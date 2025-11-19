Мои заказы

Этническое путешествие в Казань. Автобусный тур из Перми

Этническое путешествие в Казань
Откройте для себя Казань – город, где переплелись восточные традиции и европейская утонченность, а легенды прошлого оживают на ваших глазах. Этот тур подарит вам незабываемый день, полный впечатлений, эмоций и открытий!
Ближайшие даты:
9
июн19
июн7
июл17
июл4
авг14
авг11
сен

Программа тура по дням

1 день

Переезд на автобусе из Перми

22:30 Отправление в Казань.

2 день

Казань

09:00 Прибытие группы в Казань.

09:30-11:00 Речное путешествие на теплоходе «Мария Ермолова»: завтрак с видом на Волгу.

Отправьтесь в незабываемое путешествие по живописным просторам рек Казанка и Волга на уютном прогулочном теплоходе.

Утренний круиз – это возможность встретить новый день под легкий плеск волн и вдохновляющие виды Казанского кремля, белоснежных мечетей и волжских берегов.

Ароматный завтрак на борту добавит тепла и уюта вашему путешествию, а увлекательная экскурсия раскроет секреты древней Казани и великой Волги.

Почувствуйте свободу, свежесть и величие рек, наслаждаясь комфортом на борту теплохода. Этот маршрут – для тех, кто хочет начать день по-настоящему красиво!

11:00-14:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением Казанского кремля.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где восточные традиции переплетаются с европейской элегантностью!

Комфортабельный автобус проведёт вас по старинным улицам и современным проспектам, а затем прогулка позволит почувствовать душу города, шаг за шагом открывая его тайны.

Вы услышите захватывающие истории, окунётесь в легенды прошлого и увидите величественные панорамы, которыми Казань покоряет с первого взгляда.

Финальной точкой маршрута станет сердце города — место, откуда начиналась его история.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Этношоу «Зов Предков».

Вас ждет незабываемое путешествие сквозь века, где древние легенды оживают в музыке, а история переплетается с волшебством.

Главный герой, храбрый Ашина, вступает в борьбу с могущественным Аждахой – воплощением зла и утраченных традиций.

Ради спасения своей возлюбленной Алтынай он преодолеет преграды, а вместе с ним и вы прикоснетесь к древней культуре.

Звуки кубыза, таш-сыбызгы, дингера и кыл-кубыза создадут мост между прошлым и настоящим, погружая в завораживающую атмосферу.

Музыка, легенды и сила преданий пробудят в вас дух предков, наполняя сердце восторгом и вдохновением.

Почувствуйте древний зов, раскройте тайны тюркской души и станьте частью удивительной истории!

В программе вас ждет:

  • приветственный татарский чай с чай-чаком;
  • кумыс и казылык;
  • рассказ о юрте с демонстрацией камчы, чыбыркы, лука, стрел и древних тюркских музыкальных инструментов.

16:00 Мастер-класс по игре на кубызе.

Погрузитесь в чарующий мир древнего тюрко-татарского инструмента – кубыза!

Его мистические вибрации, будто отголоски веков, способны передать ритм природы, пульс времени и даже голос души.

На уникальном мастер-классе вы не просто услышите звучание кубыза – вы научитесь играть на нем сами!

Почувствуйте, как простой металлический язычок оживает в ваших руках, превращаясь в инструмент, соединяющий прошлое с настоящим.

Откройте для себя силу древней музыки и станьте ее частью всего за одно занятие!

17:00-20:00 Свободное время в городе для прогулки и самостоятельного ужина.

3 день

Прибытие в Пермь

07:00-08:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека – 9 900 руб.

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Скидки:

  • для туристов из Удмуртии: 300 руб.;
  • на последний ряд: 300 руб.;
  • дети 6-14 лет: 100 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Услуги сопровождающего на маршруте
  • Обзорная экскурсия по Казани
  • Входной билет на территорию Казанского кремля
  • Прогулка на теплоходе
  • Завтрак и обед
  • Билет на этношоу
  • Мастер-класс по игре на кубызе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
  • Доп. экскурсии
  • Доп. место в автобусе - 3 500 руб
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Рекомендуем взять с собой:

Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки в туре?

Скидка для туристов из Удмуртии: 300 руб.

Скидка на последний ряд: 300 руб.

Дети 6-14 лет – 100 руб.

Какая информация есть о выезде?

22:30 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова.
22:40 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
22:45 – м-н Закамск, ост. Лядова.
23:10 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
23:15 – ост. Отворот на Майский.
23:30 – Нытвенский отворот.
23:35 – Григорьевский отворот.
23:40 – отворот Кудымкар/Карагай.
00:00 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»).
00:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава».
01:30 – Большая Соснова, кафе «Гавань».
02:00 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр».
02:05 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208.
02:15 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста».
02:55 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ «Малахит», ул. Удмуртская, 273.
03:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.

Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
