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Описание
Что вас ожидает
Чудесные люди, вернувшие к жизни чудесные дома
Я расскажу о замечательном фестивальном проекте, который уже охватил полсотни российских городов, включая нашу Казань. Деревянные и полукаменные дома в историческом центре не только спасли — им вернули первозданный облик, восстановили и покрасили. И, самое главное, нашли истории о хозяевах и жителях. На прогулке по трём улицам — Калинина, Волкова и Ульянова-Ленина — вы осмотрите дореволюционные постройки города, которые благодаря волонтёрам обрели новую жизнь.
Истории деревянных домов и старинного казанского района
Вы осмотрите усадьбу князей Боратынских и особняк купца Чукашева, хлеботорговца из Чистополя. Узнаете, какое значение для Казани имела Шарная гора и что теперь находится на её месте. Я расскажу, что повлияло на решение купца-старообрядца Я. Шамова построить в городе не церковь, а больницу. И помогу отыскать доказательства того, что ещё в начале 20 века дома здесь страховали от пожаров.
Где нашли монетку с надписью «денежка», а в каком доме леопардов и львов держали? Где жили люди, эвакуированные во время войны, включая секретаря Ленина Владимира Бонч-Бруевича, автора известной всей советской детворе книжки «Ленин и дети». В реставрации какого дома принял участие бывший министр культуры России? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы на экскурсии.
А ещё поищем на домах цветы, которые по всему городу рисует казанский художник Максим Гамма. И обсудим интересную инструкцию «Как жить в доме почтенных лет», составленную владельцем такого дома Константином Лебедевым. Его владение мы тоже увидим.
Три музея на выбор
Экскурсия дополняется посещением одного из музеев и часовой экскурсией с местным сотрудником.
Дом-музей В. И. Ленина. Вы узнаете достоверные факты о семье Ульяновых, её связи с казанским краем и услышите об их казанских родственниках. А также раскроете малоизвестные детали из биографии Владимира Ульянова и его родителей.
Дом-музей академиков Арбузовых. Это единственный в России мемориальный музей, посвящённый двум выдающимся химикам 20 столетия.
Дом зоолога Эммануила Пёльцама. В этом двухэтажном деревянном домике на пригорке в начале 20 века жил именитый казанский учёный, ихтиолог и археолог. А с 1930-х годов — семья Алексея Прокопчика. Все эти предметы знакомы Алексею с детства: он здесь родился и вырос, а теперь превратил квартиру в своеобразный семейный музей, сам проводит экскурсии и музыкальные вечера.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
Вход в музеи оплачивается отдельно: каждый по 200-300 руб. /человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родная деревня")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Казани
Всем мои приветствия! Меня зовут Гульнара. Я работаю гидом-экскурсоводом с 2013 года. Мне нравится показывать гостям нашу Казань и весь Татарстан. Я провожу обзорные и исторические экскурсии, которые раскрывают прошлое города и республики с самых удивительных сторон. Буду рада нашей встрече!