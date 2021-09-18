Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам

Экскурсионный тур «Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам» на 7 дней

5
3 отзыва
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Оторваться от суеты города, увидеть белые ночи и посетить много интересных мест. Все это возможно в недельном туре по Карелии, где собраны главные жемчужины этого северного края.

Преимущества этого путешествия:

  • северный город — прогулка по Онежской набережной, где вас ждет «Дерево желаний»;
  • поездка на «комете» — прогулка по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви;
  • мраморный карьер — экскурсия по Рускеальскому горному парку;
  • крупнейший равнинный водопад Европы — поездка к водопаду Кивач с посещением дендрария;
  • языческое святилище — морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.

Программа тура по дням

1 день
Прогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии.

Прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице.

2 день
Горный парк Рускеала

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день
Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол».

Освобождение номеров.

Выезд в город Кемь.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Пикник на водопаде с ухой +шашлык + овощная нарезка + выпечка + чай.

Прибытие в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

4 день
Переезд на Соловецкие острова. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Вещи транспортируются в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе острова.

Размещение в гостинице.

5 день
Отдых на Соловецких островах. По желанию прогулка на катере до Большого Заяцкого острова

Завтрак и обед в гостинице.

За доп.плату морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).

Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.

На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Свободное время.

 Ужин за доп.плату в одном из кафе острова.

6 день
Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад. Возвращение в Кемь

Завтрак и обед в гостинице.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

Экскурсия за доп.плату Гора Секирная + Ботанический сад (оплачивается на месте).

Мы предлагаем Вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Увидеть уникальную церковь-маяк.

А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в поселок.

16:00 Посадка на корабль.

Возвращение в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал».

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

7 день
Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь – Москва в 10:10.

В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь – Санкт-Петербург в 06:48. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон"
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Питание по программе (7 завтраков, 3 обеда, 1 ужин, 1 пикник)
  • Проживание отель "Питер Инн "4* г. Петрозаводск / туркомплекс "Причал" г. Кемь / гостиница "Соловецкая Слобода" о. Соловки
  • Проживание отель "Питер Инн "4* г. Петрозаводск / туркомплекс "Причал" г. Кемь / гостиница "Соловки-Отель" о. Соловки
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемьпитание
  • Не указанное в программе тураэкскурсия на Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые – 4 100 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел. прогулка на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется и оплачивается на месте) –1 300 руб. /чел. экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (оплачивается на месте) – 1 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Какие скидки есть в туре?

1) Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. В этом случае предоставляется скидка:
- При двухместном размещении – 2 000 р./чел.
- При одноместном размещении – 3 000 р./чел.
- На доп.месте – 1 500 р./чел.

2) Детям до 10 лет предоставляется скидка – 3 000 руб.

Возможны ли изменения в программе тура?

Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Рекомендации туристам

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

Отличается ли стоимость тура для иностранных граждан?

Стоимость тура указана для граждан РФ, для иностранных граждан – стоимость уточнять у менеджера.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая будет сотовая связь?

На Соловках работают ТОЛЬКО операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС". Другие операторы сотовой связи будут "вне зоны действия сети".

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
18 сен 2021
Хорошо организован
В
22 авг 2021
Мы в восторге! Сделали много фото (я любитель). Разместил на своей странице в Ок. 8 фото, назвав "Потрясающая неделя в Карелии!". Можно много больше, но, считаю, замылят событие. Получил и получаю много классов на свои фото (приближается к ста), даже от незнакомых нам людей! Это, даже, удивляет! Конечно же рекомендуем этот тур.. к сожалению наши ровесники в возрасте, от них трудно ожидать такого порыва как от нас, но рассказывать о поездке в Карелию будем и не раз!
Единственная, по нашему мнению,"ложка дёгтя" - заведение, в котором кормились в Кеми, мнит о себе больше, чем оно того стоит! правда и экскурсия в музей репрессий на Соловках чрезвычайно слабая!
И
1 июля 2021
Были в туре «Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам» с 21.06.21 по 26.06.21. Получили незабываемые эмоции. Мы в полном восторге от поездки, каждый день новые интересные места. Все очень организовано, помимо экскурсий было свободное время для самостоятельной прогулки по достопримечательностям. Природа, воздух, тишина- это все Карелия. Не хотелось уезжать из этого чудесного места. Благодарим всю команду Большой страны, за такой замечательный тур. Гид Галина Валентиновна очень внимательная, всегда была на связи. Все прошло просто на высшем уровне!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кеми

🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🔭Обзорные🏞Карелия🏡Выездные

Похожие туры в Кеми

Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
5 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Экскурсионный тур «Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам» на 5 дней
27 июня
15 авг
22 авг
29 авг
38 000 за 1 человека
Сплав по реке Охта
11 дней
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 25 чел.
4.7
3 отзыва
Сплав по реке Охта
Экскурсионный тур «Сплав по реке Охта» на 11 дней
28 июня
12 июля
26 июля
23 авг
от 28 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кеми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кеми
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