Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 3 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кемь через 30 минут после прибытия поезда.
Рекомендуемые поезда:
- № 92 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 21:00. Даты прибытия в июне 14; 21; 28; в июле 5.
- № 16 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 01:26. Даты прибытия в июне 15; 22; 29; в июле 6.
- № 12 (Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 10:39. Даты прибытия в июне 14; 21; 28; в июле 5. Для прибывающих в 10:39 за доп. плату возможен обед и ужин (по желанию).
Обратите внимание!
Для прибывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и больше доплата не взимается.
Внимание! Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от летнего расписания РЖД.
Удобно устраиваемся в поданный транспорт, и еще один рывок.
Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса, в Калевалу. Время в пути – 3 часа.
При въезде в Калевалу пограничный пост. Проверка документов займет 15 минут.
Размещение.
Ужин.
Ночевка.
Информационный час. Калевала - родина эпоса. «Карельская трапеза»
Завтрак.
11:00 Давайте познакомимся. «Информационный час». Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы. Познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».
12:00 Экскурсия «Калевала — родина эпоса» (3 часа). Экскурсия пешая. К месту начала экскурсии доставляем транспортом.
История создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа. Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами.
Во время экскурсии вы:
- узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; о жизни простых карел;
- посетите этнографический «Музей рунопевцев» и новую экспозицию этнокультурного центра «Калевалатало».
- сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота».
Почему карелы стали пить кофе раньше, чем чай? Зачем были нужны детские куклы в карельской избе? И ещё с десяток «Да вы что?!» Услышите, как звучит карельская руна на родном языке. У карелов руна — это песня, а не знаки. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед.
Свободное время.
Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «Шамани». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы.
Традиционные блюда Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая, жаркое из лосятины в брусничном соусе с местной картошечкой, грибочки маринованные и в сметане, пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки. И конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама», чай на калевальских травах.
Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И всё это в окружении сотни свечей.
Пеше-водный поход
Завтрак.
Увлекательная программа на целый день – пеше-водный поход.
Непринужденная и весьма познавательная прогулка по карельскому лесу. Потрясающего вида сосновый бор, беломошники и холмистые рельефы. Прекрасные пейзажи.
Вас ждёт:
- осмотр стоянки одинокого монаха (нач. ХХ в.);
- переход по гати – дороге, выложенной из бревен;
- осмотр первой ГЭС в Карелии, построенной на средства местных жителей (20-е годы ХХ века);
- осмотр оборонительных сооружений Великой Отечественной войны (1941–44 гг.).
Выход к плесу реки Ухта.
Походный плотный перекус.
Начало водной части маршрута.
Спокойный переход на байдарках по ровной воде р. Ухта. Никаких порогов, только ровная вода. Это абсолютно безопасно, но безумно увлекательно.
Остановка на песчаных плёсах. Купание по погоде.
Переход к озеру Куйто.
Фото калевальских достопримечательностей с воды.
Протяженность пешеходной части маршрута – 6 км, водной – 7 км.
Ужин.
Обмен впечатлениями.
Геологический объект «Каменная река»
Завтрак.
Отправимся в тайгу в одно потаенное место (40 минут на машине).
Наша цель — геологический объект «Каменная река». Это удивительный памятник природы, который остался у нас со времен таяния ледника более 14 тысяч лет назад. Поток сглаженных льдом камней словно вырывается из верхушки холма и вихрем стремится вниз и теряется за поворотом. Это очень любопытное место. Здесь много интересных явлений.
Мы увидим маленького «дракончика» — хранителя этого места. Прикоснемся к стволу древнего и ветхого дерева, которому уже более 500 лет. А внимательные, конечно же, увидят «шагающее дерево», словно энты из «Властелина колец» двинулись навстречу с нами.
Очень приятное и яркое место. Здесь посидим, помолчим, подумаем о вечном. Попьем чай и перекусим по-походному. Вернемся к обеду.
Свободное время.
Ужин.
Мастер-класс по управлению квадроциклом. Мастер-класс «Плетение из бересты»
Завтрак.
Мастер-класс (для лиц страше 18 лет) по управлению квадроциклом AODES PATHCROSS 650L.
Полная экипировка: шлем, очки, пылезащитный костюм, перчатки.
Знакомство с техникой и самостоятельный выход на маршрут в сопровождении инструктора.
Преодолеем несложные рельефы, прокатимся по живописным лесным тропам соснового бора, посетим мыс «Кормуш», что славится своей природной энергетикой, и увидим… уходящие в озёрную даль острова.
- продолжительность: 1 час.
- самостоятельное управление: 18+.
- возрастное ограничение пассажира (дети): 10+.
- наличие прав: категория А1 или В (легковой авто).
Обед.
Свободное время.
Мастер-класс «Плетение из бересты».
Некогда плести из бересты было обыденным занятием в быту у карел, но с приходом цивилизации это умение стало утрачивать свою значимость, но есть мастера, которые бережно хранят эти традиции.
