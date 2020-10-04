17 отзывов оставили туристы

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Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск

Исследовать знаковые святыни в окрестностях города и открыть источники творческого вдохновения

4.5
17 отзывов
Эдгар
Эдгар – экскурсионное агентство из Казани
Вы посетите три драгоценных памятника казанской старины и современности.

Осмотрите сказочный остров-град, ставший благодаря Ивану Грозному православным центром Поволжья.

Узнаете непростую историю 📖 живописного Раифского монастыря и познакомитесь с концепцией яркого Храма всех религий.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск

Что вас ожидает

Остров-град — православный центр Поволжья
Экскурсия ⛳ начнется со знаменитого Свияжска на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный и выстроил город 🏙️, ставший духовным центром всего региона. Вы осмотрите ценные памятники истории 📖 и архитектуры, откроете виды природных ландшафтов, благодаря которым остров 🏝️ напоминает иллюстрации к сказкам Пушкина. И, конечно, познакомитесь со старинными обителями: осмотрите церкви Живоначальной Троицы и во имя Сергия Радонежского, посетите собор Всех Скорбящих Радости, а также увидите собор Успения Пресвятой Богородицы, церкви во имя Николы Чудотворца, святых царей Константина и Елены. После экскурсии 🧭 у вас будет час на отдых и самостоятельный обед.

Жемчужина Волжско-Камского заповедника
Затем вы отправитесь в Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Вы узнаете, какой непростой путь прошла обитель со времен основания в 17 веке до наших дней. Изучите один из самых величественных архитектурных ансамблей Среднего Поволжья, складывавшийся в течении столетий. Услышите о главной реликвии монастыря, чудотворном Грузинском образе Пресвятой Богородицы 17 века. А также побываете у святого источника, освященного патриархом.

Вселенский храм — место духовного единения
В завершение программы вы подъедете к Храму всех религий (будет только внешний осмотр, без остановки). По пути поговорим об основной идее, заложенной в проект его автором, принципах ее реализации в оформлении сооружения и самих 16 религиях, выбранных для представления смелой концепции.

Организационные детали

  • Трансфер и входные билеты 🎫 в комплексы входят в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 недалеко от станции метро «Кремлевская»
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Эдгар
Эдгар
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
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17 отзывов оставили туристы

