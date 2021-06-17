Преимущества этого путешествия:
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50).
Гид встречает с табличкой «СВЯТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов, заказ экскурсии ЗАРАНЕЕ, ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА. Оплата – на туре гиду).
ВНИМАНИЕ: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
Или "Новый Иерусалим".
На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
* Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева.
Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).
Его работы известны на весь мир.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.
Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).
Размещение в номерах с удобствами.
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки.
2-часовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Туристы идут пешком до гостиницы.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Туристы оставляют вещи в гостинице.
Размещение с 14 часов (по расчетному часу).
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату:
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость предварительная на 2022 г: 1600 руб./чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения
Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
Стоимость предварительная на 2022 г: 1 800 руб./чел. (заказ экскурсии ЗАРАНЕЕ, ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА.
Оплата – на туре гиду)
Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Стоимость предварительная на 2022 г.: 750 руб./чел.
*Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.
Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Завтрак.
После завтрака – освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
За дополнительную плату:
Экскурсия в Соловецкий морской музей (продолжительность ~ 1,5 часа) - музей, повествующий о духовном и хозяйственном освоении поморами морских просторов и прибрежной территории Русского Севера.
Вы познакомитесь с малоизвестными, но значимыми страницами морской истории Севера.
Стоимость предварительная на 2022 г.: 300 руб./чел.
Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.
19.00 Отправление с Соловков обратно.
21.00 Прибытие на материк.
Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21! (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером ЗАРАНЕЕ ДО НАЧАЛА ТУРА!!!)
Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туркомлексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Гостиница «Заречная» 3*
Туристический комплекс «Причал»
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
48 900 руб./чел. - в 2-местном номере
64 700 руб./чел. - 1-местное размещение
40 900 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Северная» 4*
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
49 800 руб./чел. - в 2-местном номере
64 900 руб./чел. - 1-местное размещение
42 900 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Питер Инн» 4* (г.Петрозаводск)
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
50 800 руб./чел. - в 2-местном номере
66 200 руб./чел. - 1-местное размещение
42 600 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Заречная» 3*
Туристический комплекс «Причал»
Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)
50 400 руб./чел. - в 2-местном номере
67 300 руб./чел. - 1-местное размещение
42 900руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Северная» 4*
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловки-Отель» (Соловки)
51 400 руб./чел. - в 2-местном номере
68 200 руб./чел. - 1-местное размещение
44 500 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Питер Инн» 4* (г.Петрозаводск)
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловки-Отель» (Соловки)
51 900 руб./чел. - в 2-местном номере
68 900 руб./чел. - 1-местное размещение
44 300 руб./чел. – на доп.месте
Размещение с подселением в 2-местном номере возможно при наличии пары.
Доплата для иностранных граждан в составе русской группы – 500 руб./чел.
СКИДКИ:
|Детям до 9, 99 лет
|2 500 руб./чел
|Детям от 10 до 16 лет
|1 800 руб./чел
Без последней ночевки в г.Кемь
(при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков)
1 200 руб./чел. – в 2-местном номере
2 500 руб./чел. – в 1-местном номере
1 000 руб./чел. – на доп.месте
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Питание на Валааме организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.
В туре возможно 2 варианта организации обеда (в зависимости от времени отправления на Валаам): в кафе в городе Сортавала или в трапезной монастыря на острове.
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 21.
Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков.
При расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается.
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
|Детям до 9,99 лет
|
2 500 руб. /чел.
|Детям от 10 до 16 лет
|
1 800 руб. /чел.
|
Без последней ночевки в г. Кемь(при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков)
|
1 200 руб. /чел – в 2-местном номере
2 500 руб. /чел – в 1-местном номере1 000 руб. /чел. – на доп. месте
Доплата для иностранных граждан в составе русской группы – 500 руб. /чел.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.