Когда солнце садится, Казань начинает сиять.
Вечерняя экскурсия по городу - это возможность увидеть его главные достопримечательности в новом свете. Театр кукол Экият, Дворец земледельцев и центр семьи - лишь часть того, что ожидает гостей. Узнайте, где в Казани искать местный Манхэттен и как появились "Рублёвка" и "Патрики". Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает поездку ещё более приятной
Вечерняя экскурсия по городу - это возможность увидеть его главные достопримечательности в новом свете. Театр кукол Экият, Дворец земледельцев и центр семьи - лишь часть того, что ожидает гостей. Узнайте, где в Казани искать местный Манхэттен и как появились "Рублёвка" и "Патрики". Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает поездку ещё более приятной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды вечерней Казани
- 📸 Возможность сделать незабываемые фото
- 🏰 Посещение знаковых мест города
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 🗺️ Узнайте о скрытых уголках Казани
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для вечерней экскурсии по Казани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, тёплые вечера позволяют насладиться прогулкой без лишней одежды, а световой день достаточно длинный, чтобы увидеть все достопримечательности в их вечернем великолепии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Казани, но погода может быть переменчивой, и потребуется тёплая одежда. Зимой, хотя город украшен праздничными огнями, холод и снег могут сделать прогулку менее комфортной, но всё же возможной для тех, кто не боится морозов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Центр семьи Казан
- Театр кукол Экият
- Дворец земледельцев
- Мечеть Ирек
- Стадион Ак Барс Арена
Описание экскурсии
После захода солнца Казань перевоплощается и начинает играть сотнями ярких огней. Этот прекрасный город, тысячелетняя история которого хранит множество сказаний и легенд, раскроется для вас по-новому. Вас ждут самые яркие символы Казани в вечерней подсветке:
- Казан, горящий прямо на берегу Казанки, — центр семьи и одна из главных достопримечательностей
- Сказочный замок, словно сошедший со страниц книг, — это татарский государственный театр кукол Экият
- Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий города
- Нежная, словно хрустальная, мечеть Ирек
- Стадион Ак Барс Арены и другие объекты Казани
По желанию можно включить в программу экскурсию по кремлю.
Вы узнаете:
- Где в Казани находится свой Манхэттен
- Как в центре города появилась «Рублёвка»
- Когда и зачем «Патрики» переехали в Казань
- Что находится в здании в виде развевающегося красного знамени
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Orlando, Toyota Corolla, Ssang Yong. Есть детское кресло
- Отдельно по желанию оплачивается прогулка по кремлю — 2000 ₽ плюс входные билеты (150 ₽ взрослый, 130 ₽ детский)
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек, дополнительно оплачивается аренда минивэна — 5000 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1181 туриста
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
18 июн 2025
Участвовали с мамой в автомобильной экскурсии по вечерней Казани, и это было незабываемое впечатление! Гид Константин был очень профессиональным и доброжелательным. Он подробно рассказывал о каждом объекте, делился интересными фактами,
С
Себастьян
16 июн 2025
Спасибо Игорю за обзорную вечернюю экскурсию, узнали историю города и его современные реалии, он ответил на все наши вопросы, как исторические так и гастрономические). Вся экскурсия прошла в дружеской обстановке.
Ольга
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия, красота невероятная! Экскурсовод Константин приехал вовремя на чистой и комфортной машине. Очень позитивный, знающий, доброжелательный, с большим желанием делиться своими знаниями. Все показал, рассказал, провез по самым интересным и запоминающимся местам. Мы остались очень довольны! Большое спасибо Константину и организаторам! ф
Алия
8 июн 2025
Отлично организована экскурсия, очень понравилось. Спасибо 👍будем рекомендовать друзьям и знакомым)
С
Соколов
8 июн 2025
Вчера были на замечательной экскурсии «Вечерняя Казань»! Увидели даже больше, чем было обозначено, очень интересно и познавательно!
Казань - очень красивый город! Гиду отдельное спасибо за настроение! Рекомендуем.
Казань - очень красивый город! Гиду отдельное спасибо за настроение! Рекомендуем.
Д
Дмитрий
3 июн 2025
Гид Константин очень понравился. Великолепно знает город, историю, умеет преподнести её. Объехали с комфортом не только центр Казани, но и маленькие улочки. Останавливались, выходили в интересных местах, слушали истории из
Ксения
25 мая 2025
Понравился творческий подход гида Марселя. Гид постарался выбрать нам маршрут, не дублирующий дневную экскурсию и даже довёз до речного порта, где мы полюбовались на закат. Мама была в восторге он стихов
Елена
14 мая 2025
Очень сильно понравилась экскурсия, очень много узнали о городе и о исторических фактах… Хорошая беседа, грамотный гид Константин!!!! Спасибо за хороший вечер
К
Кристина
30 апр 2025
Бронировали индивидуальную вечернюю экскурсию по Казани, был с нами замечательный гид Константин 🙏🏼Человек доброта, человек душа, грамотный, рассказчик на высшем уровне 👍Я была с детьми 3 и 8 годиков, нашел ко всем подход детки довольны 😊
Обязательно всем буду рекомендовать Вас 🙏🏼Спасибо большое за такой нелегкий труд!
Обязательно всем буду рекомендовать Вас 🙏🏼Спасибо большое за такой нелегкий труд!
К
Кристина
25 мар 2025
Отвратительное отношение организатора к туристам!
Эльмира
Ответ организатора:
Сожалею, Что вы перепутали форматы экскурсий: обзорные осмотры и детальное посещение Каждого объекта - это сильно разные вещи.
Наша программа -
Наша программа -
Светлана
17 мар 2025
Здравствуйте, желание оставить отзыв продиктована не только эм0циями, но ещё полученной информацией. Огромная благодарность, Константину-гид лучший, его радушность, теплота и огромный багаж информации, который он щедро дарит эксурсантам, дорогого стоит!!!
Все
Все
Л
Людмила
8 янв 2025
Были на вечерней экскурсии с экскурсоводом Павлом! Экскурсия очень понравилась! Живая подача материала, интересный очень, красивый маршрут по всем основным достопримечательностям города. Павел очень увлекательно рассказывает как про памятные места, так и про современные постройки Казани, учитывая интересы и пожелания гостей. Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода.
А
Андрей
4 янв 2025
Мы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты о которых мы не знали, все прошло увлекательно и познавательно!
По ходу экскурсии Марсель декламировал стихи, на время не смотрели, вместо положенных 2 часов, не заметили как пролетели 3 часа (стоимость осталась такая же). Рекомендую всем кто хочет индивидуальную экскурсию по Казани!
По ходу экскурсии Марсель декламировал стихи, на время не смотрели, вместо положенных 2 часов, не заметили как пролетели 3 часа (стоимость осталась такая же). Рекомендую всем кто хочет индивидуальную экскурсию по Казани!
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