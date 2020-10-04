17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Остров-град — православный центр Поволжья

Экскурсия ⛳ начнется со знаменитого Свияжска на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный и выстроил город 🏙️, ставший духовным центром всего региона. Вы осмотрите ценные памятники истории 📖 и архитектуры, откроете виды природных ландшафтов, благодаря которым остров 🏝️ напоминает иллюстрации к сказкам Пушкина. И, конечно, познакомитесь со старинными обителями: осмотрите церкви Живоначальной Троицы и во имя Сергия Радонежского, посетите собор Всех Скорбящих Радости, а также увидите собор Успения Пресвятой Богородицы, церкви во имя Николы Чудотворца, святых царей Константина и Елены. После экскурсии 🧭 у вас будет час на отдых и самостоятельный обед.

Жемчужина Волжско-Камского заповедника

Затем вы отправитесь в Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Вы узнаете, какой непростой путь прошла обитель со времен основания в 17 веке до наших дней. Изучите один из самых величественных архитектурных ансамблей Среднего Поволжья, складывавшийся в течении столетий. Услышите о главной реликвии монастыря, чудотворном Грузинском образе Пресвятой Богородицы 17 века. А также побываете у святого источника, освященного патриархом.

Вселенский храм — место духовного единения

В завершение программы вы подъедете к Храму всех религий (будет только внешний осмотр, без остановки). По пути поговорим об основной идее, заложенной в проект его автором, принципах ее реализации в оформлении сооружения и самих 16 религиях, выбранных для представления смелой концепции.

Организационные детали