Прогулка по историческому центру

Знакомство с городом начнется с пешеходной улицы Баумана, которую часто называют казанским Арбатом. Мы пройдемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», полюбуемся старинными особняками, посмотрим на множество современных арт-объектов. Вы увидите Петропавловский собор, познакомитесь с архитектурой Александровского пассажа и Дворцовой площади.

Казанский кремль

В ходе прогулки вас ожидает осмотр знаменитого Казанского кремля, основанного в X столетии. На его территории сохранилось множество исторических зданий, в том числе Архиерейский дом, Благовещенский собор постройки XVI века, юнкерское училище, башня Сююмбике. Мы посмотрим на мечеть Кул-Шариф, которая считается настоящей жемчужиной Татарстана, а также побываем у Президентского дворца, построенного на месте древнего дворца казахских ханов.

«Мир Гарри Поттера»

Последним пунктом нашей экскурсии станет музей «Мир Гарри Поттера» –настоящий филиал Хогвартса в Казани, который погрузит вас в волшебную, магическую атмосферу. Во время визита вы познакомитесь с Распределяющей шляпой и примете участие в занимательном Турнире Трёх Волшебников. Создание волшебной палочки, приготовление зелья удачи, создание слайма – эти и другие приключения позволят вам поверить в магию и сделают посещение экспозиции просто незабываемой.