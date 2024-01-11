Неподалеку от озера Кабан притаился уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры. Здесь жили купцы, учёные-просветители, писатели, врачи и профессора, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. Вы осмотрите усадьбы, посетите старинные мечети и познакомитесь с местными обычаями.

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Описание

Что вас ожидает

Из территории проживания татарского населения с середины 16 века Старо-Татарская слобода постепенно превратилась в музей под открытым небом, который стремятся посетить все гости города. Чем же она интересна? Смотрите сами!

Мы не спеша прогуляемся там, где раньше шумел настоящий восточный базар.

Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети.

Посмотрим на дом, где жила семья сына легендарного Шамиля, самого богатого и влиятельного купца Татарской слободы.

Заглянем в дворик усадьбы «сахарного короля».

Познакомимся с известными жителями слободы, узнаем их тайны, легенды, сплетни.

Обсудим, чем жили казанские татары: что ели, какие песни пели и какие книги читали.

Организационные детали

Дамам необходимо иметь при себе головной убор для посещения мечетей.