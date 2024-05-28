1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
«Следуя завету Андрея Туполева — «помнить историю и людей, с любовью ее делавших», — я создала авторскую экскурсию по этой удивительной части города»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева
«Приглашаем на авторскую экскурсию по мотивам известной книги «Слово пацана»
Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
15 июня в 15:00
1 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900₽ за человека
Квест
2.5 часа
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 мая 2024Очень информативная авторская экскурсия. Экскурсовод Гузелия - молодец! Спасибо.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо экскурсоводу Гузелии, которая сопроводила прогулку по дворам и улочкам Казани увлекательным рассказом. Понравилось, что поощряла
- ГГульнара18 мая 2024Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
- ЮЮлия11 мая 2024Наталья не только гид, но и журналист, религиовед и социально активная жительница района Соцгород. Невероятно глубокие знания темы экскурсии, подчерпнутые не
- ИИрина10 мая 2024Для нас - это ожидаемо интересная экскурсия. Наталья - краевед-исследователь отдельно взятого района Казани. Соцгород - это истории людей (известных и простых), архитектура советских времен, история авиастроения.
- ААдель8 мая 2024Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)
- ДДенис8 мая 2024Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень
- ММария7 мая 2024Очень интересная экскурсия совсем по другой Казани, Казани советской, заводской. Это погружение в эпоху 40-80 годов: дома, дворы, истории людей, которые жили и работали на Казанском авиационном заводе. Просто телепорт в прошлое! 👍🏻
- ККазанский21 апреля 2024Лучшая экскурсия своего рода! Я читал книгу, смотрел сериал - но здесь я погрузился с интересом. Скучные экскурсии позади, было интересно даже жене.
- ААнастасия17 октября 2021За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городуЗамечательный гид, кто по-настоящему любит город, много знает и смог раскрыть даже узкие темы.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Авторские»
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