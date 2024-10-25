В старину Мокрая слобода пользовалась дурной славой. Здесь находились публичные дома и дешёвые ночлежки, обитали воры и прочая неблагонадежная публика. Вы услышите драматические и забавные истории, связанные с этими местами. Проследите историю района и увидите, чем он живёт сегодня.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старинный гостиничный комплекс «Соболевские номера»
- Доходные дома известных купцов Казани
- Местную «улицу красных фонарей» 19 века
Вы узнаете:
- Как с Мокрой слободой связан Максим Горький
- Какие курьёзы происходили в публичных домах
- Как жили в ночлежках
- Почему в самом захудалом районе города была Триумфальная улица
- Что значило «ночевать под шарами»
- Как местные жители узнавали о погоде
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального стадиона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Здравствуйте! Меня зовут Гульназ, я родилась и живу в Казани. Провожу экскурсии по необычным маршрутам: без скучных дат, но с увлекательными историями. Помогает мне в этом команда гидов. С удовольствием познакомим вас с нашим прекрасным городом!Задать вопрос
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