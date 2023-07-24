Познайте духовное наследие Казани: экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь
Эта экскурсия расскажет Вам историю основания и становления Свияжска, а также проведет по его святым местам.
Вы сможете побывать в действующем Успенском мужском монастыре, являющимся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, доберетесь по кольцевым улицам до старинной Троицкой церкви, а также увидите величественный архитектурный ансамбль белокаменного Раифского Богородицкого мужского монастыря, омываемого с двух сторон озером.
Вы сможете побывать в действующем Успенском мужском монастыре, являющимся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, доберетесь по кольцевым улицам до старинной Троицкой церкви, а также увидите величественный архитектурный ансамбль белокаменного Раифского Богородицкого мужского монастыря, омываемого с двух сторон озером.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- В Свияжске:
- Успенский мужской монастырь
- Иоанно-Предтеченский женский монастырь
- Рождественская площадь и «ленивый торжок»
- В Раифе:
- Собор иконы Божией Матери «Грузинская»
- Троицкий собор
- Озеро Раифское
- Архитектура XVI-XX вв
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка к святыням СвияжскаИстория Свияжска на реке Свияга так трагична и величественна, что можно изучать историю России за последние 500 лет. Основан Свияжск в 1551 году, по преданиям, город построили в верховьях Волги, после разобрали по бревнышкам и сплавили по реке. Свияжск стал базой русских войск, а после было завоевано Казанское Ханство.
Вы узнаете, как на заросшем вековым лесом конусообразном холме, омываемый рекой Свиягой и рекой Щукой в середине XVI в., появляется мощная деревянная крепость грозного царя Ивана IV, возникшая, точно сказочный город по щучьему велению на вражеской территории, опорный пункт русских, ведущих подготовку к решительному сражению за Казань.
Вы побываете в действующем Успенском мужском монастыре, который был основан в 1555 г. через 3 года после взятия Иваном Грозным Казани. С 2017 г. — объект Всемирного наследия Юнеско.
Погуляете по улочкам радиально-кольцевого типа, которые были заложены в середине XVI в., и дойдете до женского Иоанно-Предтеченского монастыря, где находится древнейшая деревянная Троицкая церковь. Считается, что она была собрана из сосновых бревен в 1551 г. и привезена из Углича.
Посетите центральную Рождественскую площадь, узнаете ее «загадку» и полюбуетесь рекой Свиягой, которая окружает остров.
Красота и история Раифского Богородицкого монастыряВ красивом заповеднике стоит Раифский Богородицкий мужской монастырь в Татарстане. Сюда едут поклониться чудотворной Грузинской иконе Божией матери. Вас покорит его архитектурный ансамбль — вне сомнения, один из самых величественных в Среднем Поволжье. Пятиугольник старинных «кремлевских» стен рубежа XVII-XVIII вв. опоясывает пространство примерно на 2 Га площадью.
Вы увидите удивительно красивое и природное окружение монастыря. Его белокаменный «Кремль» с двух сторон омывается озером, изогнутым, как полумесяц. Узнаете о его основателе иеромонахе Филарете, который пришел в эти места в 1613 г. В 1660 гг впервые упоминается о великой святыне — Грузинской иконе Божией Матери, ею была благословлена новая обитель, и отныне история монастыря и история иконы неразделимы.
А еще вы удивитесь легендам о молчаливых лягушках озера, которые являются одной из местных достопримечательностей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты (взрослый — 130 руб. / дети —100 руб.)
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, уточняется после предоплатыЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В путешествии пригодится одежда по погоде
- Удобная обувь. Головной убор для посещения храмов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
евгения
24 июля 2023
Очень понравилась экскурсия с Анжеликой. 1) передвигались на личном автомобиле гида (включали/выключали кондиционеры, просили остановить и т. д.), что очень удобно для семьи с ребенком. 2) услышали интересный рассказ о Свияжске и Раифе, на все вопросы, которые возникали, ответы были получены. 3) мы не боялись куда-то опоздать, отбиться от группы и т. д. В случае нашей семьи переплата по сравнению с группповой экскурсией составила всего 1000 руб., но полученное удовольствие бесценно. Рекомендуем!!!
И
Ирина
20 июля 2023
Анжелика отлично провела экскурсию. Изменила под нас маршрут с заездом в Иннополис. Была деликатна. Внимательна.
А
Алексей
19 июля 2023
История великого государства. Если в Красивом городе Казань, то экскурсия в Свияжск и Раифа обязательна. Так же хочу сказать большое спасибо Анжелике- нашему гиду.
Д
Денис
17 июля 2023
16.07.2023 Путешествовали в Раиф и Свияжск с Анжеликой. С нами было двое детей, поэтому выбрали индивидуальную экскурсию и не пожалели. Отличный литературный рассказ, ответы на любые вопросы, в том числе и на детские с особенным подходом! Спасибо большое за экскурсию,мы очень рекомендуем👍
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