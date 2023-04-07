Индивидуальная экскурсия по Казани: знакомство с городом и магией Гарри Поттера
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Что вас ожидает:
- Улица Баумана
- Петропавловский собор
- Александровский пассаж
- Дворцовая площадь
- Казанский кремль
- Выставка «Мир Гарри Поттера»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по историческому центру
Знакомство с городом начнется с пешеходной улицы Баумана, которую часто называют казанским Арбатом. Мы пройдемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», полюбуемся старинными особняками, посмотрим на множество современных арт-объектов. Вы увидите Петропавловский собор, познакомитесь с архитектурой Александровского пассажа и Дворцовой площади.
Казанский кремль
В ходе прогулки вас ожидает осмотр знаменитого Казанского кремля, основанного в X столетии. На его территории сохранилось множество исторических зданий, в том числе Архиерейский дом, Благовещенский собор постройки XVI века, юнкерское училище, башня Сююмбике. Мы посмотрим на мечеть Кул-Шариф, которая считается настоящей жемчужиной Татарстана, а также побываем у Президентского дворца, построенного на месте древнего дворца казахских ханов.
«Мир Гарри Поттера»
Последним пунктом нашей экскурсии станет музей «Мир Гарри Поттера» –настоящий филиал Хогвартса в Казани, который погрузит вас в волшебную, магическую атмосферу. Во время визита вы познакомитесь с Распределяющей шляпой и примете участие в занимательном Турнире Трёх Волшебников. Создание волшебной палочки, приготовление зелья удачи, создание слайма – эти и другие приключения позволят вам поверить в магию и сделают посещение экспозиции просто незабываемой.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Дополнительно оплачиваются билеты “Мир Гарри Поттера“
- Взрослый билет – 899 руб., детский билет – 799 руб.
- Мастер-классы (5-10 лет):
- Создание волшебной палочки – 500 руб.
- Урок зельеварения – 500 руб.
- Изготовление слайма – 500 руб.
- Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: полный — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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