По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий

Вы увидите Храм всех религий - уникальное сооружение, которое сочетает в себе символики 16-ти разных религий

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Вы увидите Храм всех религий — уникальное сооружение, которое сочетает в себе символики 16-ти разных религий.

Полюбуемся живописными изгибами улочек, увидите старинные храмы XVI–XIX вв в Свияжске и отправитесь в Раифскую обитель, наслаждаться неповторимой атмосферой душевного покоя и благодати.
По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий

Что вас ожидает 🤩

  • Вселенский храм (Храм всех религий)
  • В Свияжске:
  • Богородице-Успенский мужской монастырь
  • Архитектура XVI–XVIII вв. + уникальные фрески
  • Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
  • Деревянная Троицкая церковь XVI в.
  • Каменная Сергиевская церковь начала XVII в.
  • Скорбященский собор Малиновского XX в.
  • Рождественская площадь с «уникальной изюминкой»
  • Конный двор и Ленивый торжок — ремесленные мастерские, сувенирные лавки, рыцари
  • В Раифе:
  • Монастырский комплекс
  • Святой источник
  • Грузинская икона Богородицы
  • Озеро с не квакающими лягушками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Кульминация межконфессиональной толерантности.
  • Наша экскурсия начнется со Вселенского храма. Это уникальное сооружение, которое сочетает в себе символики 16-ти разных религий. Некоторые из них и вовсе не признаны мировым сообществом. Это место силы, где разные верования соединяются в единую энергию творения. Вселенский храм- не место поклонения. Однако именно его считают кульминацией межконфессиональной толерантности в Татарстане.
  • Старинные храмы острова-града.
  • Затем отправимся на остров-град Свияжск. Это город-форпост, построенный для завоевания Казани войсками Ивана Грозного. Сегодня это остров, отделенный от материка. Его даже сравнивают с пушкинским Буяном. Полюбуемся живописными изгибами улочек, увидим старинные храмы XVI–XIX вв. Побываем на территории двух действующих монастырей: Богородице-Успенского, который входит в списки всемирного наследия ЮНЕСКО и Ионано-Предтеченского, который соединил судьбы мужской и женской обителей.
Увидим и руины церквей, которые уже никогда не будут восстановлены, но остаются памятниками истории. Имеет место не только старина, но и современное творчество. Узнаем, какая же изюминка появилась в XXI веке у Рождественской площади. Также в программе комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». Можно будет пострелять из лука и арбалета, померить доспехи-сфотографироваться. То есть почувствовать себя воином 16 столетия!

Вдали от мирской суеты…

Затем отправимся в Раифскую обитель. Прогуляемся по набережной озера с «неквакающими лягушками», полюбуемся старинными церквями. Здесь тихо и спокойно. Вдали от мирской суеты монахи выполняют свою главную миссию: молитвой привлекают благодать. Главной святыней этого монастыря является Грузинская икона Богородицы. А точнее, ее старейший список.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Женщинам при себе желательно иметь головные уборы (платки, кепки, шляпы и т. п.)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Свияжск 100 руб. с человека
  • Храм Всех Религий 150 руб. с человека
  • Стоянка в Раифе 100 руб. за авто
Место начала и завершения?
ул. Ташаяк, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Женщинам при себе желательно иметь головные уборы (платки, кепки, шляпы и т. п.)

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