Мифы, догадки, легенды, гипотезы, теории – лишь точки на исторической карте Соловков. Но, вглядываясь в зеркало соловецкой истории, начинаешь замечать, как отличительные признаки становятся выразительными, повторяемость событий предлагает логику, мерцание фактов связывается в сеть. Ключевыми узлами этой сети являются личности и поступки, а самой сетью – место, уловившее этих людей. Соловецкие острова именно такое место. Они манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия "История Соловецкого архипелага"

Прибытие в город Кемь рано утром московскими поездами, поездами южных направлений, и поездом №22 в 10:38. Туристы, прибывающие ранними утренними поездами, ожидают прибытия основной группы поездом №22 в 10:38. На время ожидания поезда №22, возможна организация обзорной экскурсии по историческому городу Кемь (доп. плата). Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона. Трансфер на причал в п. Рабочеостровск. Посадка на теплоход. Переход на Соловки. Прибытие на Соловецкие острова. Трансфер в гостиницу. Размещение. Обед в кафе. Пешеходная экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность экскурсии 3,5 часа). Осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени. «Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает рассказ гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о том, насколько часто Соловки участвовали в известных исторических событиях, своим влиянием меняя ход истории России.

2 день Соловецкий Кремль. Морская прогулка на остров Топ или Мыс Белужий (по желанию)

Завтрак, обед в гостинице. Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность пешеходной экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря. Для желающих предлагаются экскурсии (за доп. плату). Бронируются и оплачиваются заранее: 1. "Море, маяк, тюлень. Остров Топ" (продолжительность 3 часа). Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы, – эта морская поездка для вас! За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. Остров лежит вдали от стандартных туристических маршрутов, а потому на Топе живут тюлени и морские зайцы и гнездятся поморники. Остров покрыт тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров. 2. "Морская прогулка "Мыс Белужий" (продолжительность 2,5 часа). Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период. Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями. Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих. Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.

3 день Долгая губа – Соловецкая дамба

Завтрак в гостинице. Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.) Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями… Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост. В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий. Обед.

4 день Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды"