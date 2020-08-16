В познавательном путешествии по Русскому северу – острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова. Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров Кижи

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу с табличкой, на перроне, у здания со шпилем, под часами. Завтрак в ресторане. Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города». Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска. Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.). Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи». Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира. Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря. Возвращение в Петрозаводск. Трансфер в гостиницу. Размещение.

2 день Остров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад Тохмайоки

Ранний подъем. Завтрак/сухой паек. Переезд в Сортавала (250 км). Прибытие в Сортавала. Оправление быстроходного судна на остров Валаам (50 мин. по Ладоге). Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Отправление теплохода в Никоновскую бухту. Прогулка до Воскресенского и Гефсиманского скитов. Возвращение в г. Сортавала. Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.). Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление. По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. Позднее возвращение в гостиницу.

3 день Водопад Кивач и Беломорские петроглифы

Ранний завтрак. Освобождение номеров. Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км). По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопад Кивач. Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы. Остановка на обед в туристическом комплексе «Малая медвежка». По дороге заезд в Беломорске в местечко Залавруга. Пешеходная экскурсия «Беломорские петроглифы»: знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы – петроглифами – наскальными изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг. Прибытие в г. Кемь. Размещение в гостинице «Кемка». Отдых.

4 день Белое море и Соловецкие острова

Завтрак. Освобождение номеров. Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова. Прибытие на Соловки. Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Размещение в гостинице «Соловецкая слобода». Обед. Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа) Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» – это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми. Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории. Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах. Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции. Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».

5 день Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»