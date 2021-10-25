Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий

Погулять по старинному острову и оценить идею Вселенского храма на авто-пешеходной экскурсии

5
13 отзывов
В Свияжске вы погрузитесь в атмосферу тихого уездного поселения и проследите историю России с 16 по 21 века.

Увидите место слияния Свияги и Волги, посетите древние церкви и узнаете, как с островом связаны Пушкин и Толстой.

А в Храме всех религий расшифруете замысел необычного художника и архитектора Ильдара Ханова.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий

Что вас ожидает

Прогулка по Свияжску

Вы осмотрите Иоанно-Предтеченский и Успенский монастыри, собор в честь иконы «Всех скорбящих радость» и одну из древнейших деревянных церквей России — Троицкую. Прогуляетесь по Рождественской площади и подниметесь на «крепостную стену» в стилизованном под старину комплексе Ленивый Торжок. А я расскажу, кто такие помытчики и целовальники и почему одна из местных пушек называлась «Девкина голова».

Причудливый Храм всех религий

Яркий Вселенский храм — одно из самых необычных сооружений в окрестностях Казани. В нем не проводятся службы, но можно узнать о разных религиях мира. Вы услышите, как родилась идея этого арт-объекта, как она воплощалась в жизнь и в кого верили предки татар до принятия ислама. Рассмотрите многочисленные витражи, цветные купола, башни и минареты. А также убедитесь, что в одном пространстве могут соседствовать изображения Будды, Ганеши и Иисуса Христа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: Свияжск — 100 р. с человека, Храм всех религий — 100 р. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дания
Дания
Здравствуйте. Меня зовут Дания, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2006 года. Мы с коллегами проводим увлекательные экскурсии для взрослых и детей. Стараемся найти индивидуальный подход к каждому путешественнику и показать Казань с лучшей стороны.
Задать вопрос

13 реальных отзывов от туристов

А
25 окт 2021
В Свияжск только с гидом, иначе не почувствуете связи красоты с историей, но гид должен быть хороший, такой как Дания.
Л
24 окт 2021
19 октября 2021 были на экскурсии остров-град Свияжск. Дания прекрасный рассказчик, хорошо владеет материалом, очень внимательно слушает, развернуто отвечает на вопросы. Всегда готова подкорректировать маршрут в связи с возникшими нуждами и желаниями. Огромное спасибо Дании за помощь в поиске бинокля, ее терпение и понимание) Перемечи были очень вкусными) Послевкусие от экскурсии осталось прекрасное… Много интересной информации, подача легкая и не навязчивая, ни один наш вопрос не остался без ответа, время пролетело незаментно. Однозначно рекомендую экскурсии Дании.
Анна
18 окт 2021
Очень довольны поездкой, много интересного и запоминающегося. Дания хороший разссказчик и внимательный экскурсовод, учла все наши пожелания и уделила нам даже больше времени, чем предусматривала поездка. Много дала информации и полезных советов. Свияжск чудесный, самобытный. Обязательно нужно посетить, с удовольствием рекомендуем:)
А
15 окт 2021
Хотим выразить огромную благодарность гиду Дание за замечательную экскурсию в Свияжск и Храм всех религий.

Экскурсовод встретила нас у отеля на машине и сама провезла по маршруту. Первая остановка - Храм всех религий. Очень необычное место с интересной задумкой. Дания рассказала нам историю сооружения и провела по всем залам.

Следующей остановкой был Свияжск. Чистый и тихий городок с прекрасным видом на реку. Гид провела нас по местному мужскому и женскому монастырям, а также иным значимым и историческим местам. А под конец экскурсии мы даже выпили местный татарский чай. Дания не только подробно рассказывает об объектах самой экскурсии, но и про жизнь в Татарстане в целом.

