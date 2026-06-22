Остров-град Свияжск

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слышно, но мы на нее и не особо рассчитывали, главное было общение и просто увидеть Свияжск. На берегу нас уже ждал экскурсовод, здесь экскурсия была уже в аудиогидах. Спокойно гуляли, фотографировали в своем темпе и слушали информацию. В свободное время пошел ливень, к сожалению, ничего не спасло, поэтому прогуляться не получилось. Отдельное спасибо за заботу экипажу теплохода🫶