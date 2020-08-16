Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера

В познавательном путешествии по Русскому северу - острова Кижи

4.7
3 отзыва
В познавательном путешествии по Русскому северу – острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова. Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы.
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Ближайшие даты:
09
июл
23
июл
30
июл
06
авг
13
авг
20
авг

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров Кижи

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.

Гид встречает группу с табличкой, на перроне, у здания со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города».

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.

Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.

Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в гостиницу. Размещение.

2 день
Остров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад Тохмайоки

Ранний подъем.

Завтрак/сухой паек.

Переезд в Сортавала (250 км). Прибытие в Сортавала.

Оправление быстроходного судна на остров Валаам (50 мин. по Ладоге).

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Отправление теплохода в Никоновскую бухту.

Прогулка до Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).

Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Позднее возвращение в гостиницу.

3 день
Водопад Кивач и Беломорские петроглифы

Ранний завтрак. Освобождение номеров.

Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км).

По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопад Кивач.

Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы.

Остановка на обед в туристическом комплексе «Малая медвежка».

По дороге заезд в Беломорске в местечко Залавруга.

Пешеходная экскурсия «Беломорские петроглифы»: знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы – петроглифами – наскальными  изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг.

Прибытие в г. Кемь.

Размещение в гостинице «Кемка».

Отдых.

4 день
Белое море и Соловецкие острова

Завтрак. Освобождение номеров.

Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.

Прибытие на Соловки.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Размещение в гостинице «Соловецкая слобода».

Обед.

Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа)

Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» – это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми.

Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории.

Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах.

Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции.

Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».

5 день
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).

Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова.

Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний.

Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам.

Монахи строили знаменитые соловецкие скиты – скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты.

Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы.

Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги – свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.

Обед в кафе.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Отправление на материк.

21:00 Прибытие в г. Кемь.

Трансфер на ж/д вокзал.

Если у вас утреннее отправление поезда, то при необходимости туроператор имеет возможность забронировать доп. ночь в гостинице города Кемь за дополнительную плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от категории и места размещения, руб.:

 ВзрослыеДети до 12 лет
2мест.
номер		1мест.
номер		Доп. местоосн. местодоп. место
«Фрегат»/
«Соловецкая Слобода»		51 300 61 20044 30045 40038 500
«Ладога»/
«Соловецкая Слобода»		48 30055 10043 10042 40037 200
«Piter-Inn»/
«Соловецкая Слобода»		50 80058 50044 10044 20038 200
«Karelia&SPA»/
«Соловецкая Слобода»		50 20059 400-44 40037 600
«Piter-Inn» / «Соловки-отель»50 70059 70046 50044 80040 600
«Piter-Inn» / «Соло-Норд»49 20057 10044 60043 40038 700
«Karelia&SPA»/«Соловки-отель»51 00060 600-45 10040 000
«Karelia&SPA» / «Соло-Норд»49 50056 000-45 60041 500
«Ладога» / «Соловки-отель»49 00056 30045 00043 10039 600
«Ладога» / «Соло-Норд»47 50053 700 43 60041 70037 700
«Фрегат» / «Соловки-отель»52 00062 50046 60046 10040 900
«Фрегат» / «Соло-Норд»50 40059 70044 70044 50038 900
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице в номере с удобствами
  • Питание по программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно из г. Кеми
  • Дополнительные экскурсии (бронируются и оплачиваются заранее)
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в гостинице Кеми двухместном стандартном номере – 1 750 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

10. Для посещения экологических экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный.

Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).

Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.

Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.

До середины лета держатся белые ночи.

Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.

Можно ли встретить змей на маршруте?

Остров Кижи является достаточно каменистым, что создает благоприятные условия для обитания змей. Поэтому следует быть особо внимательным во время экскурсии по острову и не выходить за пределы экскурсионных дорожек и троп, не ходить по траве.

Единственная ядовитая змея Карелии – гадюка обыкновенная. Распространена повсеместно, но чаще встречается на юге. Предпочитает лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот. Прячется в старых гнилых пнях, между камнями, в кучах хвороста, кустах, валежниках.

Характерные признаки гадюки – четко отграниченная от шеи копьевидная голова, короткий заостренный хвост, толстое, слегка сплющенное туловище. Окраска сильно варьируется – от совершенно черной до светло-серых и бурых тонов. Рисунок на спине разный – зигзаг, ромбы, полосы. Брюхо окрашено светлее.

При укусе:
• отсосать или отжать яд из ранки,
• зафиксировать укушенную конечность,
• уложить пострадавшего в тепло,
• дать пострадавшему горячее питье и препараты, поддерживающие сердечную деятельность.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Будет ли мобильная связь на Соловках?

Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.

Может ли измениться маршрут?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам, Соловки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
З
16 авг 2020
Тур выбирала сама и не прогадала. Он включает в себя все самое интересное в Карелии и на Соловках. Своей поездкой осталась довольна.
Т
6 сен 2019
Прекрасный тур, к сожалению путешествие прошло очень быстро, море впечатлений, информации и конечно отличная погода! Во время переездов были небольшие сбои (Кемь-Соловки), но это не повлияло на наше настроение. Очень хочется отметить работу Марии с Евгенией, благодаря вам у нас совершенно не было проблем и вопросов. Большое спасибо! Прекрасная работа Петрозаводского гида, профессионально и грамотно построены экскурсии. Спасибо вам за отличные отели и гостиницы. Нам было удобно и комфортно. Красоты Карелии и природа на Соловках нас очаровала, думаю, что она никого не может оставить равнодушным. Экскурсии по факту полностью совпали с программой. Вашу компанию обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Удач и успехов вам в вашей работе!
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.

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