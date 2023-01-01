Что вас ожидает:

Кульминация межконфессиональной толерантности.

Наша экскурсия начнется со Вселенского храма. Это уникальное сооружение, которое сочетает в себе символики 16-ти разных религий. Некоторые из них и вовсе не признаны мировым сообществом. Это место силы, где разные верования соединяются в единую энергию творения. Вселенский храм- не место поклонения. Однако именно его считают кульминацией межконфессиональной толерантности в Татарстане.

Старинные храмы острова-града.

Затем отправимся на остров-град Свияжск. Это город-форпост, построенный для завоевания Казани войсками Ивана Грозного. Сегодня это остров, отделенный от материка. Его даже сравнивают с пушкинским Буяном. Полюбуемся живописными изгибами улочек, увидим старинные храмы XVI–XIX вв. Побываем на территории двух действующих монастырей: Богородице-Успенского, который входит в списки всемирного наследия ЮНЕСКО и Ионано-Предтеченского, который соединил судьбы мужской и женской обителей.

Увидим и руины церквей, которые уже никогда не будут восстановлены, но остаются памятниками истории. Имеет место не только старина, но и современное творчество. Узнаем, какая же изюминка появилась в XXI веке у Рождественской площади. Также в программе комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». Можно будет пострелять из лука и арбалета, померить доспехи-сфотографироваться. То есть почувствовать себя воином 16 столетия!

Вдали от мирской суеты…

Затем отправимся в Раифскую обитель. Прогуляемся по набережной озера с «неквакающими лягушками», полюбуемся старинными церквями. Здесь тихо и спокойно. Вдали от мирской суеты монахи выполняют свою главную миссию: молитвой привлекают благодать. Главной святыней этого монастыря является Грузинская икона Богородицы. А точнее, ее старейший список.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Женщинам при себе желательно иметь головные уборы (платки, кепки, шляпы и т. п.)