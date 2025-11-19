Программа тура по дням
Переезд на автобусе из Перми
22:30 Отправление в Казань.
Казань
09:00 Прибытие группы в Казань.
09:30-11:00 Речное путешествие на теплоходе «Мария Ермолова»: завтрак с видом на Волгу.
Отправьтесь в незабываемое путешествие по живописным просторам рек Казанка и Волга на уютном прогулочном теплоходе.
Утренний круиз – это возможность встретить новый день под легкий плеск волн и вдохновляющие виды Казанского кремля, белоснежных мечетей и волжских берегов.
Ароматный завтрак на борту добавит тепла и уюта вашему путешествию, а увлекательная экскурсия раскроет секреты древней Казани и великой Волги.
Почувствуйте свободу, свежесть и величие рек, наслаждаясь комфортом на борту теплохода. Этот маршрут – для тех, кто хочет начать день по-настоящему красиво!
11:00-14:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением Казанского кремля.
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где восточные традиции переплетаются с европейской элегантностью!
Комфортабельный автобус проведёт вас по старинным улицам и современным проспектам, а затем прогулка позволит почувствовать душу города, шаг за шагом открывая его тайны.
Вы услышите захватывающие истории, окунётесь в легенды прошлого и увидите величественные панорамы, которыми Казань покоряет с первого взгляда.
Финальной точкой маршрута станет сердце города — место, откуда начиналась его история.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Этношоу «Зов Предков».
Вас ждет незабываемое путешествие сквозь века, где древние легенды оживают в музыке, а история переплетается с волшебством.
Главный герой, храбрый Ашина, вступает в борьбу с могущественным Аждахой – воплощением зла и утраченных традиций.
Ради спасения своей возлюбленной Алтынай он преодолеет преграды, а вместе с ним и вы прикоснетесь к древней культуре.
Звуки кубыза, таш-сыбызгы, дингера и кыл-кубыза создадут мост между прошлым и настоящим, погружая в завораживающую атмосферу.
Музыка, легенды и сила преданий пробудят в вас дух предков, наполняя сердце восторгом и вдохновением.
Почувствуйте древний зов, раскройте тайны тюркской души и станьте частью удивительной истории!
В программе вас ждет:
- приветственный татарский чай с чай-чаком;
- кумыс и казылык;
- рассказ о юрте с демонстрацией камчы, чыбыркы, лука, стрел и древних тюркских музыкальных инструментов.
16:00 Мастер-класс по игре на кубызе.
Погрузитесь в чарующий мир древнего тюрко-татарского инструмента – кубыза!
Его мистические вибрации, будто отголоски веков, способны передать ритм природы, пульс времени и даже голос души.
На уникальном мастер-классе вы не просто услышите звучание кубыза – вы научитесь играть на нем сами!
Почувствуйте, как простой металлический язычок оживает в ваших руках, превращаясь в инструмент, соединяющий прошлое с настоящим.
Откройте для себя силу древней музыки и станьте ее частью всего за одно занятие!
17:00-20:00 Свободное время в городе для прогулки и самостоятельного ужина.
Прибытие в Пермь
07:00-08:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека – 9 900 руб.
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Скидки:
- для туристов из Удмуртии: 300 руб.;
- на последний ряд: 300 руб.;
- дети 6-14 лет: 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Услуги сопровождающего на маршруте
- Обзорная экскурсия по Казани
- Входной билет на территорию Казанского кремля
- Прогулка на теплоходе
- Завтрак и обед
- Билет на этношоу
- Мастер-класс по игре на кубызе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
- Доп. экскурсии
- Доп. место в автобусе - 3 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Рекомендуем взять с собой:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для туристов из Удмуртии: 300 руб.
Скидка на последний ряд: 300 руб.
Дети 6-14 лет – 100 руб.
Какая информация есть о выезде?
22:30 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова.
22:40 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
22:45 – м-н Закамск, ост. Лядова.
23:10 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
23:15 – ост. Отворот на Майский.
23:30 – Нытвенский отворот.
23:35 – Григорьевский отворот.
23:40 – отворот Кудымкар/Карагай.
00:00 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»).
00:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава».
01:30 – Большая Соснова, кафе «Гавань».
02:00 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр».
02:05 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208.
02:15 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста».
02:55 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ «Малахит», ул. Удмуртская, 273.
03:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.