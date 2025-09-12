До архипелага доберёмся на теплоходе по Белому
Описание тура
Организационные детали
Важная информация:
- Экскурсии начинаются у экскурсионного бюро, куда туристы добираются пешком самостоятельно.
- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Что обязательно необходимо взять с собой в путешествие на Соловецкие острова:
•Паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.
•Женщинам рекомендуется взять юбку и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.
•Личные медикаменты.
•Сим-карта на Соловках работает только от операторов МТС или «МегаФон».
•Длинный дождевик.
•Обязательно тёплую непродуваемую куртку, тёплый свитер, носки, шапку и перчатки, а также тёплые ботинки, кроссовки и термобельё (лучше, чтобы оно было в чемодане, чем его отсутствие в нужный момент);
•Репелленты (для аллергиков подойдет масло гвоздики, так как москиты его не переносят — проверено на практике).
•Два комплекта лёгкой одежды (пара футболок, шорты, лёгкие брюки).
•Таблетки от укачивания (Драмина, Авиаморе или Авиаморин).
•Купальник.
•Средство для загара.
•Наличные деньги. Оплата картой может быть затруднена из-за перебоев связи.
Рекомендации по поездам:
Из Москвы в Кемь:
•№092А «Москва – Мурманск» (ежедневно).
Отправление в 20.10, прибытие в Кемь — 20.55. В пути — 1 сутки 45 мин.
•№226С «Адлер – Мурманск».
Отправление в 22.34, прибытие в Кемь — 21.15. В пути — 22 ч. 41 мин.
•№016А «Москва – Мурманск» (фирменный поезд «Арктика»).
Отправление в 00.41, прибытие в Кемь — 01.27. В пути — 1 сутки 46 мин.
Из Кеми в Москву:
•№225А «Мурманск – Адлер» или №285А «Мурманск – Новороссийск».
Отправление из Кеми в 01.35, прибытие — 01.00.
•№293А «Мурманск – Анапа».
Отправление из Кеми в 03.21, прибытие — 05.01.
С более точным расписанием поездов необходимо ознакомиться на сайте rzd.ru.
Если в расписании на сайте rzd.ru вы не нашли перечисленных нами поездов для прибытия на тур или отъезда по окончании тура, просим отправить вопрос нашему менеджеру, чтобы мы смогли предложить вам варианты прибытия и отъезда по туру.
Проживание. В отелях: «Кемка», «Причал», «Соловецкая слобода», «Соловки-отель» (вариант размещения зависит от даты; иногда возможен выбор). 1-, 2-, 3-местное размещение со всеми удобствами (стоимость тура зависит от выбранного номера).
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены 3 завтрака и 1 обед. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус. Также в программе есть переход на теплоходе по Белому морю до Соловков и обратно.
Дети. От 4 лет. Для детей до 9 лет включительно есть скидка.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими прогулками.
Программа тура по дням
Заезд
Встречаемся вечером, к прибытию поездов из Москвы, у входа в здание ж/д вокзала. Далее вас ждёт трансфер до гостиницы в Кеми.
На теплоходе до Соловков и обзорная экскурсия
Сегодня отправимся на Соловецкие острова. После посадки на теплоход нас ждёт 2-часовой морской переход по Белому морю. На борту теплохода есть внутренний салон и палуба для наблюдения за морем и птицами. В конце пути откроется панорама бухты с монастырём и крепостью. По прибытию на Соловки вещи будут доставлены в гостиницу, а мы отправимся пешком к экскурсионному бюро.
Сегодня осмотрим Соловецкий кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия рассчитана на 3 часа. Прогуляемся по архитектурному ансамблю монастыря и послушаем рассказ местного гида о жизни монахов и истории обители, рассмотрим храмы и хозяйственные постройки.
После экскурсии — свободное время на обед.
В свободное время можно прогуляться по острову и взять дополнительную экскурсию.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чему хотите посвятить день на Соловках. Предлагаем рассмотреть дополнительные экскурсии (за доплату):
1. Залив Долгая губа и дегустация мидий с переходом по морю на карбасе/катере (1 час 20 минут всего займёт морской переход; экскурсия на 4-5 часов). Этот вариант подойдёт любителям природы и гастро-впечатлений. Вы полюбуетесь пейзажами и сможете увидеть птиц и морских животных. Затем попробуете беломорские мидии.
2. Морская экскурсия к мысу Белужий, где можно увидеть китов (с начала июня по середину августа).
3. Паломническая экскурсия на острове Анзер (12 часов, из которых 4 часа переход на катере туда-обратно). По острову ходим пешком (всего 10-12 км).
Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит и Ботанический сад
После завтрака сдадим вещи в камеру хранения, а сами отправимся на автобусную экскурсию на 3,5 часа.
Сегодня посетим самую высокую точку острова — гору Секирную. Здесь расположен Свято-Вознесенский скит. Вы увидите церковь, в куполе которой оборудован маяк, а также полюбуетесь видами со смотровых площадок на Сосновую губу, постройки Савватиевского скита и густые леса. Затем отправимся в Макарьевскую пустынь, чтобы прогуляться по Ботаническому саду, где есть даже экзотические растения.
После экскурсии у вас будет свободное время. В 19:30 или 20:30 размещаемся на теплоходе.
На ж/д вокзал Кеми прибудем к ночным поездам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер (за одного), «Соловецкая свобода» и «Кемка» / «Причал»
|44 300 ₽
|1-мест. номер, «Соловецкая свобода» и «Кемка» / «Причал»
|61 300 ₽
|3-й чел. на доп.месте, «Соловецкая свобода» и «Кемка» / «Причал»
|33 900 ₽
|2-мест. номер (за одного), «Соловки-отель» и «Кемка» / «Причал»
|46 300 ₽
|1-мест. номер, «Соловки-отель» и «Кемка» / «Причал»
|64 300 ₽
|3-й чел. на доп.месте, «Соловки-отель» и «Кемка» / «Причал»
|33 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Все переезды по программе, включая трансфер от/до вокзала
- Теплоход Кемь - Соловки - Кемь
- 3 экскурсии на Соловецких островах (обзорная по Соловецкому кремлю гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад)
- Работа сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Кеми и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - от 900 до 4000 ₽