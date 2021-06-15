Отдых в Карелии наполнит Вас энергией и силой на дальнейшие трудовые будни. Мы приглашаем Вас в интересное путешествие по центральной Карелии! Полюбоваться на известный водопад Кивач, увидеть первый российский курорт, открытый по указу Петра I в начале 18 века и продегустировать полезные марциальные воды. Прогуляться по красивым улочкам города Петра у Онежского города и нарядной набережной в "сердце" Карелии – Петрозаводска! А также посетить легендарные Кижи и Соловки.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о.Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице.
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.).
Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп.плату экскурсия на о.Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд в г. Кемь.
По пути посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка.
20:00 Прибытие в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе на острове.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в Кемь туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.
В этом случае предоставляется скидка.
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г.Кемь.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь – Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь – Санкт-Петербург в 06:48.
До новых встреч!
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. В этом случае предоставляется скидка:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».