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Описание

Что вас ожидает: Идеальная возможность провести время с пользой Приглашаем всех любителей творчества и созидания в нашу гончарную мастерскую! Один из способов погрузиться в творчество: запечатлеть природные мотивы в гипсе. Оттиск растений позволяет передать каждую прожилку цветка. Такая техника передачи деталей превращает обыденные растения в произведение искусства, недоступное при использовании других материалов, например, при лепке. По итогу получится авторское панно или поднос. Важная информация: Чаепитие включено в стоимость билета.