читать дальше

Мы были с ребёнком 9лет, и что очень приятно, организатор учла это и скорректировала наш маршрут))) мы посетили Свияжск, город будущего Иннополис, обратно доплыли на пароме по Волге. Айгуль очень интересно и непринужденно рассказывала про исторические факты и не только, узнали много интересного! Муж сказал, что это самая лучшая экскурсия, хотя во время экскурсии был достаточно сдержан))) Ребёнку очень запомнился Иннополис и роботы-доставщики, и стрельба из настоящего лука в Свияжске) очень всем рекомендую к посещению данную экскурсию и организатора Айгуль! С благодарностью, Елена!