Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Индивидуальная экскурсия в Казани

Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа

Неподалеку от озера Кабан притаился уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры.

Здесь жили купцы, учёные-просветители, писатели, врачи и профессора, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. Вы осмотрите усадьбы, посетите старинные мечети и познакомитесь с местными обычаями.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Из территории проживания татарского населения с середины 16 века Старо-Татарская слобода постепенно превратилась в музей под открытым небом, который стремятся посетить все гости города. Чем же она интересна? Смотрите сами!

  • Мы не спеша прогуляемся там, где раньше шумел настоящий восточный базар.
  • Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети.
  • Посмотрим на дом, где жила семья сына легендарного Шамиля, самого богатого и влиятельного купца Татарской слободы.
  • Заглянем в дворик усадьбы «сахарного короля».
  • Познакомимся с известными жителями слободы, узнаем их тайны, легенды, сплетни.
  • Обсудим, чем жили казанские татары: что ели, какие песни пели и какие книги читали.

Организационные детали

Дамам необходимо иметь при себе головной убор для посещения мечетей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере на улице Столбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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