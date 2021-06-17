Все жемчужины Карелии в семидневном туре. В познавательном путешествии по Русскому северу будут: острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова. Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по столице Карелии и остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «СВЯТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов). Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы: Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой. Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны. Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.

2 день Экскурсия на весь день: горный парк Рускеала

Завтрак (сухим пайком). Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам. Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация. Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала». Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе! Переезд в город Сортавала (30 км). За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов, заказ экскурсии ЗАРАНЕЕ, ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА. Оплата – на туре гиду). ВНИМАНИЕ: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения! Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час). Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Обед в монастырской трапезной. Вторая экскурсия на усмотрение организатора: Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама. Или "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы. Возвращение в город Сортавала. * Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир. Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день На север Карелии к Белому морю

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км). Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска). Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи. Обед. Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.

4 день Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю

Ранний подъем и завтрак. Отправление на теплоходе на Соловки. 2-часовое путешествие по Белому морю. Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Туристы идут пешком до гостиницы. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы. Туристы оставляют вещи в гостинице. Размещение с 14 часов (по расчетному часу). Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед. По желанию за дополнительную плату: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. Стоимость предварительная на 2022 г: 1600 руб./чел. В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

5 день Морская прогулка на остров Большая Муксалма

Завтрак. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа) На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным. По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор): ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов). Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков. В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого. Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага. В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут. Стоимость предварительная на 2022 г: 1 800 руб./чел. (заказ экскурсии ЗАРАНЕЕ, ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА. Оплата – на туре гиду) Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов). Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро). Стоимость предварительная на 2022 г.: 750 руб./чел. *Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

6 день Экскурсия в Соловецкий морской музей

Завтрак. После завтрака – освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения. Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа). Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста. Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия в Соловецкий морской музей (продолжительность ~ 1,5 часа) - музей, повествующий о духовном и хозяйственном освоении поморами морских просторов и прибрежной территории Русского Севера. Вы познакомитесь с малоизвестными, но значимыми страницами морской истории Севера. Стоимость предварительная на 2022 г.: 300 руб./чел. Трансфер из гостиницы на причал к 18.30. 19.00 Отправление с Соловков обратно. 21.00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал». Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса. Обратите внимание: Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21! (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером ЗАРАНЕЕ ДО НАЧАЛА ТУРА!!!) Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается). Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.

7 день Отъезд туристов