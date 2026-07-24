Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника
Вокруг Казани очень много интересных и живописных уголков. Два из них мы сможем посетить за один день. Вы увидите удивительный остров-град Свияжск, словно вышедший из сказки Пушкина «О царе Салтане». Погуляете по Раифскому монастырю и узнаете, почему на его озере «молчат лягушки». А также услышите историю и легенды этих удивительных мест.
Вы узнаете, когда, кем, в какие сроки был построен Свияжск и как он стал местом паломничества. Оцените каменные храмы Успенского Богородицкого мужского монастыря, рассмотрите фрески 16 века и по желанию подниметесь на колокольню Никольской церкви. Кроме того, мы зайдем на территорию женского Иоанно-Предтеченского монастыря и увидим Троицкую церковь, которой недавно исполнилось 470 лет. Погуляем по колоритным улочкам Свияжска, заглянем в развлекательный комплекс Ленивый Торжок, посетим центральную Рождественскую площадь и полюбуемся живописной Свиягой, окружающей остров со всех сторон.
Раифский монастырь
Расположенный в заповедной зоне, Раифский монастырь покорит вас волшебными видами и богатым прошлым. Я расскажу о его основателе — монахе Филарете. О том, как складывалась история монастыря в разные эпохи и кто занимался его возрождением в 90-е годы. Покажу современный Троицкий собор известного архитектора Малиновского и чудотворную икону Божьей матери в старинной Грузинской церкви. Также вы сможете набрать освященной воды, попробовать монастырскую выпечку и выпить чаю на берегу Раифского озера.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Reno Kaptur
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Свияжск — 150–170 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1217 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Любовь, я экскурсовод 1 категории, аккредитована на 3 объектах ЮНЕСКО. Казань — мой родной город, и я с удовольствием наблюдаю, как она меняется и читать дальшеуменьшить
хорошеет.
В Казани удачно сочетаются тысячелетняя история и современность, а ещё здесь встречаются Восток и Запад. Гостям я показываю мечети и храмы, рассказываю об исламе и православии. Очень люблю экскурсию в Иннополис и Свияжск, когда мы путешествуем из города будущего в историческое место.
Я рассказываю о нашей богатой истории профессионально, но одновременно легко, учитывая пожелания и интересы гостей. Делаю всё, чтобы вы влюбились в Казань и возвращались к нам вновь и вновь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Благодарим Любовь за проведение индивидуальной экскурсии в Свияжск и Раифский монастырь. Интересно, содержательно, комфортно- все было в поездке отлично! Рекомендуем))
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Светлана
Экскурсия великолепная. Все достопримечательности увидели, раскрыли секретики и показали много интересных мест. Любовь, спасибо Вам огромное.
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Е
Елена
отличная экскурсия, красивые места, которые обязательно стоит посетить если приехать в Казань. Любовь прекрасно ведет экскурсию, интересно рассказывает и про исторические, и про религиозные моменты, связанные с этими местами. Комфортный автомобиль, удобно разместились вчетвером
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В
Виктория
Рекомендуем! Любовь рассказала нам об уникальных православных местах Татарстана. Неспешно гуляли, пили вкусный кофе, фотографировались. Спасибо!
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Анна
Любовь, спасибо за экскурсию! Профессиональный, вдумчивый, увлекательный рассказ. Понимание желаний заказчиков, все на высоте! Буду рекомендовать друзьям.
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Е
Елена
Все понравилось. Погода немного подвела- но это конечно не зависит от организатора экскурсии. Любовь прекрасный рассказчик. Берите индивидуалку- не пожалеете.
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