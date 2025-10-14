Казань дурманящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома

Казань очаровывает своей красотой и завораживает, особенно если в конце путешествия заглянуть в уютное заведение на пару рюмочек.
Вы погрузитесь в историю уникальной Старо-Татарской слободы и откроете для себя главные святынь города.
Слушая старинные легенды, исследуете кремль, а в атмосферном кафе насладитесь традиционными алкогольными напитками с национальными угощениями (для детей — какао с чак-чаком).
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Открываем самые привлекательные уголки города В исторической части Казани, в Старо-Татарской слободе:
- вы познакомитесь с национальным бытом и старейшей мечетью города;
- посетите татарскую усадьбу 19 века;
- прогуляетесь вдоль озера Кабан;
- увидите Дворцовую площадь и архитектуру Казанской рублёвки;
- ЗАГС «Чаша»;
- Министерство сельского хозяйства;
- Кремлевскую набережную;
- Ново-савиновский район.
- Питейный дом.
главное здание Казанского Императорского университета и узнаете о его известных выпускниках. У Дома Ушковой услышите историю особняка-подарка, а у Петропавловского собора — необычную легенду. В Казанском кремле посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, вспомните легенду о башне Сююмбике. С панорамной площадки Кремля увидите современные объекты Казани:.
Казань — это не только мусульманский город, но и место, где на протяжении веков сливались культуры различных народов. Одним из ярких проявлений этой традиции являются питейные дома, и в одном из них вы побываете. Это уютное и колоритное заведение с атмосферными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции. Здесь:
- вам проведут экскурсию и расскажут о крупной алкогольной компании «Татспиртпром»;
- предложат дегустационные сеты, которые можно выбрать заранее — все варианты мы отправим при бронировании;
• к напиткам подадут традиционные татарские закуски и деликатесы. Важная информация:
- Мы будем посещать храмы и мечеть, рекомендую женщинам брать с собой головные уборы.
- Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и так далее). Детали уточняйте у организатора.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Для большего количества участников экскурсию можно провести на арендованном транспорте (минивэны, микроавтобусы и автобусы). Детали уточняйте у организатора.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки и закуски в Питейном доме
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания гостей
Завершение: Ул. Пушкина, 23, Питейный дом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы будем посещать храмы и мечеть, рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
- Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и так далее). Детали уточняйте у организатора
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Для большего количества участников экскурсию можно провести на арендованном транспорте (минивэны, микроавтобусы и автобусы). Детали уточняйте у организатора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Инга
14 окт 2025
Экскурсия проходила на комфортном автомобиле. Я второй раз в Казани, Эльдар повозил по всем знаковым местам, обо всем рассказал. Ждал везде где мы хотели остановится и пофоткаться. Комфортно индивидуально.
Входит в следующие категории Казани
