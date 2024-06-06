🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 442 отзыва Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий Начало: Недалеко от Казанского Кремля Расписание: ежедневно в 09:30 2400 2 160 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 68 отзывов Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 15500 13 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 104 отзыва Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест 13 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 144 отзыва Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом Начало: В холле отеля Ибис Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 10 отзывов Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Путешествие по Казани: история, религия и современность Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 317 отзывов Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани Начало: напротив гостиницы «Ногай» Расписание: ежедневно в 10:00 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 1542 отзыва Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая» Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00 2 400 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 188 отзывов Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход) Расписание: По расписанию 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 36 отзывов Святыни Православные - Свияжск и Раифа Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону Расписание: По договоренности от 9 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа Начало: Казань, место проживания туристов Расписание: каждый день 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 10.30 12 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Раифский монастырь - жизнь в гармонии Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань Расписание: Ежедневно по договоренности от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 3 отзыва В поисках Бога: прогулка по Казани Начало: Казанский Кремль Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Раифский монастырь и заповедные места Поволжья Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители Начало: У вашего отеля 9 000 ₽ за экскурсию