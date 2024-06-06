1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2 999₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
- TTatiana28 мая 2024Давно мечтала попасть на мк, но в моем городе такого мероприятия нет! Классно провела время, переключилась и освоила новое!
- ЕЕвгения27 мая 2024Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
- ООлег15 апреля 2024Айгуль прекрасный экскурсовод, материал экскурсии знает хорошо, рассказывает интересно. Понравилось и детям и взрослым. Единственное, на мастеркласс не попали, так как не было ни одного тренера, которые их проводят.
- ИИнна9 апреля 2024Большое спасибо за интересно проведенные полтора часа. Творишь, узнаешь новое, а после чая с вкусняшкой получаешь свое творение😉 Большое спасибо
- ККсения4 апреля 2024Это так вдохновляюще, медитативно и, главное, результат сразу 🌷 Мне очень понравилось 🥰
- ННаталья8 марта 2024Это было чудесно! Место очень душевное! Гид, Айгуль, профессионал любящий свое дело и людей! Мы избалованные туристы, остались под большим впечатлением! Всем рекомендую!
- ИИрина5 декабря 2023Все супер. Интересно было обоим сыновьям: и 11 лет, и 17 лет. Преподаватель не только профессионал, но и очень интересный человек.
- ЕЕлена12 сентября 2023Хочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., Айгуль забрала нас от отеля.
- ССветлана2 августа 2023На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мастер-классы»
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