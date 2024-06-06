Экскурсии в Раифский монастырь из Казани

Найдено 19 экскурсий в категории «Раифский монастырь» в Казани, цены от 2 160 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 500 за всё до 3 чел.
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Казани и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990 за всё до 3 чел.
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
В поисках Бога: прогулка по Казани
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000 за человека
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:00
21 июня в 10:00
9 000 за экскурсию
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять.
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Большое путешествие по Казани и окрестностям
    Было очень интересно. Посмотрели красивые места. Прокатились на пароме. Фото не прикладываю, так как снимал только видео.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом, очень живо рассказывает. На все вопросы подробно отвечал. Об’екты очень интересны. На голубые озёра надо брать репаеленты.
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Большое путешествие по Казани и окрестностям
    Ездили на экскурсию с Айгуль 28 мая 2024 года это была одна из лучших экскурсий по Казани и ее окрестностям. Очень хорошо организован маршрут знающий экскурсовод прекрасная подача информации. Спасибо огромное Айгуль за маленькое путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Раифский монастырь»

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  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. 4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
  3. Раифа, Свияжск, Вселенский храм
  4. Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
  5. Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
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  8. Башня Сююмбике
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