, но и затрагивает разные чувства: весело и грустно, серьезно и с иронией, даже порой "страшилки" и возвышенно и легко. Большой спектр эмоций, красота Казани под "руководством" прекрасной и отзывчивой Лейсан запомнятся надолго! Большое спасибо команде, которая создала такой профессионально записанный и содержательно продуманный спектакль-прогулку!
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Анжелика
Наверно это самая лучшая экскурсия на которой я бывала. Идеально записанный материал, который, однозначно, создавали профессионалы. Хорошо подобрана музыка и смысловое содержание. Очень приятный бонус в виде угощения - в жару попить холодного лимонада было просто идеально. Порадовали мелочи на память в виде монетки и конвертика. 10/10, буду рекомендовать всем друзьям, кто поедет в Казань
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Анна
Были вчера на экскурсии с Ловцом снов с детьми 8 и 11 лет. Это настоящий восторг! Аудиоспектакль - качественно сделанный, скомпонованный вокруг любопытных локаций, трогающий сердце. Дети покорены сюрпризами и читать дальшеуменьшить
сказочностью повествования, взрослые вслед за историями и простыми вопросами рассказчика задумываются о себе, своих мечтах и желаниях. Выбранный маршрут очень красив, насыщен, но позволяет всем сохранять комфортный темп. Открывающиеся виды достойны запечатления на открытках. Пойманных и сохранённых в душе впечатлений очень много! Дети, конечно, все разные, но мой 8летка, хоть и перенасытился после середины экскурсии, с удовольствием глазел по сторонам и вдохновлялся разными необычностями и историей-страшилкой. А в вечернем Кремле как раз закатное небо, и фонари, и проход через зелёные арки-порталы…. Ох, всего не расскажешь, не раскроешь секретов!. . Спасибо за путешествие, за сказку, за то, что делитесь историями Своего Города. Анна, Юля, Сева
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