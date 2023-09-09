Мастер-класс по ботаническому барельефу

Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаем погрузиться в медитативный процесс по созданию ботанического барельефа из гипса. Оттиск растений позволяет передать каждую прожилку цветка, чего невозможно добиться лепкой. По итогу получится авторское панно или поднос. А во время процесса мы угостим вас чаем со сладостями и расскажем о нашей гончарной мастерской.
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Ближайшие даты:
7
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Под руководством чуткого мастера вы пройдёте несколько этапов создания барельефа:

  • раскатаете пласт из глины для лепки
  • сделаете оттиск цветов и растений
  • удалите цветы
  • зальёте оттиск жидким гипсом

Пока гипс застывает, вы выпьете вкусного чая со сладостями, послушаете небольшой рассказ о том, как создаются керамические изделия у нас в мастерской, и увидите, как всё устроено.

Через 20–30 минут ботанический барельеф из гипса готов — остаётся только убрать пласт глины и наслаждаться результатом.

Организационные детали

  • Мастер-класс для вас проведёт один из наших мастеров
  • Рекомендованный возраст — от 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в нашей мастерской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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П
9 сен 2023
Отличный мастер класс, чтобы попробовать что-то интересное и сразу получить готовое изделие на руки. Очень понравилось. Красивая мастерская, все материалы инструменты предоставляются. Понравилось, что все этапы работы дают делать самостоятельно. Отлично.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Мастер-классы
В помещении
Для студентов
Уникальный опыт
Активности
Природа и пейзажи

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