Тур "Добро пожаловать в Карелию" с экскурсией на Валаам и сплавом по Шуе. Семьёй с ребенком 9-ти лет ездили с 7-го по 11-е июня 2021 г. Чаще всего в течение поездки произносили слово "потрясающе!". На Кижах и Валааме к нему прибавлялась фраза "удивительное умиротворение". Ещё это чрезвычайно познавательные, интересные экскурсии. Отдельное спасибо организатору тура. Все четко, без накладок, профессионально. Безопасные и комфортные трансферы со спокойным водителем; группы везде проходят на посадку самыми первыми. Поразила, конечно же, карельская и соловецкая природа, погода (солнце все дни, теплынь - говорят, повезло, но в июне по статистике в Карелии меньше всего дождей), буквально потрясли белые ночи, особенно в Архангельской области - их мы видели впервые. Боялась промокнуть на сплаве. Но по факту ребенок не промок вообще - сработали брюки из водоотталкивающей ткани, такая же ветровка и полиэтиленовые бахилы. Мне помогла непромокаемая куртка. Низ промок, в том числе и обувь, хотя я тоже была в бахилах. Но ВОДА, оказалось, ТЕПЛАЯ! И холодно не было. А потом мы переоделись. Так что никакого дискомфорта. Даже комары не досаждали. Берите реппелент с большим процентом - больше 30 - действующего вещества, обновляйте его вовремя, и никаких проблем у вас также не будет. Иногда было лень мазаться, и меня раза 2 грызанули. Но, видимо, это были финские комары - аналогичного темперамента)))) Зуд прошел через 10 минут, на коже никаких следов. Разительно отличается мое знакомство с сочинскими комарами. После их укусов возникает волдырь, который чешется недели 2, а след исчезает через месяц! Ещё боялась клещей, обрабатывала заранее одежду. И, по-моему, оказалась единственной такой паникершей. Ни у кого из нашей группы знакомства с этими насекомыми не произошло и без профилактических мер))) Совмещение в один день Рускеалы и Валаама лично для нас тоже не оказалось обременительным - там очень удачно сочетаются пешие блоки с "сидячими" перерывами. Но, выбирая этот пятидневный тур, надо понимать, что будете много ходить и долго сидеть во время автобусных переездов. Хотя в нашей группе были 2 бабушки, передвигающиеся постоянно с помощью скандинавских палочек. И они не пропустили ни одной экскурсии! Некоторые вопросы иногда вызывало меню и объем порций - мы как-то привыкли к шведскому столу на отдыхе… Но нам это не испортило впечатления от поездки. Прекрасный, незабываемый, насыщенный тур!