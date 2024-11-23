Всё самое интересное в двухдневном туре в Ижевск из Казани.
Вас ждет встреча с бурановскими бабушками, обзорная по Ижевску, знакомство с термальными источниками и экскурсия в музей Калашникова.
Вас ждет встреча с бурановскими бабушками, обзорная по Ижевску, знакомство с термальными источниками и экскурсия в музей Калашникова.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Программа путешествия в Ижевск
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Ижевск! Это замечательная возможность провести выходные с пользой и удовольствием.
1 день: Путешествие начинается
- Выезд из Казани в субботу утром на комфортабельном транспорте.
- Завтрак по пути, чтобы зарядиться энергией на весь день.
- Прибытие в Ижевск и встреча с удивительными бурановскими бабушками, которые поделятся с вами своей культурой и традициями.
- Обзорная экскурсия по Ижевску, где вы сможете узнать об истории и достопримечательностях города.
- Знакомство с термальными источниками, что подарит вам незабываемые ощущения.
- Ночевка в Ижевске, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующему дню.
2 день: Культурное обогащение
- Утренняя экскурсия в музей Калашникова, где вы сможете узнать о жизни и творчестве великого конструктора.
- Обед в местном кафе, чтобы насладиться вкусной едой.
- Отъезд в Казань, полные впечатлений и новых знаний.
Это путешествие станет отличной возможностью провести время с близкими, открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой России. Присоединяйтесь к нам!
По субботам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ижевск
- Музей Калашникова
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Завтрак
- Ночлег
- Экскурсии
- Обед в день отъезда
Что не входит в цену
- Дегустация сыра
- Сувениры
- Ужин
Место начала и завершения?
Казань, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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