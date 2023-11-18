Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе с опытными мастерами создать уникальные произведения искусства, наполненные вашей индивидуальностью и вдохновением природы!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Идеальная возможность провести время с пользой Приглашаем всех любителей творчества и созидания в нашу гончарную мастерскую! Один из способов погрузиться в творчество: запечатлеть природные мотивы в гипсе. Оттиск растений позволяет передать каждую прожилку цветка. Такая техника передачи деталей превращает обыденные растения в произведение искусства, недоступное при использовании других материалов, например, при лепке. По итогу получится авторское панно или поднос. Важная информация: Чаепитие включено в стоимость билета.
Вторник-воскресенье (понедельник выходной), с 12:00 до 20:00 по предварительной записи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс по ботаническому барельефу
- Приятное чаепитие
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Братьев Петряевых, 5, КазаньЗавершение: ул. Братьев Петряевых, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник-воскресенье (понедельник выходной), с 12:00 до 20:00 по предварительной записи.Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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