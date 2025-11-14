2 день

Ульяновск

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление в Ульяновск (время в пути около 4 часов – 240 км).

13:00 Прибытие в Ульяновск.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Ульяновску.

Город, который по праву считается городом-музеем под открытым небом, ведь именно тут находятся уникальные музейные объекты, не имеющие аналогов в мире.

Вы увидите бульвар Новый Венец с великолепным видом на Императорский мост через Волгу, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории, скверы имени писателей Карамзина и Гончарова.

Здесь изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей, обилие памятников и сюжетов.

Посещение Музея истории гражданской авиации – уникальная выставка отечественных самолетов и вертолетов, которая размещена на территории площадью 18 га, здесь и единственный в мире первый советский реактивный авиалайнер ТУ-104, сверхзвуковой авиалайнер ТУ-144 и др.

Посещение дома-музея В. И. Ленина.

Это первый в России ленинский музей. Он расположен в доме, которым владела в Симбирске семья Ульяновых в 1878-1887 гг. Здесь жил и трудился просветитель Симбирского края И. Н. Ульянов – глава семьи. Здесь прошли гимназические годы Владимира Ильича Ульянова-Ленина, политика, оказавшего огромное влияние на ход исторических событий в России и мире в ХХ веке.

Размещение в отеле «Азимут отель Ульяновск» 3* (или другой аналогичный отель).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160