Вы погрузитесь в удивительный мир культуры и традиций этих уникальных регионов, посетите исторические памятники и увидите живописные природные ландшафты по маршруту.
Вас ждет посещение Музея истории гражданской авиации в Ульяновске, Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф, а также поездка на остров-град Свияжск.
Программа тура по дням
Саранск
03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место и время согласовывается накануне отправления).
07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро ВДНХ.
Отправление в Саранск (время в пути около 7 часов – 640 км по платной дороге).
Прибытие в Саранск.
Обед в кафе города.
15:30 Обзорная экскурсия по городу.
Знакомство с современной жизнью Саранска и основными достопримечательностями города
Вы увидите:
- площадь Тысячелетия с одним из самых высоких в России цветомузыкальным фонтаном «Звезда Мордовии»;
- Соборную площадь с Кафедральным собором святого праведного воина Ф. Ушакова;
- скульптурную группу «Семья»;
- Площадь Победы;
- Советскую площадь;
- стадион «Мордовия Арена».
Посещение Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И. Д. Воронина.
Посещение экспозиции Зала этнографии, которая отражает богатство и многообразие культуры и быта народов, проживающих на территории Республики Мордовии, раскрывает характер и особенности культурного взаимодействия русских, мордвы и татар в прошлом и настоящем.
Размещение в отеле «Саранск» 3* (или другой аналогичный отель).
Ульяновск
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление в Ульяновск (время в пути около 4 часов – 240 км).
13:00 Прибытие в Ульяновск.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Ульяновску.
Город, который по праву считается городом-музеем под открытым небом, ведь именно тут находятся уникальные музейные объекты, не имеющие аналогов в мире.
Вы увидите бульвар Новый Венец с великолепным видом на Императорский мост через Волгу, площади Ленина и Соборную — это начало начал города и его истории, скверы имени писателей Карамзина и Гончарова.
Здесь изумительно красивые виды на Волгу, россыпь архитектурных стилей, обилие памятников и сюжетов.
Посещение Музея истории гражданской авиации – уникальная выставка отечественных самолетов и вертолетов, которая размещена на территории площадью 18 га, здесь и единственный в мире первый советский реактивный авиалайнер ТУ-104, сверхзвуковой авиалайнер ТУ-144 и др.
Посещение дома-музея В. И. Ленина.
Это первый в России ленинский музей. Он расположен в доме, которым владела в Симбирске семья Ульяновых в 1878-1887 гг. Здесь жил и трудился просветитель Симбирского края И. Н. Ульянов – глава семьи. Здесь прошли гимназические годы Владимира Ильича Ульянова-Ленина, политика, оказавшего огромное влияние на ход исторических событий в России и мире в ХХ веке.
Размещение в отеле «Азимут отель Ульяновск» 3* (или другой аналогичный отель).
Казань
Завтрак в кафе города (шведский стол).
09:00 Отправление в Казань (время в пути около 3,5 часов – 220 км).
Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи Kazan, Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры. Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Амакс Сафар» 3* (или другой аналогичный отель).
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура), при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Свияжск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Отправление на остров-град Свияжск.
10:00 Пешеходная экскурсия по острову.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.
Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Обед в кафе.
14:00 Отправление домой.
23:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Саранск» 3* (1 ночь), «Азимут отель Ульяновск» 3* (1 ночь), «Амакс Сафар» 3* (1 ночь). Возможна замена на аналогичные варианты.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 11000 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Амакс Сафар-отель Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов. Он находится неподалеку от делового и культурного центра города и отлично подходит для проведения деловых вопросов и запоминающегося отдыха. Гости смогут приятно провести время в сауне с бассейном, поиграть в бильярд, а так же повеселиться в ночном клубе. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера «Амакс Сафар отель» в Казани, а также такие услуги, как: автомобильная парковка на территории гостиницы, вызов такси, сейф для хранения ценных вещей, прачечная, организация экскурсий по городу и т. д. Кроме того, здесь работает медицинский кабинет, где предоставляется необходимое обслуживание по лечению и профилактике заболеваний. Ознакомьтесь с ближайшими объектами инфраструктуры, отобразив «Амакс Сафар отель» на карте. А позвонив по номеру телефона, указанному выше, вы дозвонитесь до нашего контакт-центра, где опытные менеджеры ответят на все интересующие вопросы.
До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля - несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату. Благодаря удобному расположению здания, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. Кроме того, рядом находятся главные достопримечательности города, парк, красивые аллеи где можно совершить пешую прогулку или взять велосипед на прокат.
Гостиница Саранск
В Ленинском районе Саранска на Коммунистической улице находится одноименная гостиница «Саранск», которой присвоена категория 3*. Гостям предлагаются уютные комнаты для проживания, а тем, кто приехал на личном автомобиле выделяется место на автомобильной парковке. Также в числе удобств бесплатный доступ в интернет, баня.
Номера представлены категориями "Стандарт","Комфорт" и "Комфорт+". В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам постояльцам сервируется сытный завтрак. В ресторане вы всегда можете попробовать блюда русской и европейской кухни.
Ближайшие достопримечательности это музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Музыкальный театр им. И. М. Яушева, собор святого праведного воина Феодора Ушакова.
AZIMUT Отель Ульяновск
AZIMUT Отель Ульяновск находится в Ульяновске. Этот отель располагается в центральной части города. В шаговой доступности находятся: смотровая площадка набережная реки Волга, парк «Дружбы народов», Ленинский мемориал, Губернаторский дворец культуры, Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, Ульяновская областная филармония, ТРК «Версаль».
Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. Гостям доступны услуги лобби-бара, парковки, прачечной, библиотеки. За дополнительную оплату предоставляется услуга хранения багажа. К услугам бизнес путешественников представлены семь конференц-залов, бизнес-центр и три переговорные комнаты с различной площадью и вместимостью. Отель подойдёт для тех, кто планирует деловую или семейную поездку.
Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Во всех номерах есть кабельное телевидение, телефон, холодильник, фен. Из номеров отеля открывается панорамный вид на Волгу и Ульяновск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Питание, не указанное в туре
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).