Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь

Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника

Вокруг Казани очень много интересных и живописных уголков.

Два из них мы сможем посетить за один день.

Вы увидите удивительный остров-град Свияжск, словно вышедший из сказки Пушкина «О царе Салтане».

Погуляете по Раифскому монастырю и узнаете, почему на его озере «молчат лягушки».

А также услышите историю и легенды этих удивительных мест.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, когда, кем, в какие сроки был построен Свияжск и как он стал местом паломничества. Оцените каменные храмы Успенского Богородицкого мужского монастыря, рассмотрите фрески 16 века и по желанию подниметесь на колокольню Никольской церкви. Кроме того, мы зайдем на территорию женского Иоанно-Предтеченского монастыря и увидим Троицкую церковь, которой недавно исполнилось 470 лет. Погуляем по колоритным улочкам Свияжска, заглянем в развлекательный комплекс Ленивый Торжок, посетим центральную Рождественскую площадь и полюбуемся живописной Свиягой, окружающей остров со всех сторон.

Раифский монастырь

Расположенный в заповедной зоне, Раифский монастырь покорит вас волшебными видами и богатым прошлым. Я расскажу о его основателе — монахе Филарете. О том, как складывалась история монастыря в разные эпохи и кто занимался его возрождением в 90-е годы. Покажу современный Троицкий собор известного архитектора Малиновского и чудотворную икону Божьей матери в старинной Грузинской церкви. Также вы сможете набрать освященной воды, попробовать монастырскую выпечку и выпить чаю на берегу Раифского озера.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в указанную стоимость. Если вы на своем транспорте, в котором есть место для гида, стоимость экскурсии составит 6500 р.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Свияжск — 100 р. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро пл. Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Любовь, я родилась в Казани и очень ее люблю. Я гид 1-й категории, работаю с 2010 года. С радостью покажу вам главные и тайные места города и расскажу о них интересные факты.
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