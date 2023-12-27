Вместе мы откроем самобытные региональные центры, узнаем их историю во всех подробностям и, конечно же, просто великолепно отдохнем.
Экскурсионный тур «Жемчужины Поволжья» — победитель Первой Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2014», также он занял первое место в номинации «Лучший туристский маршрут, объединяющий несколько городов».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие Казань
Рекомендуемые поезда с отправлением из Москвы:
Поезд №096 отправлением в 19:08 с Казанского вокзала, прибытием в Казань-2 (Восстание) в 07:48.
Поезд №148 отправлением в 19:16 с Казанского вокзала, прибытием в Казань-1 (Пасс.) в 07:50.
Поезд №002 «Премиум» отправление в пятницу в 20:40 с Казанского вокзала, прибытие в Казань-1 (Пасс.) в 08:00.
Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале с гидом:
в 08:00/09:25/10:48 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;
в 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы. Ознакомитесь со спортивными объектами, построенными к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII в.;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери);
- на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, концертный зал им. С. Сайдашева, кабинет министров РТ;
- на Дворцовой площади у Дворца Земледельцев и увидите новую набережную.
Обед в кафе/ресторанах города с элементами национальной кухни.
Пешеходная экскурсия «КАЗАНСКИЙ АРБАТ» (по улице Баумана).
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии. Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:
- площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
- здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 года хранился золотой запас Царской России;
- Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
- точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость в 12 веке, наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
- Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Парадную Резиденцию Президента и падающую Башню Сююмбике.
Размещение в гостинице. Свободное время.
20:00-21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани» (за доп. плату, гарантированно от 2 человек).
Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город! Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров. Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!
Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров) (за доп. плату).
Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия «Чебоксары – столица Чувашии» с театрализованной встречей гостей (150 км от Казани).
Чебоксары — культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики—расположен в самом сердце Поволжья! Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город со временем превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла на свой лад. С тех времён прошли столетия, но чувашский народ не забывает своих истоков и бережно хранит культуру и обычаи. Как и было заведено в стародавние времена, местные жители встречают гостей в национальных костюмах с приветственной песней, хлебом-солью и душевной аурой, которая запомнится Вам надолго!
Во время экскурсии Вы увидите:
- красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- знаменитую «Дорогу к храму», на которой расположены православные жемчужины города – Успенская церковь, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь;
- исторический центр города – улицу Константина Иванова, где находится кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;
- прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова и обязательно сделаете фото на память с бронзовыми фигурами всеми любимых литературных героев Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;
- обязательно дотронетесь до магического камня Таганаита, дарящего свет, любовь и тепло. Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение. Эта композиция – подарок первого Президента республики жителям города к новому тысячелетию, также расположена на бульваре Ефремова;
- монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;
- Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;
- Республиканский мемориальный Парк Победы (посещение).
Посещение Музея Пива.
Пиво – традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля! В небольшом по современным меркам, но очень уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен и до современности. Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей поразит видавшего виды путешественника!
В случае закрытия Музея Пива — посещение Чувашского национального музея.
Чувашский национальный музей главное хранилище памятников истории и культуры чувашского народа. Посетив музей, вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.
Среди редких экспонатов — надгробный камень военачальника с арабской вязью. А. А. Трофимов, Н. И. Ашмарин и другие ученые-этнографы сумели расшифровать эти надписи.
В музее также представлены ткацкий станок и макет печи для выжигания посуды.
Уникальная часть коллекции — макет крепости Чебоксар XVI века, а также чувашские, татарские, марийские и русские народные костюмы.
При наборе группы от 9 человек Шоу-программа «Пусть блаженствует душа» проиллюстрирует Вам национальный праздник «Акатуй», знаменующий окончание посевных работ, насыщенный и яркий, веселый и лиричный. Вы окунётесь в мир традиций и обычаев чувашского народа и станете его участником, тем более что обряды проходят под пенный шелест вкуснейшего чувашского пива! Шоу-программа с дегустацией пива проводится на Пивном подворье (детям предлагаются альтернативные безалкогольные напитки).
Обед в ресторане города.
22:00 Возвращение в Казань. Свободное время.
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, вещи в автобус.
Свободное время или автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск (за дополнительную плату 1 000 руб. с человека).
«Остров на море лежит, град на острове стоит» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии Вы увидите:
- единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана Грозного (1551 гг. постройки);
- Никольскую церковь 1556 года постройки;
- Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.
