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Остров-град Свияжск - на теплоходе из Казани

По Волге добраться до города-крепости, пройти по мощёным улочкам и посетить старинные святыни
Неторопливо прогулочный кораблик подойдёт к удивительному острову. Уникальный памятник истории и архитектуры, Свияжск был основан Иваном Грозным в 1551 году. Вы увидите церкви и монастыри, построенные великими средневековыми зодчими.

Побываете на исторической реконструкции и узнаете, что воскликнул Пушкин, когда увидел Свияжск с воды.
4.7
32 отзыва
Остров-град Свияжск - на теплоходе из Казани
Остров-град Свияжск - на теплоходе из Казани
Остров-град Свияжск - на теплоходе из Казани

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На комфортабельном теплоходе вы доплывёте к удивительному острову, который встречает своих гостей белокаменными стенами и золотыми маковками церквей. Пройдёте по мощёным улочкам, изучите старинные монастыри и рассмотрите прижизненный портрет Ивана Грозного. Гид расскажет вам об уникальной крепости, построенной всего за месяц.

В нашей программе:

  • Успенский монастырь — с посещением Никольской церкви
  • Храм Всех Скорбящих Радости — величественный храм в неовизантийском стиле
  • Церковь Пресвятой Троицы — самое древнее сооружение Свияжска

Примерный тайминг экскурсии

  • 9:30 — встреча группы
  • 9:45 — посадка на теплоход
  • 10:00 — отправление + путевая экскурсия
  • 12:00 — прибытие на остров-град Свияжск + экскурсионная программа
  • 13:30 — свободное время
  • 14:45 — сбор группы на причале
  • 15:00 — отправление + путевая экскурсия
  • 17:00 — прибытие в речной порт Казани

Организационные детали

  • Теплоход оборудован всеми средствами безопасности. На борту вместе с нами будут и другие путешественники
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

во вторник и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3500 ₽
Дети до 12 лет3300 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат
Айрат — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1106 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
4
3
3
2
1
Валерия
комфортабельная поездка на теплоходе, приятная прогулка по острову, достаточно свободного времени
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Т
Были семьёй 2 взрослых и дети 12 и 14 лет. Все очень понравилось! Теплоход уютный, по пути шёл предзаписанный рассказ об истории Свияжска (на нижей палубе все слышно все было
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отлично). По прибытии нас ждала экскурсия с гидом: повезло, что она местная жительница и очень много интересных фактов нам рассказала. Из минусов отмечу, что хотелось бы чуть больше свободного времени иметь после экскурсии: фактически мы успели только пообедать и было пора возвращаться, а так хотелось посетить ещё пару музеев! Экскурсию однозначно рекомендую!

Были семьёй 2 взрослых и дети 12 и 14 лет. Все очень понравилось! Теплоход уютный, по
Были семьёй 2 взрослых и дети 12 и 14 лет. Все очень понравилось! Теплоход уютный, по
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Александр
Рекомендую. Повезло с погодой. Небольшие группы 30-40 человек это оптимальный формат. Прекрасная система аудиогида, когда можно отпустить из вида экскурсовода и ничего не пропустить из рассказа. Впечатления от 6 часовой поездки только положительные. На теплоходе есть туалет и бар. На острове голодным тоже не останешься. Речной вариант путешествия летом просто незабываем.
Рекомендую. Повезло с погодой. Небольшие группы 30-40 человек это оптимальный формат. Прекрасная система аудиогида, когда можно
Рекомендую. Повезло с погодой. Небольшие группы 30-40 человек это оптимальный формат. Прекрасная система аудиогида, когда можно
Рекомендую. Повезло с погодой. Небольшие группы 30-40 человек это оптимальный формат. Прекрасная система аудиогида, когда можно
Рекомендую. Повезло с погодой. Небольшие группы 30-40 человек это оптимальный формат. Прекрасная система аудиогида, когда можно
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Татьяна
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была небольшая, утром погода была хорошая, смогли насладиться водной прогулкой. Экскурсии на борту было не
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слышно, но мы на нее и не особо рассчитывали, главное было общение и просто увидеть Свияжск. На берегу нас уже ждал экскурсовод, здесь экскурсия была уже в аудиогидах. Спокойно гуляли, фотографировали в своем темпе и слушали информацию. В свободное время пошел ливень, к сожалению, ничего не спасло, поэтому прогуляться не получилось. Отдельное спасибо за заботу экипажу теплохода🫶

Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
Экскурсия была организована хорошо, всё по таймингу. Не пожалела, что выбрала именно на теплоходе. Группа была
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Анна
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное спасибо организаторам, все четко и понятно. Всем рекомендую
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное+2
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
Наша экскурсия прошла великолепно😊 очень красивые виды пока плывешь до полуострова и сам полуостров прекрасен. огромное
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Евгений
Все отлично!!!
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