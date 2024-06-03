🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 91 отзыв Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро Начало: У Дворца Земледельцев 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 21 отзыв Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей Начало: У памятника Мусе Джалилю 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом Начало: На улице Баумана 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок Начало: На УЛ.К. Насыри 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто В интерактивном формате познакомиться с Городом будущего и его обитателями - Робокотом и другими Начало: В Иннополисе от 4 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Казанская обсерватория Энгельгардта Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале 15500 13 175 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Аудиогид 1.5 часа 8 отзывов Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города Начало: На Площади 1 мая 1490 1 043 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 1 отзыв По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы Начало: Ул. Баумана, 19, отель Ногай 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 35 отзывов Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории Начало: Ул. Баумана, д. 19 Расписание: По средам в 10:00 2 000 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 49 отзывов «Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства Начало: Будет сообщен после бронирования Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала Расписание: Любой день, любое время 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 6 отзывов Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74 Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00 от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Интерактивная программа «История фронтовой посылки» Вместе с военным корреспондентом собрать сведения о фронтовом прошлом Казани, судьбах людей и вещей Начало: у парка Победы 10 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2 10 000 ₽ за всё до 3 чел.