- Величественный Собор Богоматери «Всех скорбящих радости»
12:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
В 1613 году в глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился инок Филарет, ища уединения и тишины для благодатной молитвы. Коренные жители черемисы испокон веков считали это место священным и приходили сюда приносить жертвы своим языческим богам. Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти места в оплот православной веры, которая наполняет своей благодатью каждый камень монастыря и по сей день! Во время экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители:
- Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери;
- Троицкий собор;
- Софийскую церковь – самую маленькую в Казанской Епархии, в храмовой части которой могут поместиться только 7 человек (внешний осмотр);
- церковь в честь Преподобных Отцев в Синае и Раифе избиенных (внешний осмотр);
- увидите работы известного скульптора В. Н. Савельева, который является послушником монастыря.
Возвращение в Казань. По трассе внешний осмотр «Храма всех религий».
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома.
17:30 — трансфер на ж/д вокзалы.
Рекомендуемые поезда с отправлением из Казани:
Поезд №001 отправлением в 20:00 с вокзала Казань-1, прибытием в Москву в 07:10.
Поезд №025 «Итамас» отправлением 21:51 с вокзала Казань-2, прибытием в Москву 09:30.
Поезд №147 отправлением 22:20 с вокзала Казань-1, прибытием в Москву 10:59.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
Гостиницы
(центр города)
|Категория номеров
|Взрослые
|Дети до 11 лет на доп. месте
|Доп. место
|Доплата за одноместн. станд. разм.
|Выходные
|Праздники
|Выходные
|Праздники
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|35710
|37050
|27460
|27790
|8240
|9600
|1-м. станд.
|43950
|46650
|-
|-
|-
|-
|«Сулейман» 4*
|2-м. станд.
|30870
|32510
|28470
|28630
|5610
|6730
|1-м. станд.
|36480
|39240
|-
|-
|-
|-
|«Джузеппе» 4*
|2-м. станд.
|31500
|33180
|25440
|25600
|5720
|7410
|1-м. станд.
|37220
|40590
|-
|-
|-
|-
|«Гранд Отель Казань» 4*
|2-м. станд.
|33680
|35030
|27460
|27790
|6230
|7580
|1-м. станд.
|39910
|42610
|-
|-
|-
|-
|«Биляр Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|29980
|32000
|26450
|26610
|7580
|7240
|1-м. станд.
|37560
|39240
|-
|-
|-
|-
|«Релита» 4*
|2-м. станд.
|31660
|33010
|25770
|26450
|5900
|7240
|1-м. станд.
|37560
|40250
|-
|-
|-
|-
|«Давыдов» 3*
|2-м. станд
|30820
|32510
|25770
|25770
|6740
|8410
|1-м. станд.
|37560
|40920
|-
|-
|-
|-
|«Ногай» 3*
|2-м станд.
|30420
|26950
|27120
|7000
|1-м станд.
|37420
|-
|-
|-
|«Ибис» 3*
|2-м станд.
|30490
|32000
|25270
|25270
|6060
|6900
|1-м станд.
|36550
|38900
|-
|-
|-
|-
|«Парк Отель» 3*
|2-м. станд.
|30150
|31660
|-
|-
|7740
|9260
|1-м. станд.
|37890
|40920
|-
|-
|-
|-
|«Кристалл» 3*
|2-м. станд.
|28970
|30490
|26780
|26950
|5560
|6390
|1-м. станд.
|34530
|36880
|-
|-
|-
|-
|«Татарстан» 3*
|2-м. станд.
|27090
|28150
|24260
|24430
|3330
|4390
|1-м. станд.
|30420
|32540
|-
|-
|-
|-
|Без размещения
|-
|20720
|-
Варианты проживания
«Шаляпин Палас Отель» 4
«Шаляпин Палас Отель» является памятником архитектуры прошлого века, который был восстановлен в наше время. Это воплощение гостеприимства, комфортабельности и уюта.
Постояльцам предоставлены 123 номера, которые выполнены в классическом стиле с использованием современных материалов и атрибутов декора.
В тихой и спокойной обстановке апартаментов можно продуктивно поработать с помощью высокоскоростного Интернета, или успешно провести переговоры в оборудованных Конференц-залах и Бизнес-центре.
Все желающие могут воспользоваться услугами фитнес-центра, где есть бесплатные бассейн, сауна и тренажерный зал для тренировок. А после напряженного дня имеется возможность насладится изысканными блюдами ресторана «Капелла».
В непосредственной близости находятся Казанский Кремль, набережная реки Казанки, множество кафе и ресторанов.
«Сулейман» 4
"Сулейман Палас", расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
«Джузеппе» 4
Четырехзвездочный отель Джузеппе располагается на улице Кремлевской в самом центре города. До станции метро можно дойти за 7 минут. Для постояльцев организован широкий спектр дополнительных услуг и можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, трансфером, частной парковкой. Стойка регистрации доступна круглосуточно.
Номерной фонд состоит из современных и по-домашнему уютных номеров. В каждой комнате установлен необходимый комплект мебели и современной техники. В собственной ванной можно воспользоваться предоставленным набором средств личной гигиены, полотенцами и феном.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки в формате "шведский стол". В другое время можно посетить ресторан, в котором по меню предлагаются блюда русской и европейской кухонь.
