Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Приглашаем погрузиться в медитативный процесс по созданию ботанического барельефа из гипса. Оттиск растений позволяет передать каждую прожилку цветка, чего невозможно добиться лепкой. По итогу получится авторское панно или поднос. А во время процесса мы угостим вас чаем со сладостями и расскажем о нашей гончарной мастерской.
Ближайшие даты:
7
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окт
8
окт
окт
10
окт
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12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Под руководством чуткого мастера вы пройдёте несколько этапов создания барельефа:
- раскатаете пласт из глины для лепки
- сделаете оттиск цветов и растений
- удалите цветы
- зальёте оттиск жидким гипсом
Пока гипс застывает, вы выпьете вкусного чая со сладостями, послушаете небольшой рассказ о том, как создаются керамические изделия у нас в мастерской, и увидите, как всё устроено.
Через 20–30 минут ботанический барельеф из гипса готов — остаётся только убрать пласт глины и наслаждаться результатом.
Организационные детали
- Мастер-класс для вас проведёт один из наших мастеров
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в нашей мастерской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Казани
Привет! В нашей гончарной мастерской вы сможете создать собственные уникальные изделия из глины и гипса. Отличное место для того, что расслабиться от городской суеты и погрузиться в творчество.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
9 сен 2023
Отличный мастер класс, чтобы попробовать что-то интересное и сразу получить готовое изделие на руки. Очень понравилось. Красивая мастерская, все материалы инструменты предоставляются. Понравилось, что все этапы работы дают делать самостоятельно. Отлично.
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