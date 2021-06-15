Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам

Экскурсионный тур «Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам» на 5 дней

5
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
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Описание

Отдых в Карелии наполнит Вас энергией и силой на дальнейшие трудовые будни. Мы приглашаем Вас в интересное путешествие по центральной Карелии! Полюбоваться на известный водопад Кивач, увидеть первый российский курорт, открытый по указу Петра I в начале 18 века и продегустировать полезные марциальные воды. Прогуляться по красивым улочкам города Петра у Онежского города и нарядной набережной в "сердце" Карелии – Петрозаводска! А также посетить легендарные Кижи и Соловки.

Преимущества этого путешествия:

  • посещение уникального историко-культурного и природного комплекса – острова Кижи;
  • возможность увидеть собственными глазами крупнейший по площади архипелаг Белого моря;
  • услышать карельскую легенду, которую рассказывают местные жители о происхождении водопада Кивач;
  • два дня проживания в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море.

Программа тура по дням

1 день
Прогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о.Кижи. 

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск. 

Ужин в кафе города. 

Размещение в гостинице.

2 день
Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам

Ранний подъем.

 Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.).

Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп.плату экскурсия на о.Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день
Заповедник «Кивач»

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд в г. Кемь.

По пути посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка.

20:00 Прибытие в Кемь. 

Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

4 день
Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе на острове.

16:00 Посадка на корабль.

18:00 Возвращение в Кемь туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

5 день
Отъезд

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г.Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь – Москва в 10:10.

В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь – Санкт-Петербург в 06:48.

До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон" продолжительность 1 ч. 15 мин. экскурсия на водопад «Кивач»посещение музея природы заповедника «Кивач»посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»обзорная экскурсия по Соловецкому монастырютранспортные услуги по маршрутупроживание отель "Питер Инн" 4* г. Петрозаводск / Туркомплекс "Причал" г. Кемь / Карелия СПАпитание
  • Указанное в программе (5 завтраков, 1 обед, 1 ужин, 1 пикник)работа гидавходные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемьпитание
  • Не указанное в программе тураэкскурсия на остров Валаам + обед (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослый билет – 4 100 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Какие скидки есть в туре?

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. В этом случае предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб./чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб./чел.;
  • на доп.месте – 1 500 руб./чел.
Особенности маршрута
  • экскурсии, включающие в себя переезд по воде, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные;
  • при посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 июня 2021
Большое спасибо организаторам тура за чудесное путешествие в Карелию! Все было организовано наилучшим образом, профессиональный гид сопровождал группу на протяжении всей поездки!
К
14 июня 2021
Насыщенный, сбалансированный, познавательный. Всем, кто поедет в тур "Добро пожаловать в Карелию", предстоят культурные и исторические личные открытия, моменты восхищения природной красотой. Если и были недочеты - по питанию, а также полупрозрачные шторы на турбазе "Причал" во время белых ночей - то это мы уже почти забыли.
Е
14 июня 2021
Тур "Добро пожаловать в Карелию" с экскурсией на Валаам и сплавом по Шуе. Семьёй с ребенком 9-ти лет ездили с 7-го по 11-е июня 2021 г. Чаще всего в течение поездки произносили слово "потрясающе!". На Кижах и Валааме к нему прибавлялась фраза "удивительное умиротворение". Ещё это чрезвычайно познавательные, интересные экскурсии. Отдельное спасибо организатору тура. Все четко, без накладок, профессионально. Безопасные и комфортные трансферы со спокойным водителем; группы везде проходят на посадку самыми первыми. Поразила, конечно же, карельская и соловецкая природа, погода (солнце все дни, теплынь - говорят, повезло, но в июне по статистике в Карелии меньше всего дождей), буквально потрясли белые ночи, особенно в Архангельской области - их мы видели впервые. Боялась промокнуть на сплаве. Но по факту ребенок не промок вообще - сработали брюки из водоотталкивающей ткани, такая же ветровка и полиэтиленовые бахилы. Мне помогла непромокаемая куртка. Низ промок, в том числе и обувь, хотя я тоже была в бахилах. Но ВОДА, оказалось, ТЕПЛАЯ! И холодно не было. А потом мы переоделись. Так что никакого дискомфорта. Даже комары не досаждали. Берите реппелент с большим процентом - больше 30 - действующего вещества, обновляйте его вовремя, и никаких проблем у вас также не будет. Иногда было лень мазаться, и меня раза 2 грызанули. Но, видимо, это были финские комары - аналогичного темперамента)))) Зуд прошел через 10 минут, на коже никаких следов. Разительно отличается мое знакомство с сочинскими комарами. После их укусов возникает волдырь, который чешется недели 2, а след исчезает через месяц! Ещё боялась клещей, обрабатывала заранее одежду. И, по-моему, оказалась единственной такой паникершей. Ни у кого из нашей группы знакомства с этими насекомыми не произошло и без профилактических мер))) Совмещение в один день Рускеалы и Валаама лично для нас тоже не оказалось обременительным - там очень удачно сочетаются пешие блоки с "сидячими" перерывами. Но, выбирая этот пятидневный тур, надо понимать, что будете много ходить и долго сидеть во время автобусных переездов. Хотя в нашей группе были 2 бабушки, передвигающиеся постоянно с помощью скандинавских палочек. И они не пропустили ни одной экскурсии! Некоторые вопросы иногда вызывало меню и объем порций - мы как-то привыкли к шведскому столу на отдыхе… Но нам это не испортило впечатления от поездки. Прекрасный, незабываемый, насыщенный тур!

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