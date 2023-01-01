Конный двор и Ленивый торжок — ремесленные мастерские, сувенирные лавки, рыцари
В Раифе:
Монастырский комплекс
Святой источник
Грузинская икона Богородицы
Озеро с не квакающими лягушками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Кульминация межконфессиональной толерантности.
Наша экскурсия начнется со Вселенского храма. Это уникальное сооружение, которое сочетает в себе символики 16-ти разных религий. Некоторые из них и вовсе не признаны мировым сообществом. Это место силы, где разные верования соединяются в единую энергию творения. Вселенский храм- не место поклонения. Однако именно его считают кульминацией межконфессиональной толерантности в Татарстане.
Старинные храмы острова-града.
Затем отправимся на остров-град Свияжск. Это город-форпост, построенный для завоевания Казани войсками Ивана Грозного. Сегодня это остров, отделенный от материка. Его даже сравнивают с пушкинским Буяном. Полюбуемся живописными изгибами улочек, увидим старинные храмы XVI–XIX вв. Побываем на территории двух действующих монастырей: Богородице-Успенского, который входит в списки всемирного наследия ЮНЕСКО и Ионано-Предтеченского, который соединил судьбы мужской и женской обителей.
Увидим и руины церквей, которые уже никогда не будут восстановлены, но остаются памятниками истории. Имеет место не только старина, но и современное творчество. Узнаем, какая же изюминка появилась в XXI веке у Рождественской площади. Также в программе комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». Можно будет пострелять из лука и арбалета, померить доспехи-сфотографироваться. То есть почувствовать себя воином 16 столетия!
Вдали от мирской суеты…
Затем отправимся в Раифскую обитель. Прогуляемся по набережной озера с «неквакающими лягушками», полюбуемся старинными церквями. Здесь тихо и спокойно. Вдали от мирской суеты монахи выполняют свою главную миссию: молитвой привлекают благодать. Главной святыней этого монастыря является Грузинская икона Богородицы. А точнее, ее старейший список.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Женщинам при себе желательно иметь головные уборы (платки, кепки, шляпы и т. п.)
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Что не входит
Входные билеты:
Свияжск 100 руб. с человека
Храм Всех Религий 150 руб. с человека
Стоянка в Раифе 100 руб. за авто
Место начала и завершения?
ул. Ташаяк, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Женщинам при себе желательно иметь головные уборы (платки, кепки, шляпы и т. п.)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Индивидуальные
Выездные
На весь день
Раифский монастырь
Популярные места
Религиозные
Храм Всех Религий
Свияжск
История и культура
Раифа и Свияжск
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам