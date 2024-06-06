Интересные программы мастер-классы Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Казани, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200 за всё до 8 чел.
Мастер-класс по робототехнике
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2 999 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • T
    Tatiana
    28 мая 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Давно мечтала попасть на мк, но в моем городе такого мероприятия нет! Классно провела время, переключилась и освоила новое!
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
  • О
    Олег
    15 апреля 2024
    Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
    Айгуль прекрасный экскурсовод, материал экскурсии знает хорошо, рассказывает интересно. Понравилось и детям и взрослым. Единственное, на мастеркласс не попали, так как не было ни одного тренера, которые их проводят.
  • И
    Инна
    9 апреля 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Большое спасибо за интересно проведенные полтора часа. Творишь, узнаешь новое, а после чая с вкусняшкой получаешь свое творение😉 Большое спасибо
  • К
    Ксения
    4 апреля 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Это так вдохновляюще, медитативно и, главное, результат сразу 🌷 Мне очень понравилось 🥰
    Это так вдохновляюще, медитативно и, главное, результат сразу 🌷 Мне очень понравилось 🥰
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
    Это было чудесно! Место очень душевное! Гид, Айгуль, профессионал любящий свое дело и людей! Мы избалованные туристы, остались под большим впечатлением! Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    5 декабря 2023
    Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
    Все супер. Интересно было обоим сыновьям: и 11 лет, и 17 лет. Преподаватель не только профессионал, но и очень интересный человек.
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
    Хочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., Айгуль забрала нас от отеля.
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    Мы были с ребёнком 9лет, и что очень приятно, организатор учла это и скорректировала наш маршрут))) мы посетили Свияжск, город будущего Иннополис, обратно доплыли на пароме по Волге. Айгуль очень интересно и непринужденно рассказывала про исторические факты и не только, узнали много интересного! Муж сказал, что это самая лучшая экскурсия, хотя во время экскурсии был достаточно сдержан))) Ребёнку очень запомнился Иннополис и роботы-доставщики, и стрельба из настоящего лука в Свияжске) очень всем рекомендую к посещению данную экскурсию и организатора Айгуль! С благодарностью, Елена!

    Хочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., АйгульХочу сказать огромное спасибо Айгуль, замечательный организатор и прекрасный человек! Экскурсия была 9 сентября 2023г., Айгуль
  • С
    Светлана
    2 августа 2023
    Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
    На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Интуитивная живопись в волшебной Казани
  2. Мастер-класс по ботаническому барельефу
  3. Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
  4. Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
  5. Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мастер-классы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 000 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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