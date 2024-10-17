Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом

Погулять по старейшему району города и узнать о нём интересные факты
Приглашаем пройти по Старо-Татарской слободе с аудиогидом! При его создании мы не использовали голоса дикторов. Вам будут рассказывать истории обычные жители Казани. Словно вы гуляете с ними вместе и ведёте душевные разговоры. Это идеальный формат для любителей свободы. Не нужно никого ждать, если вы ограничены во времени. Или торопиться, если вы любите долго рассматривать детали и делать красивые фото.
5
4 отзыва
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 02:00

Описание аудиогида

Следуя за аудиогидом, вы увидите:

  • Сад Кирова — центр Старо-Татарской слободы, где кипела жизнь
  • Угол неверных — необычное место, напротив которого находится мечеть
  • Озеро Кабан, с которым связано множество легенд
  • Купеческую усадьбу Сабитова в татарском стиле
  • Театр имени Камала
  • Мечеть Аль-Марджани — одну из старейших каменных мечетей Казани

Аудиогид расскажет о купеческих династиях и известных татарках прошлого — умных и смелых женщинах, которые, несмотря на запреты и сложности, влияли на развитие города.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. После полной оплаты мы отправим вам ссылку на чат-бот
  • Вы можете отправиться на прогулку в любое удобное вам время
  • Для прогулки вам понадобятся телефон и наушники

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Камала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
А
17 окт 2024
Такая душевная прогулка! Завершение очень актуальное, перемячи просто пушка-бомба! Со студенческих лет живу в Казани, а про эту перемячную с историей и не знала. Кстати, еще понравилось, что идешь в своем темпе, я несколько раз останавливалась, садилась на лавки и просто заливала на город и людей)
А
9 окт 2024
2,5 часа пролетели незаметно. Я живу в Казани и стараюсь на какие-нибудь интересные мероприятия иногда выбираться. На набережной Кабана часто гуляю с собакой. И оказывается до большей части исторических зданий я даже не доходила и уж тем более не знала, кто там жил. Получила новые знания, спасибо!
А
18 сен 2024
Сходила на экскурсию по Старо-Татарской слободе с ботом и это просто 🔥 мне очень понравилось! Все понятно и доступно изложено. Визуальное наполнение и звуки добавили эффект от прогулки. Спасибо большое!
л
17 сен 2024
сегодня гуляла по этому маршруту, чувствуется, что все продумано до мелочей и с душой. спасибо вам большое! казань - прекрасна! а с вами - еще интересней 💔 советую

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