1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В поисках Бога: прогулка по Казани
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:00
21 июня в 10:00
9 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
- mmikhail6 июня 2024всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ДДмитрий4 июня 2024Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
- ААлександр3 июня 2024Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
- ВВиктория2 июня 2024Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять.
- ИИрина1 июня 2024Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
- ААлексей31 мая 2024Было очень интересно. Посмотрели красивые места. Прокатились на пароме. Фото не прикладываю, так как снимал только видео.
- ННаталья31 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом, очень живо рассказывает. На все вопросы подробно отвечал. Об’екты очень интересны. На голубые озёра надо брать репаеленты.
- ЛЛариса30 мая 2024Ездили на экскурсию с Айгуль 28 мая 2024 года это была одна из лучших экскурсий по Казани и ее окрестностям. Очень хорошо организован маршрут знающий экскурсовод прекрасная подача информации. Спасибо огромное Айгуль за маленькое путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Раифский монастырь»
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