На территории находится несколько конференц-залов, в которых можно провести мероприятие любого уровня и направленности. В каждом помещении имеется мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности.
В пешей доступности от гостиницы находится Кремль, Петропавловский собор, Парк Черное озеро, Казанский федеральный университет, сад Эрмитаж.
«Гранд Отель Казань» 4
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
«Биляр Палас Отель» 4
Современная гостиница бизнес-класса «Биляр Палас Отель» - расположилась в центральном района города, рядом с развитой инфраструктурой.
Сам комплекс представлен десятиэтажным сооружением с оригинальным дизайном. Размещение предлагается в высококомфортабельных номерах, оборудованных всем необходимым для уюта гостей.
В 5 минутах пешей прогулки имеются рестораны и бары, в которых можно вкусно пообедать.
Для проведения деловых встреч и семинаров имеется специально оснащенный оргтехникой конференц-зал.
В шаговой доступности находятся знаменитые достопримечательности, памятники архитектуры, музеи и многое другое, что позволит занимательно провести время.
«Релита» 4
Отель «Релита Казань» – современный гостиничный комплекс, открывшийся в преддверии Летней Универсиады в Казани в 2013 году.
Номера гостиницы оборудованы всем необходимым для приятного и уютного проживания — в каждом есть кондиционер, телефон, мини-бар и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. Уютная атмосфера отеля и его изысканный комфорт позволит расслабиться любому постояльцу.
В отеле хорошо сочетаются возможности как для комфортного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.
Девятиэтажная гостиница находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала города, всего в 10 минутах езды, а в шаговой доступности расположена станция казанского метрополитена.
«Давыдов» 3
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
«Ногай» 3
Отель "Ногай" располагается в Казани. Здание находится в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории, которые выполнены в индивидуальном стиле и светлых тонах. В каждом из них установлена необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в близлежащем кафе или ресторане.
Для важных мероприятий и деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 23,7 км, а до железнодорожного вокзала 670 м.
«Ибис» 3
Отель "Ибис Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности - Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане «Ibis Kitchen» предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
«Парк Отель» 3
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
«Кристалл» 3
Отель "Кристалл" расположился в Казани. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.
«Татарстан» 3
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Проживание в гостиницах выбранной категории
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д проезд Москва - Казань - Москва
- Личные расходы
- Питание, не предусмотренное программой
- Индивидуальный трансфер «ж/д вокзал - гостиница»: 1 200 руб. за машину (в дневное время) 1 400 руб. за машину (с 19:00 - 08:00)
- Индивидуальный трансфер «аэропорт - гостиница»: 1 800 руб. за машину (в дневное время) 2 000 руб. за машину (с 19:00 - 08:00)
- Вечерняя обзорная экскурсия "Огни ночной Казани" - 1 100 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения "Вокруг света" - 500 руб. /чел
- Экскурсия «Остров-град Свяижск» - 1 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Важная информация
- Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение и поздний выезд за дополнительную плату.
- Рекомендуемый возраст детей – от 6 лет. Нет возможности принять детей до 3-х лет по данной программе.
- Тур проводится гарантированно от 2-х человек.
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Отзывы и рейтинг
Поездка прошла хорошо, несколько подкачала погода — два первых дня был зимний дождь с ветром.
Все очень понравилось, особенно Казань и Йошкар-Ола.
1. Казань очень сильно похорошела + Новогодняя иллюминация и квалифицированная подача материала экскурсоводом Михаилом Лапкиным.
2. В Чебоксарах большинство экскурсионных мест сконцентрированы вдоль Волги, но пронизывающий ветер сильно смазал впечатления. Отогрелись только в музее пива, где узнали историю и полезные свойства напитка.
Решили освоить домашнее пивоварение и испытать все целебные свойства настоящего пива.
3. Йошкар-Ола просто поразила неожиданным архитектурным концентратом — на небольшой (с точки зрения города) площади уместились исторические здания из разных стран и эпох: Московский Кремль со Спасской башней, собор Василия Блаженного, Питерский храм Спаса на Крови, километровая набережная из Европейских домов различного стиля и многое другое. Все строения узнаваемы и отлично скопированы.
Проживали в гостинице «Давыдов» г. Казань — все очень понравилось. Завтраки со шведским столом с 7-00 хорошо вписывались в программу экскурсий, которые начинались с 8-15.
Решили приехать еще раз летом примерно по такому-же маршруту, но с посещением дополнительных объектов возле Казани.
Большое спасибо организаторам, экскурсоводам Михаилу Лапкину и Анастасии (экскурсовод в Чебоксарах) и работникам музея пива в Чебоксарах!!!
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…