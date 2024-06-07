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тоже оказалось очень удобно начать её пораньше. Сразу же попросили Диляру по минимуму давать исторических дат - все равно не запомним)) Тем не менее информации хватило за глаза, даже что-то отложилось в голове. Маршрут удобный, хоть и много ходили по жаре, но не выдохлись. Потом уже ходили по нему сами, но с гидом всё-таки интересней было)