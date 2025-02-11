Сразу три святыни Татарстана за один день — вас ждёт, пожалуй, самая одухотворяющая экскурсия. Вы посетите живописный остров Свияжск, увидите старинные храмы и узнаете о жизни монахов в Раифском монастыре, а также познакомитесь с уникальными строениями Храма всех религий и проникнетесь идеей единства различных конфессий и культур.

Описание экскурсии

Недалеко от Казани сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей. Мы покажем вам святые места, где вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и храмового зодчества, вспомните народные сказки и познакомитесь с традиционными ремёслами. Дополнят впечатление тщательно подобранные исторические факты и легенды татарского народа.

Остров-град Свияжск: путешествие во времени

Сказочный град Свияжск на Круглой горе — настоящий музей под открытым небом, который перенесёт вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде.

Раиифский Богородицкий монастырь: чудеса барокко

Здесь вам откроется история возникновения построек Раифского монастыря, их художественный облик представляют несомненный архитектурный интерес. Гид расскажет, каким образом, несмотря на утраты, монастырь сохранил цельность облика до наших дней.

Знакомство с Храмом всех религий

Главные мечети и соборы Казани возведены еще в эпоху Средневековья, но храм, с которым вам предстоит познакомиться на экскурсии, построен всего 20 лет назад. За это время Храм всех религий успел стать одним из самых необычных туристических мест Казани благодаря красочной, причудливой архитектуре и уникальной концепции. В её основе — идея, что все религии мира — едины, все они созданы для того, чтобы вести людей к миру и свету. Вы удивитесь, как смело в одном строении сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы, характерные для 16 религий (в том числе и исчезнувших).

Организационные детали