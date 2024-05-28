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только из официальных источников, но и из рассказов жителей района и работников авиазавода. Это делает эту экскурсию уникальной! Рекомендую посетить и пополнить свои знания истории нашей страны. После получения такой бесценной информации захотелось узнать ещё больше, почитать про Казань 20 века, её замечательных людей, которые жили трудились и творили в этом прекрасном городе. Наталье ещё раз огромная благодарность и глубокое уважение тому что она делает!!!