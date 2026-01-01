2 день

Информационный час. Калевала - родина эпоса. «Карельская трапеза»

Завтрак.

11:00 Давайте познакомимся. «Информационный час». Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы. Познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».

12:00 Экскурсия «Калевала — родина эпоса» (3 часа). Экскурсия пешая. К месту начала экскурсии доставляем транспортом.

История создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа. Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами.

Во время экскурсии вы:

узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; о жизни простых карел;

посетите этнографический «Музей рунопевцев» и новую экспозицию этнокультурного центра «Калевалатало».

сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота».

Почему карелы стали пить кофе раньше, чем чай? Зачем были нужны детские куклы в карельской избе? И ещё с десяток «Да вы что?!» Услышите, как звучит карельская руна на родном языке. У карелов руна — это песня, а не знаки. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!

Обед.

Свободное время.

Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «Шамани». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы.

Традиционные блюда Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая, жаркое из лосятины в брусничном соусе с местной картошечкой, грибочки маринованные и в сметане, пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки. И конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама», чай на калевальских травах.

Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И всё это в окружении сотни свечей.

