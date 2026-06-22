Неторопливо прогулочный кораблик подойдёт к удивительному острову. Уникальный памятник истории и архитектуры, Свияжск был основан Иваном Грозным в 1551 году. Вы увидите церкви и монастыри, построенные великими средневековыми зодчими.
Побываете на исторической реконструкции и узнаете, что воскликнул Пушкин, когда увидел Свияжск с воды.
Побываете на исторической реконструкции и узнаете, что воскликнул Пушкин, когда увидел Свияжск с воды.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На комфортабельном теплоходе вы доплывёте к удивительному острову, который встречает своих гостей белокаменными стенами и золотыми маковками церквей. Пройдёте по мощёным улочкам, изучите старинные монастыри и рассмотрите прижизненный портрет Ивана Грозного. Гид расскажет вам об уникальной крепости, построенной всего за месяц.
В нашей программе:
- Успенский монастырь — с посещением Никольской церкви
- Храм Всех Скорбящих Радости — величественный храм в неовизантийском стиле
- Церковь Пресвятой Троицы — самое древнее сооружение Свияжска
Примерный тайминг экскурсии
- 9:30 — встреча группы
- 9:45 — посадка на теплоход
- 10:00 — отправление + путевая экскурсия
- 12:00 — прибытие на остров-град Свияжск + экскурсионная программа
- 13:30 — свободное время
- 14:45 — сбор группы на причале
- 15:00 — отправление + путевая экскурсия
- 17:00 — прибытие в речной порт Казани
Организационные детали
- Теплоход оборудован всеми средствами безопасности. На борту вместе с нами будут и другие путешественники
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
во вторник и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 12 лет
|3300 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1106 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
комфортабельная поездка на теплоходе, приятная прогулка по острову, достаточно свободного времени
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Т
Были семьёй 2 взрослых и дети 12 и 14 лет. Все очень понравилось! Теплоход уютный, по пути шёл предзаписанный рассказ об истории Свияжска (на нижей палубе все слышно все было
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Рекомендую. Повезло с погодой. Небольшие группы 30-40 человек это оптимальный формат. Прекрасная система аудиогида, когда можно отпустить из вида экскурсовода и ничего не пропустить из рассказа. Впечатления от 6 часовой поездки только положительные. На теплоходе есть туалет и бар. На острове голодным тоже не останешься. Речной вариант путешествия летом просто незабываем.
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Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была небольшая, утром погода была хорошая, смогли насладиться водной прогулкой. Экскурсии на борту было не
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Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное спасибо организаторам, все четко и понятно. Всем рекомендую
+2
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Все отлично!!!
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