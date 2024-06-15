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Хотите узнать, как из обычного дома сделать мечеть, чем знамениты казанские коты и как правильно входить в татарское жилище? Приглашаю вас на экскурсию по самой старой слободе Казани. Мы поговорим об архитектуре, кухне и многом другом. Увидим самую короткую улицу и самый узкий переулок Казани. А ещё устроим чаепитие в настоящем татарском купеческом доме.