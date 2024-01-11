Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Неподалеку от озера Кабан притаился уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры.
Здесь жили купцы, учёные-просветители, писатели, врачи и профессора, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. Вы осмотрите усадьбы, посетите старинные мечети и познакомитесь с местными обычаями.
Здесь жили купцы, учёные-просветители, писатели, врачи и профессора, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. Вы осмотрите усадьбы, посетите старинные мечети и познакомитесь с местными обычаями.
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Описание
Что вас ожидает
Из территории проживания татарского населения с середины 16 века Старо-Татарская слобода постепенно превратилась в музей под открытым небом, который стремятся посетить все гости города. Чем же она интересна? Смотрите сами!
- Мы не спеша прогуляемся там, где раньше шумел настоящий восточный базар.
- Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети.
- Посмотрим на дом, где жила семья сына легендарного Шамиля, самого богатого и влиятельного купца Татарской слободы.
- Заглянем в дворик усадьбы «сахарного короля».
- Познакомимся с известными жителями слободы, узнаем их тайны, легенды, сплетни.
- Обсудим, чем жили казанские татары: что ели, какие песни пели и какие книги читали.
Организационные детали
Дамам необходимо иметь при себе головной убор для посещения мечетей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере на улице Столбова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваш гид в Казани
Меня зовут Айгуль и я влюблена в Казань. Это случилось давно, ещё когда я была маленькой девочкой. Приехала из небольшой деревни в шумную Казань в гости к родственникам и влюбилась. Мне тогда хотелось узнать про каждый дом, каждое здание, все тайны и легенды Казани. Теперь же мне хочется рассказать о том, что мне удалось узнать! Стремлюсь быть не скучным экскурсоводом, который грузит датами, фамилиями, заученным шаблонным текстом, имеет жесткий тайминг, а быть приятным собеседником, показывающим самое интересное.
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