Дания очень хороший рассказчик, а еще аккуратный и внимательный водитель. Очень рекомендуем.
С
12 окт 2021
Всё очень понравилось, Дания просто молодец, было интересно, комфортно, погода замечательная, все прошло на высшем уровне. Спасибо большое💐💐💐
М
22 сен 2021
Интересная, познавательная экскурсия. Рассказ основательный с интересными фактами и легендами,
Н
17 сен 2021
Дания, спасибо! Отлично построенная экскурсия, материал преподносится на высшем уровне. Все время идет непрерывное общение с гидом. Дания прекрасный рассказчик, информацию подает легко и доступно. В памяти останется не только Свияжск, но и общение с таким замечательным человеком!
А
14 сен 2021
Путешествие в Свияжск стало самым ярким впечатлением нашей с подругами поездки в Татарстан. Во многом, благодаря нашему гиду! Дания не только адаптировала поездку под наши пожелания, чтобы мы увидели важные для нас святыни и покатались на пароме по реке, но и сделала маршрут максимально для нас интересным. Ее рассказ был сбалансированным набором фактов, которые стали базой, и историй, благодаря которым мы смогли погрузиться в богатую историю Свияжска и Раифского монастыря, ее прочувствовать. Дания с радостью отвечала на все наши многочисленные вопросы, и даже посоветовала бистро, которым мы отпраздновали Наше пребывание в Казани.
Но самое важное, с помощью Дании мы погрузились в атмосферу Свияжска: неспешно прогулялось по острову-граду, поставили свечки в храмах, попили чай из самовара с шишками и плюшками на Ленивом Торжке.
Будем с удовольствием рекомендовать Данию всем моим друзьям, которые захотят приехать познакомиться с достопримечательностями Казани.
Наталья
11 сен 2021
Хочу поблагодарить за классную экскурсию моего гида Данию. Неутомительная дорога, аккуратный и спокойный водитель. Совершенно незаметно пролетело время, с погодой опять же повезло, сам Свияжск понравился- уютный, ухоженный, история богатая. Храм всех религий тоже надо смотреть, задумка интересная, хотя и неоднозначная, как и сам его основатель. По моей просьбе заехали также и в Раифский монастырь.
Дания прекрасный рассказчик и собеседник не только по теме экскурсии, за что ей отдельное спасибо. Очень рекомендую этого гида.
В
10 сен 2021
Прекрасные впечатления от экскурсии! Дания проводит экскурсию легко, живо, увлекательно. Информации много, но она не перегружена обилием дат. Очень рекомендую!
Н
29 авг 2021
Все очень понравилось! Прекрасный экскурсовод, интересное содержание, приятно слушать! Много дополнительной информации по дороге. Сразу видно, что Дания любит своё дело и, главное, обладает знаниями. Замечательная экскурсия! Спасибо, Дания!
Н
25 авг 2021
Очень понравилась экскурсия. Были всей семьей. Гид Дания очень интересно все рассказывает, 5-6 часов прилетели незаметно. Рекомендуем к посещению
Т
20 авг 2021
Чудесная экскурсия! Даже дикая жара не смогла помешать. Дания - прекрасный рассказчик, знающий гид, очень аккуратный водитель. Замечательный день и хорошее завершение нашего путешествия в Казань. Рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмы#Храм Всех Религий🗽Достопримечательности#Свияжск#Троицкая церковь#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Казани

Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
4.3
583
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
24
6ч 30м
7 300
за 1-4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Посетить старинный остров, «город будущего» и храм всех религий на авто-пешеходной экскурсии
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
4.6
622
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Посетите важнейшие религиозные места центрального Поволжья! Экскурсия будет интересной не только с...
Ежедневно в 09:30 и 10:00
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
1
15 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Ежедневно по договоренности
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
6 980
за 1-4 чел.
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Локации этой автомобильной экскурсии находятся в окрестностях Казани и, как на подбор, все -...
ежедневно
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
4.9
100
3ч 30м
8 900
за 1-6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Индивидуальная экскурсия
4.9
61
7 500
за 1-3 чел.
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Посетить старинный остров-град, местную Силиконовую долину и Храм всех религий за один день
Экскурсия на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
6 500
за 1-10 чел.
Экскурсия на остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
4.9
88
5 200
за 1-8 чел.
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
4.5
69
1 500
за 1 чел.
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Исследовать святыни в окрестностях города на групповой автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
4.2
83
1 600
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Теплоходная экскурсия до Свияжска для тех, кому интересна история храмов и природа Волги
По расписанию
Форпост Ивана Грозного - остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
3
4 500
за 1-10 чел.
Форпост Ивана Грозного - остров-град Свияжск
Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов
по договоренности

Дания проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Казань за 3 часа!
Индивидуальная экскурсия
5
14
4 550
за 1-3 чел.
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Старинные и современные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