Развлечения в Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Развлечения» в Казани, цены от 1 330 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
682 отзыва
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330 за человека
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Казань в свете ночных огней и колесо обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
875 отзывов
Ночная Казань и колесо обозрения: путешествие в свете огней
Окунитесь в атмосферу сказочной ночной Казани и насладитесь панорамными видами с колеса обозрения «Вокруг света»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
от 1 400 за человека
Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
248 отзывов
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
319 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400 за человека
Сказки вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
  2. Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
  3. Казань в свете ночных огней и колесо обозрения «Вокруг света»
  4. Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
  5. Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 330 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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