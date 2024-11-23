Всё самое интересное в двухдневном туре в Ижевск из Казани. Вас ждет встреча с бурановскими бабушками, обзорная по Ижевску, знакомство с термальными источниками и экскурсия в музей Калашникова.

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Описание тура

Программа путешествия в Ижевск

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Ижевск! Это замечательная возможность провести выходные с пользой и удовольствием.

1 день: Путешествие начинается

Выезд из Казани в субботу утром на комфортабельном транспорте.

Завтрак по пути, чтобы зарядиться энергией на весь день.

Прибытие в Ижевск и встреча с удивительными бурановскими бабушками, которые поделятся с вами своей культурой и традициями.

Обзорная экскурсия по Ижевску, где вы сможете узнать об истории и достопримечательностях города.

Знакомство с термальными источниками, что подарит вам незабываемые ощущения.

Ночевка в Ижевске, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующему дню.

2 день: Культурное обогащение

Утренняя экскурсия в музей Калашникова, где вы сможете узнать о жизни и творчестве великого конструктора.

Обед в местном кафе, чтобы насладиться вкусной едой.

Отъезд в Казань, полные впечатлений и новых знаний.

Это путешествие станет отличной возможностью провести время с близкими, открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой России. Присоединяйтесь к нам!