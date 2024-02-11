Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Архитектурный символ всех религий и остров-град Свияжск, Раифский монастырь и «город будущего» Иннополис — вы удивитесь, сколько чудес скрывает наш гостеприимный край и непременно влюбитесь в него!
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Описание
Что вас ожидает
Храм всех религий
Своей необычной архитектурой он удивляет и взрослых, и детей. Мы посетим несколько залов: зал Шивы, зал Кришны, зал Будды, католический зал, зал тайных обществ, зал древнеегипетской мифологии, православный зал и т. д. Вы попробуете медитацию с поющей тибетской чашей, а может быть, и решитесь пройти по гвоздям.
Иннополис
В самом молодом городе России вы словно перенесётесь в фантастический роман. Здесь можно покататься на беспилотном такси, увидеть танцующего робота-официанта и необычного курьера и погадать на будущее у QR-стены предсказаний.
Свияжск
История города-крепости Свияжска тесно связана с именем Ивана Грозного. На территории острова располагалось большое количество монастырей. Многие церковные постройки были уничтожены в годы советской власти, однако и сохранившиеся до наших дней здания впечатляют своей мощью. Вы увидите храм, где молился Иван Грозный перед походом на Казань. А в летний период сможете взглянуть на уникальные фрески 16 века.
Раифа
История обители началась более 400 лет назад. В дореволюционное время здесь находилось более 15 церквей. Сегодня архитектурный ансамбль состоит из 4 храмов — я расскажу о каждом их них. А ещё вы увидите единственное в России озеро, где лягушки молчат. При желании сможете помолиться у чудотворной иконы Богородицы Грузинской, окунуться в купель или набрать святой воды.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Nissan Qashqai
- Дополнительные расходы: вход в Храм всех религий — 200 руб. за взрослого, дети до 14 лет бесплатно; входные билеты в Свияжске — 130 руб. за взрослого, 100 руб. для льготных категорий (пенсионеры, школьники, студенты)
- Для посещения храмов девушкам нужны головные уборы
- Ёмкости для святой воды в Раифе продаются, но можно взять свои
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.