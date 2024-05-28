Авторские экскурсии от местных гидов Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Казани, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соцгород - мифы и реальность города мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
«Следуя завету Андрея Туполева — «помнить историю и людей, с любовью ее делавших», — я создала авторскую экскурсию по этой удивительной части города»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 5 чел.
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
10 отзывов
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева
«Приглашаем на авторскую экскурсию по мотивам известной книги «Слово пацана»
Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
15 июня в 15:00
1 900 за человека
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
12 отзывов
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900 за человека
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
    Очень информативная авторская экскурсия. Экскурсовод Гузелия - молодец! Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
    Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо экскурсоводу Гузелии, которая сопроводила прогулку по дворам и улочкам Казани увлекательным рассказом. Понравилось, что поощряла
    читать дальше

    нас задавать вопросы и высказывать мнение, от чего создалось ощущение приятной и интересной беседы. Рекомендую тем, кто интересуется казанским феноменом, или просто хочет больше узнать о сериале

  • Г
    Гульнара
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Соцгород - мифы и реальность города мечты
    Наталья не только гид, но и журналист, религиовед и социально активная жительница района Соцгород. Невероятно глубокие знания темы экскурсии, подчерпнутые не
    читать дальше

    только из официальных источников, но и из рассказов жителей района и работников авиазавода. Это делает эту экскурсию уникальной! Рекомендую посетить и пополнить свои знания истории нашей страны. После получения такой бесценной информации захотелось узнать ещё больше, почитать про Казань 20 века, её замечательных людей, которые жили трудились и творили в этом прекрасном городе. Наталье ещё раз огромная благодарность и глубокое уважение тому что она делает!!!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Соцгород - мифы и реальность города мечты
    Для нас - это ожидаемо интересная экскурсия. Наталья - краевед-исследователь отдельно взятого района Казани. Соцгород - это истории людей (известных и простых), архитектура советских времен, история авиастроения.
  • А
    Адель
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)
  • Д
    Денис
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень
    читать дальше

    понравилось. В этот раз организаторы обновили маршрут, расширили немного информационную часть, отполировали организационные заминки. Рекомендую экскурсию и тем кому надо сводить гостей, и тем кто хочет сам просветиться)

  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Соцгород - мифы и реальность города мечты
    Очень интересная экскурсия совсем по другой Казани, Казани советской, заводской. Это погружение в эпоху 40-80 годов: дома, дворы, истории людей, которые жили и работали на Казанском авиационном заводе. Просто телепорт в прошлое! 👍🏻
    Очень интересная экскурсия совсем по другой Казани, Казани советской, заводской. Это погружение в эпоху 40-80 годов:Очень интересная экскурсия совсем по другой Казани, Казани советской, заводской. Это погружение в эпоху 40-80 годов:Очень интересная экскурсия совсем по другой Казани, Казани советской, заводской. Это погружение в эпоху 40-80 годов:Очень интересная экскурсия совсем по другой Казани, Казани советской, заводской. Это погружение в эпоху 40-80 годов:
  • К
    Казанский
    21 апреля 2024
    Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
    Лучшая экскурсия своего рода! Я читал книгу, смотрел сериал - но здесь я погрузился с интересом. Скучные экскурсии позади, было интересно даже жене.
  • А
    Анастасия
    17 октября 2021
    За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу
    Замечательный гид, кто по-настоящему любит город, много знает и смог раскрыть даже узкие темы.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Соцгород - мифы и реальность города мечты
  2. Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
  3. Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
  4. Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 1 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Авторские», 60 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам