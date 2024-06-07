1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
«Прогулка закончится на Казанской набережной, где зимой случается настоящая сказка и открывается самый длинный каток в Европе»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
«Вы прокатитесь на самом высоком в Восточной Европе колесе обозрения, которое расположилось на набережной Казанки»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«И завершим первую часть прогулкой по набережной»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«На прогулке по нарядной набережной вы оцените архитектуру Дворца земледельцев, а после мы отправимся в кремль, сердце древней Казани»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
«Покинув ансамбль, мы пройдем по Кремлевской набережной, выйдем к фотогеничному Дворцу земледельцев — штаб-квартире Министерства сельского хозяйства»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
«А после отправимся на любимую казанцами Кремлевскую набережную с эффектным Дворцом земледелия»
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
«Вы узнаете многовековую историю площади 1000-летия, рассмотрите величественный дворец Земледельцев и прогуляетесь по эффектно подсвеченной Кремлевской набережной»
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
«Гуляя по набережной, вы услышите легенды о происхождении водоема и его названия, а также несколько будоражащих воображение историй, которые испокон веков окружали это место»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«На набережной озера Кабан услышите легенды о сокровищах, таящихся под водой, и народные байки о татарском характере»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
«Вы пройдете по его набережной и заглянете в усадьбу, где познакомитесь с особенностями быта, устройством купеческого дома и сладостями в национальном магазине»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Мы заглянем на Кремлевскую набережную, чтобы вы полюбовались фасадом Дворца земледельцев»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
«А гуляя по современной Кремлевской набережной вдоль Казанки, вы откроете шикарные ракурсы для фотосессий»
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Пройдете по набережной Брюгге с пряничными домиками и осмотрите ее необычные статуи: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем Христом, Йошкиным кошке и коту»
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Завершит знакомство с городом прогулка по кремлевской набережной с осмотром роскошного Дворца земледельцев»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Карла Маркса — набережная Казани»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
«Кроме того, вы прогуляетесь по набережной озера Кабан и зайдете в Богородичный монастырь, где хранится легендарная икона Казанской Божией матери»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
«А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
«Погуляете по набережной озера Кабан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
«Дворцовая набережная с монументальным Дворцом земледельцев, в середине которого находится 20-метровое бронзовое дерево»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
«Гуляя по современной Кремлевской набережной, вы увидите шикарный дворец Земледельцев»
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
«А ещё поделюсь, какую международную премию получила набережная»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:30
74907 116₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории под кремлёвскими стенами
Погулять вдоль кремля, поговорить о горожанах и выпить чай в Музее Казанской Иконы
Начало: у Музея Казанской Иконы
«Мы побываем на территории Казанского Богородицкого монастыря, увидим и обсудим музей Льва Толстого, Тюремный замок, Дворцовую набережную и здание Дворца земледельцев»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Удиви меня, Йошкар-Ола
Автобусная экскурсия из Казани в город, где есть кусочек Брюгге и Амстердама, а также Царевокошайска
Начало: В холле отеля «Ибис»
«Увидите три самые красивые набережные — Амстердам, Брюгге и Воскресенскую»
Расписание: в воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
«Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры»
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гидов оцениваю на отлично.
- ААндрей6 июня 2024Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ННаталья4 июня 2024Эта уникальная авторская экскурсия не оставит никого равнодушным! Эмоции зашкаливают. Ничего подобного еще не встречала!
- ННаталья4 июня 2024Были втроём на экскурсии. Повезло, что у Диляры предыдущая группа раньше начала экскурсию, она сразу же набрала нам, и нам
- ЛЛариса4 июня 2024Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Набережная»
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