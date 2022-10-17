Секретные маршруты непарадной Казани

Увидеть тайные дворики и понять, как живут местные

Лицо города быстро меняется, и декорации, в которых росли коренные жители города, стремительно исчезают. Все знают и любят лоск парадной Казани, а я хочу познакомить вас с ее непопулярной стороной.

На прогулке мы увидим скрытые памятники, тайные дворы, старинные деревянные дома и просто места силы. А вы откроете для себя Казань глазами «своего» человека.
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
Секретные маршруты непарадной Казани
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Описание

Что вас ожидает

От старинных домов до современной застройки

Приглашаю на прогулку по «непарадным» улицам и маршрутам в самом центре Казани. Лоск популярных мест города вы без труда найдете самостоятельно. А я открою вам мир полузаброшенного «частного сектора», прекрасных старинных деревянных домов, которые чудом еще не снесли, и напротив, самых уродливых современных зданий посреди исторической застройки. На прогулке мы увидим скрытые памятники, дворы, скверы и просто места силы — все то, о чем можно знать, будучи здешним «аборигеном».

Казань глазами местного жителя

С помощью пеших троп, проходных дворов, парков и пустырей, избегая основных улиц и магистралей, мы пройдем по районам так называемых Первой, Второй и Третьей Горы, «Литературному кварталу» Казани и близлежащим окрестностям.

  • Вы узнаете, какой парк с дурной славой впоследствии стал местом творческих экспериментов самого необычного казанского художника.
  • Как и где Горький, молодой Ульянов и Шаляпин проживали друг с другом по соседству.
  • Почему площадь, где стоит памятник Вахитову, называется Кольцо, а площадь Вахитова находится в другом районе города.
  • В Казани четыре дамбы, считая от Волги: первая — Кировская, вторая — Ленинская, третья — Миллениум, четвертая — Третья. Расскажу, как так вышло.

Организационные детали

  • На маршруте запланировано несколько остановок, если они понадобятся
  • Одевайтесь по погоде и захватите с собой воду. Зимой я беру для всех термос с горячим чаем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пересечении улиц Маяковского и Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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