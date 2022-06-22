Переезд из Петрозаводска в город Кемь

*Вы можете пропустить этот день и приехать сразу на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день – мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (8:00).

20:00 – 21:00 Прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.

Время в пути – 5-6 часов.

14:30 Встречаемся, садимся в комфортабельный автобус, отправляемся в город Кемь.

6:45 Завтрак.

7:30 Посадка на теплоход.

8:00 Отправление на Соловки.

Время в пути – 2 часа.

Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.

Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий.

На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод.

Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами.

Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.

Заселяемся в гостиницу и обедаем.

После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.

Незабываемым окажется путь по дороге, проделанной на Соловках еще в 16 веке, и в моменты периодических потряхиваний на очередной яме Вы не раз задумаетесь: качество дорог в Вашем городе, не такое уж и плохое.

Секирная гора – самое высокое место на Соловках.

С горы открываются потрясающие виды на Белое море и природу Соловецкого архипелага.

В лагерное время это было одно из самых жутких мест и многие, попав сюда – так и не смогли уже никогда выбраться с «Секирки».

У подножья горы мы увидим братские могилы и еще раз вспомним об этой части огромной истории Соловков.

Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость.

Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.

Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг.

Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.

А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.

В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.

Возвращение в поселок Соловецкий.

Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.