Приглашаю на прогулку по «непарадным» улицам и маршрутам в самом центре Казани. Лоск популярных мест города вы без труда найдете самостоятельно. А я открою вам мир полузаброшенного «частного сектора», прекрасных старинных деревянных домов, которые чудом еще не снесли, и напротив, самых уродливых современных зданий посреди исторической застройки. На прогулке мы увидим скрытые памятники, дворы, скверы и просто места силы — все то, о чем можно знать, будучи здешним «аборигеном».
С помощью пеших троп, проходных дворов, парков и пустырей, избегая основных улиц и магистралей, мы пройдем по районам так называемых Первой, Второй и Третьей Горы, «Литературному кварталу» Казани и близлежащим окрестностям.