В Свияжске вы погрузитесь в атмосферу тихого уездного поселения и проследите историю России с 16 по 21 века. Увидите место слияния Свияги и Волги, посетите древние церкви и узнаете, как с островом связаны Пушкин и Толстой. А в Храме всех религий расшифруете замысел необычного художника и архитектора Ильдара Ханова.

Описание экскурсии

Прогулка по Свияжску

Вы осмотрите Иоанно-Предтеченский и Успенский монастыри, собор в честь иконы «Всех скорбящих радость» и одну из древнейших деревянных церквей Поволжья — Троицкую. Прогуляетесь по Рождественской площади. А я расскажу, кто такие помытчики и целовальники и почему одна из местных пушек называлась «Девкина голова».

Причудливый Храм всех религий

Яркий Вселенский храм — одно из самых необычных сооружений в окрестностях Казани. В нем не проводятся службы, но можно узнать о разных религиях мира. Вы услышите, как родилась идея этого арт-объекта, как она воплощалась в жизнь и в кого верили предки татар до принятия ислама. Рассмотрите многочисленные витражи, цветные купола, башни и минареты. А также убедитесь, что в одном пространстве могут соседствовать изображения Будды, Ганеши и Иисуса Христа.

Организационные детали