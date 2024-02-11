Рядом со столицей Татарстана есть множество интересных мест, куда стоит добраться. Если вы предпочитаете насыщенный отдых, мы покажем всё лучшее в окрестностях Казани. Архитектурный символ всех религий и остров-град Свияжск, Раифский монастырь и «город будущего» Иннополис — вы удивитесь, сколько чудес скрывает наш гостеприимный край и непременно влюбитесь в него!

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Описание

Что вас ожидает

Храм всех религий

Своей необычной архитектурой он удивляет и взрослых, и детей. Мы посетим несколько залов: зал Шивы, зал Кришны, зал Будды, католический зал, зал тайных обществ, зал древнеегипетской мифологии, православный зал и т. д. Вы попробуете медитацию с поющей тибетской чашей, а может быть, и решитесь пройти по гвоздям.

Иннополис

В самом молодом городе России вы словно перенесётесь в фантастический роман. Здесь можно покататься на беспилотном такси, увидеть танцующего робота-официанта и необычного курьера и погадать на будущее у QR-стены предсказаний.

Свияжск

История города-крепости Свияжска тесно связана с именем Ивана Грозного. На территории острова располагалось большое количество монастырей. Многие церковные постройки были уничтожены в годы советской власти, однако и сохранившиеся до наших дней здания впечатляют своей мощью. Вы увидите храм, где молился Иван Грозный перед походом на Казань. А в летний период сможете взглянуть на уникальные фрески 16 века.

Раифа

История обители началась более 400 лет назад. В дореволюционное время здесь находилось более 15 церквей. Сегодня архитектурный ансамбль состоит из 4 храмов — я расскажу о каждом их них. А ещё вы увидите единственное в России озеро, где лягушки молчат. При желании сможете помолиться у чудотворной иконы Богородицы Грузинской, окунуться в купель или набрать святой воды.

Организационные детали