Гульназ — ваша команда гидов в Казани

Здравствуйте! Меня зовут Гульназ, я родилась и живу в Казани. Провожу экскурсии по необычным маршрутам: без скучных дат, но с увлекательными историями. Помогает мне в этом команда гидов. С удовольствием познакомим вас с нашим прекрасным городом!