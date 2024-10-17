А Альбина Такая душевная прогулка! Завершение очень актуальное, перемячи просто пушка-бомба! Со студенческих лет живу в Казани, а про эту перемячную с историей и не знала. Кстати, еще понравилось, что идешь в своем темпе, я несколько раз останавливалась, садилась на лавки и просто заливала на город и людей)

А Альбина 2,5 часа пролетели незаметно. Я живу в Казани и стараюсь на какие-нибудь интересные мероприятия иногда выбираться. На набережной Кабана часто гуляю с собакой. И оказывается до большей части исторических зданий я даже не доходила и уж тем более не знала, кто там жил. Получила новые знания, спасибо!

А Ангелина Сходила на экскурсию по Старо-Татарской слободе с ботом и это просто 🔥 мне очень понравилось! Все понятно и доступно изложено. Визуальное наполнение и звуки добавили эффект от прогулки. Спасибо большое!