Под руководством опытного мастера сплетем из бересты красивые украшения: кто амулет «Полярная звезда», кто браслетик на руку.
Ужин.
Свободный день
Завтрак, обед, ужин.
Сегодня свободный день.
Посвятите время самостоятельному познанию Карелии. Воспользуйтесь велосипедом или весельной лодкой. Прогуляться по километровым пляжам и удивляться разным образам, созданными природой из коряг, камней. Можно встретить утреннюю или проводить вечернюю зорьку с удочкой и испытать свое рыбацкое счастье. А можно просто поваляться в гамаке и послушать тишину.
Вы можете принять участие в водном путешествии по озеру Куйто на стилизованной ладье. Остановимся на одном из многочисленных островов и обязательно испробуем что-нибудь необычайно вкусное.
Дополнительные программы отдыха и экскурсии (дополнительная оплата):
- поездка на водопад Куми-порог с пикником (14 м высота);
- однодневный рафтинг по реке Пистойоки;
- сафари на квадроциклах: двухчасовое, шестичасовое;
- путешествие на остров на стилизованной надувной ладье;
- экскурсия в этнографическую деревню Хайколя – музей под открытым небом;
- прогулки и походы на велосипедах или самокатах;
- самостоятельный дог-треккинг с собаками хаски;
- мастер-классы по ремеслу и рукоделию;
- рыбалка с егерем.
Приглашаем посетить нашу легендарную баню Кело на дровах. Двухчасовой сеанс с березовым веничком. Чай, простыни, полотенца включены в стоимость.
Деревенский ужин: копченый окунь, вареная картошечка, зелень, морсы.
Прощание с Калевалой
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров.
Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 91 (Мурманск — Москва через Кемь в 09:55). Трансфер в Кемь в 06:00. Даты отправления в июне 20; 27; в июле 04; 11.
- № 15 (Мурманск — Москва через Кемь в 06:20). Трансфер в Кемь в 02:20. Даты отправления в июне 20; 27; в июле 04; 11.
- № 11 (Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь в 20:44). Трансфер в Кемь в 16:40. Даты отправления в июне 20; 27; в июле 04; 11.
Обратите внимание! Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и больше доплата не взимается.
Внимание! Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от летнего расписания РЖД.
Расчетный час – 12:00 по московскому времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах стандарт в коттедже «Полярная звезда».
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослые — 39 600 руб. /чел.;
- дети — 31 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Коттедж «Полярная звезда»
Коттедж «Полярная Звезда». Хороший эконом-класс. Расположен на берегу озера Среднее Куйто в сосновом бору.
Интерьер коттеджа «Полярная Звезда» определяется традиционным карельским стилем. Каждая комната выполнена в определённой цветовой палитре, в каждом номере есть своя изюминка, множество деталей декора, созданных с любовью руками местных мастериц-декораторов.
Вся мебель в коттедже «Полярная Звезда» выполнена из массива экологически чистой карельской сосны.
Номера категории «Стандарт».
В каждом номере:
- две кровати;
- комод;
- платяной шкаф;
- душ;
- туалет;
- фен;
- 3 вида полотенец;
- мини-холодильник, ТВ (цифровое ТВ).
На окнах антимоскитные сетки. В каждом номере фумигаторы.
Инфраструктура комплекса, в которую включен коттедж, располагает к отдыху на природе:
- баня Кело на дровах;
- весельные лодки;
- прокат велосипедов, электросамокатов;
- прокат байдарок, сапдосок;
- малые архитектурные формы;
- мангальные зоны;
- пирсы;
- в 300 метрах песчаный пляж.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместных номерах "Стандарт" в коттедже "Полярная звезда"
- Трансфер ж/д Кемь-Калевала-ж/д Кемь
- Трёхразовое питание по программе
- Гала-ужин "Карельская трапеза" в чуме "Шамани"
- Обзорная экскурсия «Калевала - родина эпоса», входные билеты в музеи
- Пеше-водный поход
- Поездка на «Каменную реку»
- Мастер-класс по управлению квадроциклом
- Мастер-класс «Плетение из бересты»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Индивидуальный трансфер - 3500 руб. за машину в одну сторону (при группе пассажиров от трёх и больше доплата не взимается)
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные программы отдыха и экскурсии
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Расписание программы тура является информационным. Последовательность исполнения мероприятий по туру может меняться без уменьшения объемов услуг.
Возможна корректировка расписание трансферов, в зависимости от летнего расписания РЖД.
Что ещё нужно знать?
Категория: Отдых в деревне. Это не курорт, это нетронутая природа. Организация отдыха — не премиум-класс. Хороший, уютный, чистый и качественный эконом.
Питание: Кухня домашняя и деревенская. Мы подаем дары местной природы: местная рыба, дикоросы и пр. Готовим так, как учили бабушки и мамы.
Шведский стол только на завтрак. Обед и ужин — порционная подача.
Питание комплексное по предварительно составленному меню. По согласованию подаем вегетарианское, кошерное и пр. меню. Внимательно относимся к запросам аллергиков.