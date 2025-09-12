В этом туре вы посетите знаменитую обитель России, духовный центр северного православия, и увидите архитектурный ансамбль, постройки которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.До архипелага доберёмся на теплоходе по Белому

морю — уже с этого момента начнётся ваше погружение в атмосферу Севера. На Соловках вы осмотрите значимые достопримечательности и послушаете рассказ местного гида о непростой истории края и жизни монахов. Также запланировано свободное время, чтобы каждый смог выбрать наиболее интересные для себя локации. Программа тура составлена с учётом прибытия и отправления московских поездов. Для гостей из Санкт-Петербурга у нас есть альтернативный вариант на 3 дня с теми же локациями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Важная информация:

- Экскурсии начинаются у экскурсионного бюро, куда туристы добираются пешком самостоятельно.

- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

Что обязательно необходимо взять с собой в путешествие на Соловецкие острова:

•Паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.

•Женщинам рекомендуется взять юбку и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.

•Личные медикаменты.

•Сим-карта на Соловках работает только от операторов МТС или «МегаФон».

•Длинный дождевик.

•Обязательно тёплую непродуваемую куртку, тёплый свитер, носки, шапку и перчатки, а также тёплые ботинки, кроссовки и термобельё (лучше, чтобы оно было в чемодане, чем его отсутствие в нужный момент);

•Репелленты (для аллергиков подойдет масло гвоздики, так как москиты его не переносят — проверено на практике).

•Два комплекта лёгкой одежды (пара футболок, шорты, лёгкие брюки).

•Таблетки от укачивания (Драмина, Авиаморе или Авиаморин).

•Купальник.

•Средство для загара.

•Наличные деньги. Оплата картой может быть затруднена из-за перебоев связи.

Рекомендации по поездам:

Из Москвы в Кемь:

•№092А «Москва – Мурманск» (ежедневно).

Отправление в 20.10, прибытие в Кемь — 20.55. В пути — 1 сутки 45 мин.

•№226С «Адлер – Мурманск».

Отправление в 22.34, прибытие в Кемь — 21.15. В пути — 22 ч. 41 мин.

•№016А «Москва – Мурманск» (фирменный поезд «Арктика»).

Отправление в 00.41, прибытие в Кемь — 01.27. В пути — 1 сутки 46 мин.

Из Кеми в Москву:

•№225А «Мурманск – Адлер» или №285А «Мурманск – Новороссийск».

Отправление из Кеми в 01.35, прибытие — 01.00.

•№293А «Мурманск – Анапа».

Отправление из Кеми в 03.21, прибытие — 05.01.

С более точным расписанием поездов необходимо ознакомиться на сайте rzd.ru.

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