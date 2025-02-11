Чудеса Татарстана: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Открыть архитектурные красоты республики и прикоснуться к их многовековой истории
Сразу три святыни Татарстана за один день — вас ждёт, пожалуй, самая одухотворяющая экскурсия.

Вы посетите живописный остров Свияжск, увидите старинные храмы и узнаете о жизни монахов в Раифском монастыре, а также познакомитесь с уникальными строениями Храма всех религий и проникнетесь идеей единства различных конфессий и культур.
4.67
3 отзыва
Чудеса Татарстана: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Чудеса Татарстана: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Чудеса Татарстана: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Недалеко от Казани сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей. Мы покажем вам святые места, где вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и храмового зодчества, вспомните народные сказки и познакомитесь с традиционными ремёслами. Дополнят впечатление тщательно подобранные исторические факты и легенды татарского народа.

Остров-град Свияжск: путешествие во времени

Сказочный град Свияжск на Круглой горе — настоящий музей под открытым небом, который перенесёт вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде.

Раиифский Богородицкий монастырь: чудеса барокко

Здесь вам откроется история возникновения построек Раифского монастыря, их художественный облик представляют несомненный архитектурный интерес. Гид расскажет, каким образом, несмотря на утраты, монастырь сохранил цельность облика до наших дней.

Знакомство с Храмом всех религий

Главные мечети и соборы Казани возведены еще в эпоху Средневековья, но храм, с которым вам предстоит познакомиться на экскурсии, построен всего 20 лет назад. За это время Храм всех религий успел стать одним из самых необычных туристических мест Казани благодаря красочной, причудливой архитектуре и уникальной концепции. В её основе — идея, что все религии мира — едины, все они созданы для того, чтобы вести людей к миру и свету. Вы удивитесь, как смело в одном строении сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы, характерные для 16 религий (в том числе и исчезнувших).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса

ежедневно в 10:00

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Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2200 ₽
Студенты2200 ₽
Школьники до 17 лет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
А
11 фев 2025
Добрый день! Экскурсия очень насыщенная почти на 8 часов, но есть нюансы.
Экскурсовод: Лариса - 5 * очень емко рассказывала про объекты, во время переездов напоминала исторические моменты и акцентировала внимание
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на культурные и социальные особенности попутных поселений и объектов. Собрала контакты всей группы и дала свои для связи. На объектах общалась через радиогида - связь устойчивая, но выдают мононаушник, рекомендую брать свои проводные стерео наушники для более удобного принятия информации (мне пригодились из "Синего автобуса Самары";)). Очень востребованный экскурсовод: впоследствии видел ее с группой в Казанском Кремле и на Вечерней Казани около Дворца Земледельцев.
Транспорт: водитель Рафаэль - минус 1 * за экскурсию с него. Хороший, большой и удобный китайский автобус, НО помыть стекла пассажиров перед экскурсией можно было, стекла были грязные. Очень понравилось постоянное требование экскурсовода пристегиваться ремнями безопасности во время движения.
1 остановка: Храм всех религий: храма нет, но есть самодельный минимузей истории и религии мира. Снаружи интересный, внутрь не ходил и мало времени было, но саркофаг, Тутанхамона я два раза в Каирском музее видел, третий раз в Казани не рискнул;)
2 остановка: Раифа: это сила - в лесу, в глуши, монастырь!!! Красивый, разной архитектуры и очень сильной энергией. Ничего описывать не буду, приезжайте сами и смотрите. Но времени мало… Я только из-за Раифы поехал!!! Раифским котам привет!
3 остановка: Свияжск. Первая в истории России военная база. Ранее фактически отрезанный от суши остров. При входе старинный монастырь с постройками 16 века - там вся сила. Покажут церковь деревянную и еще один монастырь, несколько достопримечательностей. Дальше свободное время, почти полтора часа. . а там столько времени зимой делать нечего: посмотрел на панораму острова с пожарной каланчи, впечатляет, музеи никакие - творчество местных живописцев и немного осколков керамики в одном, портрет Троцкого и ржавый штык в другом, не интересно. Рынки пустые - зима… Туалеты в музеях и кафе - 30 рублей.
Для обзорно-познавательной экскурсии в зимний период - очень хорошо. На Раифу полчаса добавить за счет Свияжска и было бы вообще замечательно Спасибо.

Е
24 янв 2025
У нас был мега креативный экскурсовод Иван. Харизма, тонкий подход, знание маршрута, исторических событий очень порадовали.
Организация прекрасная. Свободное время по часу на двух остановках 👍🔥
Есть время и погулять и пообедать и выбрать сувениры.
Очень познавательная и интересная экскурсия. Остались довольны, рекомендуем!
Н
12 янв 2025
Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.
Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.Интересная комфортная экскурсия. Все понравилось. Хотелось бы добавить хотя бы по 30 минут на каждом объекте. Спасибо.

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