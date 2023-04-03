Старинные жилые кварталы — место, где живёт душа города. Оттого уцелевшие в них дома — на вес золота. В Казани благодаря волонтёрам обновили целых 16 таких построек. С некоторыми из них я вас познакомлю. Вы откроете красоту казанского шале, деревянной резьбы с куницами на воротах, чебаксинской художественной ковки на крыльце. Услышите о владельцах этих домов: учёных-химиках, врачах, купцах-старообрядцах, часовщиках. И перенесётесь в эпоху трогательной и уютной Казани.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чудесные люди, вернувшие к жизни чудесные дома

Я расскажу о замечательном фестивальном проекте, который уже охватил полсотни российских городов, включая нашу Казань. Деревянные и полукаменные дома в историческом центре не только спасли — им вернули первозданный облик, восстановили и покрасили. И, самое главное, нашли истории о хозяевах и жителях. На прогулке по трём улицам — Калинина, Волкова и Ульянова-Ленина — вы осмотрите дореволюционные постройки города, которые благодаря волонтёрам обрели новую жизнь.

Истории деревянных домов и старинного казанского района

Вы осмотрите усадьбу князей Боратынских и особняк купца Чукашева, хлеботорговца из Чистополя. Узнаете, какое значение для Казани имела Шарная гора и что теперь находится на её месте. Я расскажу, что повлияло на решение купца-старообрядца Я. Шамова построить в городе не церковь, а больницу. И помогу отыскать доказательства того, что ещё в начале 20 века дома здесь страховали от пожаров.

Где нашли монетку с надписью «денежка», а в каком доме леопардов и львов держали? Где жили люди, эвакуированные во время войны, включая секретаря Ленина Владимира Бонч-Бруевича, автора известной всей советской детворе книжки «Ленин и дети». В реставрации какого дома принял участие бывший министр культуры России? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы на экскурсии.

А ещё поищем на домах цветы, которые по всему городу рисует казанский художник Максим Гамма. И обсудим интересную инструкцию «Как жить в доме почтенных лет», составленную владельцем такого дома Константином Лебедевым. Его владение мы тоже увидим.

Три музея на выбор

Экскурсия дополняется посещением одного из музеев и часовой экскурсией с местным сотрудником.

Дом-музей В. И. Ленина . Вы узнаете достоверные факты о семье Ульяновых, её связи с казанским краем и услышите об их казанских родственниках. А также раскроете малоизвестные детали из биографии Владимира Ульянова и его родителей.

. Вы узнаете достоверные факты о семье Ульяновых, её связи с казанским краем и услышите об их казанских родственниках. А также раскроете малоизвестные детали из биографии Владимира Ульянова и его родителей. Дом-музей академиков Арбузовых . Это единственный в России мемориальный музей, посвящённый двум выдающимся химикам 20 столетия.

. Это единственный в России мемориальный музей, посвящённый двум выдающимся химикам 20 столетия. Дом зоолога Эммануила Пёльцама. В этом двухэтажном деревянном домике на пригорке в начале 20 века жил именитый казанский учёный, ихтиолог и археолог. А с 1930-х годов — семья Алексея Прокопчика. Все эти предметы знакомы Алексею с детства: он здесь родился и вырос, а теперь превратил квартиру в своеобразный семейный музей, сам проводит экскурсии и музыкальные вечера.

Организационные детали