Прогулка к святыням СвияжскаИстория Свияжска на реке Свияга так трагична и величественна, что можно изучать историю России за последние 500 лет. Основан Свияжск в 1551 году, по преданиям, город построили в верховьях Волги, после разобрали по бревнышкам и сплавили по реке. Свияжск стал базой русских войск, а после было завоевано Казанское Ханство.

Вы узнаете, как на заросшем вековым лесом конусообразном холме, омываемый рекой Свиягой и рекой Щукой в середине XVI в., появляется мощная деревянная крепость грозного царя Ивана IV, возникшая, точно сказочный город по щучьему велению на вражеской территории, опорный пункт русских, ведущих подготовку к решительному сражению за Казань.

Вы побываете в действующем Успенском мужском монастыре, который был основан в 1555 г. через 3 года после взятия Иваном Грозным Казани. С 2017 г. — объект Всемирного наследия Юнеско.

Погуляете по улочкам радиально-кольцевого типа, которые были заложены в середине XVI в., и дойдете до женского Иоанно-Предтеченского монастыря, где находится древнейшая деревянная Троицкая церковь. Считается, что она была собрана из сосновых бревен в 1551 г. и привезена из Углича.

Посетите центральную Рождественскую площадь, узнаете ее «загадку» и полюбуетесь рекой Свиягой, которая окружает остров.

Красота и история Раифского Богородицкого монастыряВ красивом заповеднике стоит Раифский Богородицкий мужской монастырь в Татарстане. Сюда едут поклониться чудотворной Грузинской иконе Божией матери. Вас покорит его архитектурный ансамбль — вне сомнения, один из самых величественных в Среднем Поволжье. Пятиугольник старинных «кремлевских» стен рубежа XVII-XVIII вв. опоясывает пространство примерно на 2 Га площадью.

Вы увидите удивительно красивое и природное окружение монастыря. Его белокаменный «Кремль» с двух сторон омывается озером, изогнутым, как полумесяц. Узнаете о его основателе иеромонахе Филарете, который пришел в эти места в 1613 г. В 1660 гг впервые упоминается о великой святыне — Грузинской иконе Божией Матери, ею была благословлена новая обитель, и отныне история монастыря и история иконы неразделимы.

А еще вы удивитесь легендам о молчаливых лягушках озера, которые являются одной из местных достопримечательностей.