4 октября 2020
Экскурсия "Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск" очень очень понравилась, благодаря гиду- замечательной женщине. Жаль, что не запомнили ее имя. Интересно и увлекательно рассказывала, читала стихи, цитировала писателей, пела на татарском языке.... Хотели из Свияжска отравиться обратно в Казань на водном "паравозике", но отказались, т. к. жаль было расставаться с гидом. Возвращались автобусом и не пожалели, много еще интересного узнали от гида, которая ни на минутку не прекращала свой рассказ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Может быть немного мало времени свободного, для самостоятельных прогулок и фото, но это скорее из-за большой группы и людей, которые не внимательны. Обязательно еще раз вернемся в Казань и воспользуемся услугами сайта. Спасибо
24 сентября 2020
В целом экскурсия понравилась, гид очень много рассказывала, объясняла, поэтому времени самостоятельно осмотреться практически не было, это мое личное мнение, я не люблю ходить группой, мне нравится краткое введение в тему и самостоятельная прогулка по местам, которые интересны. Повторю, это мой подход к групповой экскурсии. За организацию, транспорт, общее содержание и хорошую работу гида я поставлю пять баллов! Спасибо!
24 сентября 2020
Все замечательно! Экскурсовод Екатерина выше всяких похвал! Интересно и доступно рассказывала и замечательно читала стихи! Спасибо Вам за организацию и доставленное удовольствие!
21 сентября 2020
Добрый вечер! Посетила эту экскурсию с мамой и дочкой 10 лет. Мы в восторге. Отличный гид Ирина Сергеевна, спасибо Вам! Экскурсионная программа насыщенная, познавательная, особенно покорил Свияжск 🤗рекомендую к посещению!!! С уважением Яна, Подольск.
21 сентября 2020
Сама иксукрсия замечательная, интересные места, понравилось. Но вот экскурсовод была без микрофона на улице мы те кто стояли в метре от нее уже ничего не слышали. Даже подойдя ближе, шумят машины, разговаривают прохожие и это мешает слышать экскурсовода, с микрофоном было бы все гораздо лучше.
25 августа 2020
Очень интересная экскурсия, много красивых мест посетили, экскурсовод рассказывала очень увлекательно.
24 августа 2020
Прекрасные впечатления от экскурсии. Гид Екатерина очень захватывающе расказывала про. Узнали много нового. Спасибо большое. Рекомендую.
15 августа 2020
Очень понравилась эта экскурсия и всё благодаря очень приятному и эрудированному экскурсоводу Екатерине Геннадьевне. Время прошло незаметно и комфортно, очень увлекательно и интересно. Екатерина- так держать!!!
13 августа 2020
Не хватило времени на осмотр Раифы, экскурсия по Свияжску была укорочена на пол часа опять же ввиду опоздания автобуса, Вселенский храм можно посмотреть из окна без траты времени, а на значимые места следует выделить больше времени, организация прогулки на речном трамвайчике какой-то квест, экскурсовод Екатерина понравилась, рассказ насыщенный, эмоциональный, даже стихи были:))
11 августа 2020
Хочется сказать спасибо за профессионализм. Мы как "победители по жизни" перепутали автобусы и сели в автобус другого туроператора. Когда все выяснилось, позвонили и объяснили что с нами произошло. Туроператор подошёл к нам и предложил несколько вариантов решения проблемы. Нам повезло и нас отправили на экскурсию с другим агентством. Поэтому на экскурсию мы все таки попали. Во время экскурсии туроператор нас звонил и интересовался как наши дела. Спасибо большое! Дальнейших успехов!
10 августа 2020
Экскурсия длилась 8 часов, то есть нужно планировать весь день.. гид прекрасно владела материалом, очень много и интересно рассказывала. Рекомендую взять с собой что-то перекусить - с этим не очень. В местах остановок были только булки, а в кафешках длиннющие очереди. Мне так и не удалось нигде поесть, терпела до вечера. Зато поужинала с аппетитом. Рекомендую данную экскурсию.
8 августа 2020
Не повезло с гидом. Всё еле-еле, на одном месте по полчаса нужно стоять, если слушаешь. В автобусе не замолкала ни на секунду. Маршрут тоже вызывает сомнения. Назвать экскурсией на кораблике невозможно. Толпа народу на рейсовый, раздолбанный паром, который только возвращает в Казань, а до этого 6 часов на автобусе. Жаль потерянного времени.
28 июля 2020
Спасибо огромное замесу впечатлений, за супер профессионала экскурсовода! Продуманность ! Логистику и содержание! Браво! Цена приятно удивила для целого дня позитива!
28 июля 2020
Благодаря предыдущему отзыву были готовы к тому, что экскурсия автобусная, а не на кораблике, как заявлено в описании: сначала заедем в Храм всех религий, где туристам предоставлена возможность выслушать экскурсовода, осмотреть Всемирный храм и сделать фото, выйдя из автобуса. Затем посетили Раифский мужской монастырь, а после отправились в Свияжск. Экскурсия пролетела быстро, оказалась компактной, но весьма наполненной благодаря стараниям экскурсовода Муниры ханым, которая делилась своими знаниями без утайки, отвечала на вопросы, была легка в общении и доброжелательна. Основные значимые места Свияжска и его главные достопримечательности вошли в программу, после обеда свободного времени было крайне мало, для посещения музеев или торговых рядов его просто не осталось. Сожаления не было, так как это не самоцель, но для более полного ознакомления со Свияжском не вариант. Туристическая группа возвращалась в Казань на автобусе до Верхнего Услона, затем на речном виде общественного транспорта, произведенном, вероятно, в 70-е годы 20 века, заявленного как кораблик)) по маршруту Верхний Услон-Печищи-Верхний Услон-Казань. Так что будьте готовы на обратной дороге прокатиться до Печищ, после чего только в Казань, а добираться из речного порта Казани до центра города самостоятельно, но это не проблема, так как остановка сразу на выходе из порта. Мы ездили в понедельник, так что местных и дачников на этом "кораблике" было крайне мало. Зато экскурсия прошла не утомительно и очень позитивно, за что отдельная благодарность экскурсоводу Мунире ханым. Данную экскурсию проводит туроператор, заказывая через Трипстер, мы не переплатили, а даже сэкономили. Экскурсией в целом остались довольны, всем спасибо!!
21 июля 2020
Описание экскурсии на сайте недостаточно информативно: написано, что сначала Свияжск, потом Раифа и Храм всех религий (без остановки). На самом деле поехали сначала в Храм (там полчаса свободного времени на посещение храма), потом в Раифский монастырь, потом уже Свияжск. По Свияжску водил местный экскурсовод. Обратно доехали по Верхнего Услона на автобусе, потом на речном теплоходике час плыли до Казани в толпе прочих пассажиров (об этом в описании экскурсии ни слова). Непонятно, почему не вернулись на автобусе в Казань. Что понравилось: сами достопримечательности, особенно Свияжск. Не понравилась гид (Гузель): информации дает мало, в основном, сказки да присказки (они хороши, когда "разбавляют" исторические данные, но когда их слишком много - плохо), плюс всякие ляпы типа "основание пирамиды - треугольник"... В целом экскурсию рекомендую к посещению, так как соотношение цена-качество оптимальное.
Ещё 2 отзыва

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