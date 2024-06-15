Хотите узнать, как из обычного дома сделать мечеть, чем знамениты казанские коты и как правильно входить в татарское жилище? Приглашаю вас на экскурсию по самой старой слободе Казани. Мы поговорим об архитектуре, кухне и многом другом. Увидим самую короткую улицу и самый узкий переулок Казани. А ещё устроим чаепитие в настоящем татарском купеческом доме.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите комплекс с исторической реконструкцией «Татарская усадьба».
- Познакомитесь с архитектурными особенностями 3 татарских купеческих домов, осмотрите их снаружи.
- Посетите первую соборную мечеть Казани, увидите её внутреннее устройство и узнаете об истории ислама.
- Взглянете на шотландский замок в самом сердце слободы и удивительный сад рядом.
- Прогуляетесь по набережной озера Кабан.
- Полюбуетесь пряничными домиками и театром, в котором над шутками смеются целых 3 раза.
- Попьёте чай со сладостями в настоящем татарском купеческом доме начала 19 века.
Я расскажу:
- Как татар называли раньше.
- Откуда они появились на территории Поволжья.
- Какой архитектурный стиль именуют татарским модерном.
- Чем восточные мечети отличаются от поволжских.
- Какие есть особенности национальной кухни.
- Почему татарскую женщину раньше было слышно, а потом уже видно.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Дополнительно оплачивается чаепитие — 300 руб. /чел.
- Экскурсию рекомендую взрослым и детям с 6 лет.
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Я профессиональный гид 1 категории, стаж работы 15 лет. Участвовала в экскурсионном сопровождении всех крупных спортивных мероприятий, проводимых в Казани. Я родилась и выросла в Казани, люблю свой город и считаю своей миссией помочь гостям нашего города тоже полюбить его.Задать вопрос
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