Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера

Индивидуальная экскурсия по Казани: знакомство с городом и магией Гарри Поттера

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Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
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Что вас ожидает:

  • Улица Баумана
  • Петропавловский собор
  • Александровский пассаж
  • Дворцовая площадь
  • Казанский кремль
  • Выставка «Мир Гарри Поттера»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по историческому центру

Знакомство с городом начнется с пешеходной улицы Баумана, которую часто называют казанским Арбатом. Мы пройдемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», полюбуемся старинными особняками, посмотрим на множество современных арт-объектов. Вы увидите Петропавловский собор, познакомитесь с архитектурой Александровского пассажа и Дворцовой площади.

Казанский кремль

В ходе прогулки вас ожидает осмотр знаменитого Казанского кремля, основанного в X столетии. На его территории сохранилось множество исторических зданий, в том числе Архиерейский дом, Благовещенский собор постройки XVI века, юнкерское училище, башня Сююмбике. Мы посмотрим на мечеть Кул-Шариф, которая считается настоящей жемчужиной Татарстана, а также побываем у Президентского дворца, построенного на месте древнего дворца казахских ханов.

«Мир Гарри Поттера»

Последним пунктом нашей экскурсии станет музей «Мир Гарри Поттера» –настоящий филиал Хогвартса в Казани, который погрузит вас в волшебную, магическую атмосферу. Во время визита вы познакомитесь с Распределяющей шляпой и примете участие в занимательном Турнире Трёх Волшебников. Создание волшебной палочки, приготовление зелья удачи, создание слайма – эти и другие приключения позволят вам поверить в магию и сделают посещение экспозиции просто незабываемой.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются билеты “Мир Гарри Поттера“
  • Взрослый билет – 899 руб., детский билет – 799 руб.
  • Мастер-классы (5-10 лет):
  • Создание волшебной палочки – 500 руб.
  • Урок зельеварения – 500 руб.
  • Изготовление слайма – 500 руб.
  • Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: полный — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Музеи
Обзорные
Гарри Поттер

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