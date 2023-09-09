Приглашаем погрузиться в медитативный процесс по созданию ботанического барельефа из гипса. Оттиск растений позволяет передать каждую прожилку цветка, чего невозможно добиться лепкой. По итогу получится авторское панно или поднос. А во время процесса мы угостим вас чаем со сладостями и расскажем о нашей гончарной мастерской.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Под руководством чуткого мастера вы пройдёте несколько этапов создания барельефа:

раскатаете пласт из глины для лепки

сделаете оттиск цветов и растений

удалите цветы

зальёте оттиск жидким гипсом

Пока гипс застывает, вы выпьете вкусного чая со сладостями, послушаете небольшой рассказ о том, как создаются керамические изделия у нас в мастерской, и увидите, как всё устроено.

Через 20–30 минут ботанический барельеф из гипса готов — остаётся только убрать пласт глины и наслаждаться результатом.

Организационные детали