Преимущества этого путешествия:
14:30 Встречаемся, садимся в комфортабельный автобус, отправляемся в город Кемь.
По пути – технические остановки.
Общее расстояние — 409 километров.
Время в пути – 5-6 часов.
Переезд без экскурсионного обслуживания.
20:00 – 21:00 Прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.
*Вы можете пропустить этот день и приехать сразу на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день – мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (8:00).
6:45 Завтрак.
7:30 Посадка на теплоход.
8:00 Отправление на Соловки.
Время в пути – 2 часа.
Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.
Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий.
На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод.
Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами.
Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.
Заселяемся в гостиницу и обедаем.
После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.
Незабываемым окажется путь по дороге, проделанной на Соловках еще в 16 веке, и в моменты периодических потряхиваний на очередной яме Вы не раз задумаетесь: качество дорог в Вашем городе, не такое уж и плохое.
Секирная гора – самое высокое место на Соловках.
С горы открываются потрясающие виды на Белое море и природу Соловецкого архипелага.
В лагерное время это было одно из самых жутких мест и многие, попав сюда – так и не смогли уже никогда выбраться с «Секирки».
У подножья горы мы увидим братские могилы и еще раз вспомним об этой части огромной истории Соловков.
Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость.
Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.
Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг.
Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.
А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.
В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.
Возвращение в поселок Соловецкий.
Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.
8:00 Завтрак в гостиницах.
9:30 Отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров».
Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.
Небольшой остров в полтора квадратных километра может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской.
Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.
13:00 По прибытию – обед.
13:30 – 15:30 А дальше – история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.
Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства.
И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8 летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы.
18:00 Прибытие в Кемь.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление на ближайших поездах в свои города.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Кемь и в пос. Соловецкий.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|отель с завтраком
|24500
|24250
|22500
|27300
|27050
|25300
|1700
Стандартные номера с удобствами в гостинице в г. Кеми
Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.
Номера эконом-класса в пос. Соловецкое.
Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.
Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Пенсионерам предоставляется скидка 250 рублей.
Если у Вас день рождение в туре предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.
Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.
Скидка за раннее бронирование: