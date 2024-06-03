1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто
В интерактивном формате познакомиться с Городом будущего и его обитателями - Робокотом и другими
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4 550₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
10 июня в 18:00
11 июня в 17:00
1550013 175₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
Начало: Ул. Баумана, 19, отель Ногай
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Начало: Ул. Баумана, д. 19
Расписание: По средам в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства
Начало: Будет сообщен после бронирования
Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды
Сегодня в 18:30
15 июня в 18:30
2 300₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интерактивная программа «История фронтовой посылки»
Вместе с военным корреспондентом собрать сведения о фронтовом прошлом Казани, судьбах людей и вещей
Начало: у парка Победы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие в загадочный мир иконописи, или зачем нужны мел, желток и рыбьи кости?
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10
Расписание: Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо, Марие и Елене за интересную экскурсию! Дети и взрослые остались довольны!
- ММария3 июня 2024Спасибо большое гиду Ксение за интересную программу!
- ТТамара2 июня 2024Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и
- ЕЕвгений30 мая 2024Экскурсия прошла хорошо
- ООксана29 мая 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
- ННаталия28 мая 2024Нам очень понравилось, рады что выбрали именно индивидуальную программу, было очень интересно) Самостоятельно невозможно так хорошо провести время, все посетить и
- ЕЕкатерина26 мая 2024Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
- ННаседкина22 мая 2024Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
- ННикита20 мая 2024Всё понравилось Детям было интересно
- ВВероника20 мая 2024Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Интерактивные»
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