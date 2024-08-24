7 часов
Вязовские горы: из Казани на электричке
Погулять по живописным местам всего в часе езды от города
Начало: На Привокзальной площади
24 авг в 07:30
25 авг в 07:30
1 999₽ за человека
5.5 часов
Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме
Погулять по двум живописным сёлам, посетить местные музеи и подняться на гору Соколка
Начало: На Привокзальной площади
24 авг в 10:15
25 авг в 10:15
2 590₽ за человека
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
24 авг в 13:30
31 авг в 13:30
9 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На выходные»
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