Лицо города быстро меняется, и декорации, в которых росли коренные жители города, стремительно исчезают. Все знают и любят лоск парадной Казани, а я хочу познакомить вас с ее непопулярной стороной. На прогулке мы увидим скрытые памятники, тайные дворы, старинные деревянные дома и просто места силы. А вы откроете для себя Казань глазами «своего» человека.

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Описание

Что вас ожидает

От старинных домов до современной застройки

Приглашаю на прогулку по «непарадным» улицам и маршрутам в самом центре Казани. Лоск популярных мест города вы без труда найдете самостоятельно. А я открою вам мир полузаброшенного «частного сектора», прекрасных старинных деревянных домов, которые чудом еще не снесли, и напротив, самых уродливых современных зданий посреди исторической застройки. На прогулке мы увидим скрытые памятники, дворы, скверы и просто места силы — все то, о чем можно знать, будучи здешним «аборигеном».

Казань глазами местного жителя

С помощью пеших троп, проходных дворов, парков и пустырей, избегая основных улиц и магистралей, мы пройдем по районам так называемых Первой, Второй и Третьей Горы, «Литературному кварталу» Казани и близлежащим окрестностям.

Вы узнаете, какой парк с дурной славой впоследствии стал местом творческих экспериментов самого необычного казанского художника.

Как и где Горький, молодой Ульянов и Шаляпин проживали друг с другом по соседству.

Почему площадь, где стоит памятник Вахитову, называется Кольцо, а площадь Вахитова находится в другом районе города.

В Казани четыре дамбы, считая от Волги: первая — Кировская, вторая — Ленинская, третья — Миллениум, четвертая — Третья. Расскажу, как так вышло.

Организационные детали