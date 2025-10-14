Казань дурманящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома

Открываем самые привлекательные уголки города В исторической части Казани, в Старо-Татарской слободе:

вы познакомитесь с национальным бытом и старейшей мечетью города;

посетите татарскую усадьбу 19 века;

прогуляетесь вдоль озера Кабан;

увидите Дворцовую площадь и архитектуру Казанской рублёвки;

ЗАГС «Чаша»;

Министерство сельского хозяйства;

Кремлевскую набережную;

Ново-савиновский район.

Питейный дом.

главное здание Казанского Императорского университета и узнаете о его известных выпускниках. У Дома Ушковой услышите историю особняка-подарка, а у Петропавловского собора — необычную легенду. В Казанском кремле посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, вспомните легенду о башне Сююмбике. С панорамной площадки Кремля увидите современные объекты Казани:.

Казань — это не только мусульманский город, но и место, где на протяжении веков сливались культуры различных народов. Одним из ярких проявлений этой традиции являются питейные дома, и в одном из них вы побываете. Это уютное и колоритное заведение с атмосферными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции. Здесь:

вам проведут экскурсию и расскажут о крупной алкогольной компании «Татспиртпром»;

предложат дегустационные сеты, которые можно выбрать заранее — все варианты мы отправим при бронировании;

• к напиткам подадут традиционные татарские закуски и деликатесы. Важная информация: