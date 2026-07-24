Вокруг Казани очень много интересных и живописных уголков. Два из них мы сможем посетить за один день. Вы увидите удивительный остров-град Свияжск, словно вышедший из сказки Пушкина «О царе Салтане». Погуляете по Раифскому монастырю и узнаете, почему на его озере «молчат лягушки». А также услышите историю и легенды этих удивительных мест.

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, когда, кем, в какие сроки был построен Свияжск и как он стал местом паломничества. Оцените каменные храмы Успенского Богородицкого мужского монастыря, рассмотрите фрески 16 века и по желанию подниметесь на колокольню Никольской церкви. Кроме того, мы зайдем на территорию женского Иоанно-Предтеченского монастыря и увидим Троицкую церковь, которой недавно исполнилось 470 лет. Погуляем по колоритным улочкам Свияжска, заглянем в развлекательный комплекс Ленивый Торжок, посетим центральную Рождественскую площадь и полюбуемся живописной Свиягой, окружающей остров со всех сторон.

Раифский монастырь

Расположенный в заповедной зоне, Раифский монастырь покорит вас волшебными видами и богатым прошлым. Я расскажу о его основателе — монахе Филарете. О том, как складывалась история монастыря в разные эпохи и кто занимался его возрождением в 90-е годы. Покажу современный Троицкий собор известного архитектора Малиновского и чудотворную икону Божьей матери в старинной Грузинской церкви. Также вы сможете набрать освященной воды, попробовать монастырскую выпечку и выпить чаю на берегу Раифского озера.

Организационные детали