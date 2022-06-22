Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур

Соловки - единственные в своем роде и невероятные! Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи

5
3 отзыва
Соловки – единственные в своем роде и невероятные! Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую.

Посещение загадочных каменных лабиринтов оставленных первыми Соловецкими людьми и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия!
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • удивительная северная природа – живописное Белое море, местные птицы и животные: морские утки, полярные крачки, а если повезет, можно увидеть и знаменитых беломорских белух – огромных полярных дельфинов, их длина может достигать шести метров;
  • самобытная программа – нас будет сопровождать местный житель, единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод;
  • познавательные экскурсии – история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время. 

Программа тура по дням

1 день
Переезд из Петрозаводска в город Кемь

14:30 Встречаемся, садимся в комфортабельный автобус, отправляемся в город Кемь.

По пути – технические остановки.

Общее расстояние — 409 километров.

Время в пути – 5-6 часов.

Переезд без экскурсионного обслуживания.

20:00 – 21:00 Прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.

*Вы можете пропустить этот день и приехать сразу на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день – мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (8:00).

2 день
Соловецкий Кремль – Секирная гора – скит Савватьево – аллея Юнг – дамба Красного озера (с купанием) – скит Исаково

6:45 Завтрак.

7:30 Посадка на теплоход.

8:00 Отправление на Соловки.

Время в пути – 2 часа.

Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.

Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий.

На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод.

Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами.

Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.

Заселяемся в гостиницу и обедаем.

После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.

Незабываемым окажется путь по дороге, проделанной на Соловках еще в 16 веке, и в моменты периодических потряхиваний на очередной яме Вы не раз задумаетесь: качество дорог в Вашем городе, не такое уж и плохое.

Секирная гора – самое высокое место на Соловках.

С горы открываются потрясающие виды на Белое море и природу Соловецкого архипелага.

В лагерное время это было одно из самых жутких мест и многие, попав сюда – так и не смогли уже никогда выбраться с «Секирки».

У подножья горы мы увидим братские могилы и еще раз вспомним об этой части огромной истории Соловков.

Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость.

Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.

Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг.

Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.

А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.

В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.

Возвращение в поселок Соловецкий.

Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.

Соловецкий Кремль – Секирная гора – скит Савватьево – аллея Юнг – дамба Красного озера (с купанием) – скит ИсаковоСоловецкий Кремль – Секирная гора – скит Савватьево – аллея Юнг – дамба Красного озера (с купанием) – скит ИсаковоСоловецкий Кремль – Секирная гора – скит Савватьево – аллея Юнг – дамба Красного озера (с купанием) – скит ИсаковоСоловецкий Кремль – Секирная гора – скит Савватьево – аллея Юнг – дамба Красного озера (с купанием) – скит ИсаковоСоловецкий Кремль – Секирная гора – скит Савватьево – аллея Юнг – дамба Красного озера (с купанием) – скит Исаково
3 день
Заяцкий остров – экскурсия по поселку Соловецкий

8:00 Завтрак в гостиницах.

9:30 Отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров».

Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.

Небольшой остров в полтора квадратных километра может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской.

Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.

13:00 По прибытию – обед.

13:30 – 15:30 А дальше – история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.

Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства.

И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8 летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы.

18:00 Прибытие в Кемь.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отправление на ближайших поездах в свои города.

Заяцкий остров – экскурсия по поселку СоловецкийЗаяцкий остров – экскурсия по поселку СоловецкийЗаяцкий остров – экскурсия по поселку СоловецкийЗаяцкий остров – экскурсия по поселку Соловецкий

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Кемь и в пос. Соловецкий.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Вариант размещения 2-хместное              1-номестное           Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
взрослые пенсионеры дети до 14 лет взрослые пенсионеры дети до 14 лет
отель с завтраком 24500 24250 22500 27300 27050 25300 1700

Стандартные номера с удобствами в гостинице в г. Кеми

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Номера эконом-класса в пос. Соловецкое.

Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.

Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание (в т. ч теплоход на Соловки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам предоставляется скидка 250 рублей.

Если у Вас день рождение в туре предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.

Скидка за раннее бронирование:

  • бронь за 6 месяцев и более до начала тура – 10%;
  • бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура – 5%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 июня 2022
Организация на высшем уровне. Всегда на связи.
Н
31 мая 2022
Всё супер, нам попалась класный гид Галина, побольше бы таких весёлых и которые прям любят свою работу и делает прям на всё 100% всё классно было)
Т
29 апр 2022
Отдельное спасибо Юлии Трубиновой ("Большая Страна") за внимательное отношение к клиентам. Из-за специализированной операции мне пришлось менять тур на другое направление. Она не только помогла подобрать, но и оформить на те же даты и уложиться в ту же сумму.
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