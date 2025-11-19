2 день

Казань

09:00 Прибытие группы в Казань.

09:30-11:00 Речное путешествие на теплоходе «Мария Ермолова»: завтрак с видом на Волгу.

Отправьтесь в незабываемое путешествие по живописным просторам рек Казанка и Волга на уютном прогулочном теплоходе.

Утренний круиз – это возможность встретить новый день под легкий плеск волн и вдохновляющие виды Казанского кремля, белоснежных мечетей и волжских берегов.

Ароматный завтрак на борту добавит тепла и уюта вашему путешествию, а увлекательная экскурсия раскроет секреты древней Казани и великой Волги.

Почувствуйте свободу, свежесть и величие рек, наслаждаясь комфортом на борту теплохода. Этот маршрут – для тех, кто хочет начать день по-настоящему красиво!

11:00-14:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением Казанского кремля.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где восточные традиции переплетаются с европейской элегантностью!

Комфортабельный автобус проведёт вас по старинным улицам и современным проспектам, а затем прогулка позволит почувствовать душу города, шаг за шагом открывая его тайны.

Вы услышите захватывающие истории, окунётесь в легенды прошлого и увидите величественные панорамы, которыми Казань покоряет с первого взгляда.

Финальной точкой маршрута станет сердце города — место, откуда начиналась его история.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Этношоу «Зов Предков».

Вас ждет незабываемое путешествие сквозь века, где древние легенды оживают в музыке, а история переплетается с волшебством.

Главный герой, храбрый Ашина, вступает в борьбу с могущественным Аждахой – воплощением зла и утраченных традиций.

Ради спасения своей возлюбленной Алтынай он преодолеет преграды, а вместе с ним и вы прикоснетесь к древней культуре.

Звуки кубыза, таш-сыбызгы, дингера и кыл-кубыза создадут мост между прошлым и настоящим, погружая в завораживающую атмосферу.

Музыка, легенды и сила преданий пробудят в вас дух предков, наполняя сердце восторгом и вдохновением.

Почувствуйте древний зов, раскройте тайны тюркской души и станьте частью удивительной истории!

В программе вас ждет:

приветственный татарский чай с чай-чаком;

кумыс и казылык;

рассказ о юрте с демонстрацией камчы, чыбыркы, лука, стрел и древних тюркских музыкальных инструментов.

16:00 Мастер-класс по игре на кубызе.

Погрузитесь в чарующий мир древнего тюрко-татарского инструмента – кубыза!

Его мистические вибрации, будто отголоски веков, способны передать ритм природы, пульс времени и даже голос души.

На уникальном мастер-классе вы не просто услышите звучание кубыза – вы научитесь играть на нем сами!

Почувствуйте, как простой металлический язычок оживает в ваших руках, превращаясь в инструмент, соединяющий прошлое с настоящим.

Откройте для себя силу древней музыки и станьте ее частью всего за одно занятие!

17:00-20:00 Свободное время в городе для прогулки и самостоятельного ужина.

