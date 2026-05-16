Погулять по старинному острову и оценить идею Вселенского храма на авто-пешеходной экскурсии
В Свияжске вы погрузитесь в атмосферу тихого уездного поселения и проследите историю России с 16 по 21 века.
Увидите место слияния Свияги и Волги, посетите древние церкви и узнаете, как с островом связаны Пушкин и Толстой. А в Храме всех религий расшифруете замысел необычного художника и архитектора Ильдара Ханова.
Вы осмотрите Иоанно-Предтеченский и Успенский монастыри, собор в честь иконы «Всех скорбящих радость» и одну из древнейших деревянных церквей Поволжья — Троицкую. Прогуляетесь по Рождественской площади. А я расскажу, кто такие помытчики и целовальники и почему одна из местных пушек называлась «Девкина голова».
Причудливый Храм всех религий
Яркий Вселенский храм — одно из самых необычных сооружений в окрестностях Казани. В нем не проводятся службы, но можно узнать о разных религиях мира. Вы услышите, как родилась идея этого арт-объекта, как она воплощалась в жизнь и в кого верили предки татар до принятия ислама. Рассмотрите многочисленные витражи, цветные купола, башни и минареты. А также убедитесь, что в одном пространстве могут соседствовать изображения Будды, Ганеши и Иисуса Христа.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются обед и входные билеты: Свияжск — 150 ₽/обычный, 130 ₽/льготный (можно оплатить картой), Храм всех религий — 300 ₽ с человека
Также возможно посещение Раифского монастыря (доплата 2000 ₽) или Иннополиса (1600 ₽)
Экскурсия проводится на автомобиле Škoda Karoq
Для посещения монастырей женщинам нужны головные уборы
Экскурсия подойдёт путешественникам от 16 лет
С вами буду я или гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дания — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1623 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Дания, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2006 года. Мы с коллегами проводим увлекательные экскурсии для взрослых и детей.
Стараемся найти индивидуальный подход к каждому путешественнику и показать Казань с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 160 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
Были вместе с супругой и экскурсия понравилась нам обоим. Интересный рассказ о образовании Казани и Свияжска. Так же у нас было посещение храма всех религий и это действительно очень интересное и живописное место.
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Е
Евгений
Спасибо. Нам очень понравилось.
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светлана
нашу маленьую группу в 3 человека Дания забрала у отеля. хочу отметить,что такой формат экскурсий для меня самый предподчительный в виду маломобильности нашей группы-комфортно и интересно. Дания прекрасный водитель,водит аккуратно читать дальшеуменьшить
и что немаловажно дает очень интересную информацию о тех местах,которые мы прозжаем. первым пунктом нашей экскурсии был храм Всех религий. Было интересно узнать о том как возникла идея этого места и этапы его воплощения. впечатление было ярким,возникли стойкие ассоциации с парком Гауди в Барселоне,вообщем место по настоящему энергетическое и неднозначное,рекмендую посмотреть-таких достопримечательностей мало. второй точкой нашего путешествия стал ункальный остров-Свияжск,простопропитанный исторической эпохой Ивана Грозного,было очень жарко,но мы обошли весь остров,по пути получали много интересной информации,купили вкусную свияжскую копченую рыбку и пообедали в местном кафе. на обратном пути Дания посоветовала нам хороший ресторанчик в старо-татарской слободе "Гусь"-мы остались просто в восторге от этого места и от кухни. именно благодаря таким экскурсоводам как Дания,остаётся прекрасное послевкусие от посещения Казани и полная уверенности что мы сюда вернемся еще раз. спасибо!
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Валентин
Дания проводила для нас (4-ро немолодых уже туристов) экскурсию 27 апреля. И несмотря на плохую погоду - дождь и сильный ветер, мы остались очень довольны и впечатлены. Во многом это читать дальшеуменьшить
благодаря Дании, ее доброжелательности, коммуникабельности, большой эрудированности (не только кстати по непосредственной теме экскурсии) и таланту рассказчицы. Чувствовалось, что она очень любит свою Родину, ее историю и щедро делится этими чуствами с гостями. Спасибо большое! В следующий приезд - только с Данией!!!
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Анна
Нам понравилось. Очень легко и интересно. Не выученный материал - а интересный рассказ о истории, жизни… много нового узнали даже о самых простых вещах
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Ю
Юлия
Дания-прекрасный рассказчик! Умница и красавица 😍 Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо за прекрасный день, проведенный в Свияжске. Отдельное спасибо за организацию экскурсии(забрали и привезли к месту нашего проживания)
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