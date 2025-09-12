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Перезагрузка на Соловках: тур для гостей из Москвы

Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
В этом туре вы посетите знаменитую обитель России, духовный центр северного православия, и увидите архитектурный ансамбль, постройки которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До архипелага доберёмся на теплоходе по Белому
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морю — уже с этого момента начнётся ваше погружение в атмосферу Севера.

На Соловках вы осмотрите значимые достопримечательности и послушаете рассказ местного гида о непростой истории края и жизни монахов. Также запланировано свободное время, чтобы каждый смог выбрать наиболее интересные для себя локации. Программа тура составлена с учётом прибытия и отправления московских поездов. Для гостей из Санкт-Петербурга у нас есть альтернативный вариант на 3 дня с теми же локациями.

5
14 отзывов
Перезагрузка на Соловках: тур для гостей из Москвы
Перезагрузка на Соловках: тур для гостей из Москвы
Перезагрузка на Соловках: тур для гостей из Москвы

Описание тура

Организационные детали

Важная информация:
- Экскурсии начинаются у экскурсионного бюро, куда туристы добираются пешком самостоятельно.
- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

Что обязательно необходимо взять с собой в путешествие на Соловецкие острова:
•Паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.
•Женщинам рекомендуется взять юбку и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.
•Личные медикаменты.
•Сим-карта на Соловках работает только от операторов МТС или «МегаФон».
•Длинный дождевик.
•Обязательно тёплую непродуваемую куртку, тёплый свитер, носки, шапку и перчатки, а также тёплые ботинки, кроссовки и термобельё (лучше, чтобы оно было в чемодане, чем его отсутствие в нужный момент);
•Репелленты (для аллергиков подойдет масло гвоздики, так как москиты его не переносят — проверено на практике).
•Два комплекта лёгкой одежды (пара футболок, шорты, лёгкие брюки).
•Таблетки от укачивания (Драмина, Авиаморе или Авиаморин).
•Купальник.
•Средство для загара.
•Наличные деньги. Оплата картой может быть затруднена из-за перебоев связи.

Рекомендации по поездам:
Из Москвы в Кемь:
•№092А «Москва – Мурманск» (ежедневно).
Отправление в 20.10, прибытие в Кемь — 20.55. В пути — 1 сутки 45 мин.
•№226С «Адлер – Мурманск».
Отправление в 22.34, прибытие в Кемь — 21.15. В пути — 22 ч. 41 мин.
•№016А «Москва – Мурманск» (фирменный поезд «Арктика»).
Отправление в 00.41, прибытие в Кемь — 01.27. В пути — 1 сутки 46 мин.

Из Кеми в Москву:
•№225А «Мурманск – Адлер» или №285А «Мурманск – Новороссийск».
Отправление из Кеми в 01.35, прибытие — 01.00.
•№293А «Мурманск – Анапа».
Отправление из Кеми в 03.21, прибытие — 05.01.

С более точным расписанием поездов необходимо ознакомиться на сайте rzd.ru.
Если в расписании на сайте rzd.ru вы не нашли перечисленных нами поездов для прибытия на тур или отъезда по окончании тура, просим отправить вопрос нашему менеджеру, чтобы мы смогли предложить вам варианты прибытия и отъезда по туру.

Проживание. В отелях: «Кемка», «Причал», «Соловецкая слобода», «Соловки-отель» (вариант размещения зависит от даты; иногда возможен выбор). 1-, 2-, 3-местное размещение со всеми удобствами (стоимость тура зависит от выбранного номера).

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включены 3 завтрака и 1 обед. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус. Также в программе есть переход на теплоходе по Белому морю до Соловков и обратно.

Дети. От 4 лет. Для детей до 9 лет включительно есть скидка.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими прогулками.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встречаемся вечером, к прибытию поездов из Москвы, у входа в здание ж/д вокзала. Далее вас ждёт трансфер до гостиницы в Кеми.

Заезд
2 день

На теплоходе до Соловков и обзорная экскурсия

Сегодня отправимся на Соловецкие острова. После посадки на теплоход нас ждёт 2-часовой морской переход по Белому морю. На борту теплохода есть внутренний салон и палуба для наблюдения за морем и птицами. В конце пути откроется панорама бухты с монастырём и крепостью. По прибытию на Соловки вещи будут доставлены в гостиницу, а мы отправимся пешком к экскурсионному бюро.

Сегодня осмотрим Соловецкий кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия рассчитана на 3 часа. Прогуляемся по архитектурному ансамблю монастыря и послушаем рассказ местного гида о жизни монахов и истории обители, рассмотрим храмы и хозяйственные постройки.

После экскурсии — свободное время на обед.

В свободное время можно прогуляться по острову и взять дополнительную экскурсию.

На теплоходе до Соловков и обзорная экскурсияНа теплоходе до Соловков и обзорная экскурсия
3 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чему хотите посвятить день на Соловках. Предлагаем рассмотреть дополнительные экскурсии (за доплату):

1. Залив Долгая губа и дегустация мидий с переходом по морю на карбасе/катере (1 час 20 минут всего займёт морской переход; экскурсия на 4-5 часов). Этот вариант подойдёт любителям природы и гастро-впечатлений. Вы полюбуетесь пейзажами и сможете увидеть птиц и морских животных. Затем попробуете беломорские мидии.

2. Морская экскурсия к мысу Белужий, где можно увидеть китов (с начала июня по середину августа).

3. Паломническая экскурсия на острове Анзер (12 часов, из которых 4 часа переход на катере туда-обратно). По острову ходим пешком (всего 10-12 км).

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит и Ботанический сад

После завтрака сдадим вещи в камеру хранения, а сами отправимся на автобусную экскурсию на 3,5 часа.

Сегодня посетим самую высокую точку острова — гору Секирную. Здесь расположен Свято-Вознесенский скит. Вы увидите церковь, в куполе которой оборудован маяк, а также полюбуетесь видами со смотровых площадок на Сосновую губу, постройки Савватиевского скита и густые леса. Затем отправимся в Макарьевскую пустынь, чтобы прогуляться по Ботаническому саду, где есть даже экзотические растения.

После экскурсии у вас будет свободное время. В 19:30 или 20:30 размещаемся на теплоходе.

На ж/д вокзал Кеми прибудем к ночным поездам.

Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит и Ботанический садГора Секирная, Свято-Вознесенский скит и Ботанический сад

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер (за одного), «Соловецкая свобода» и «Кемка» / «Причал»44 300 ₽
1-мест. номер, «Соловецкая свобода» и «Кемка» / «Причал»61 300 ₽
3-й чел. на доп.месте, «Соловецкая свобода» и «Кемка» / «Причал»33 900 ₽
2-мест. номер (за одного), «Соловки-отель» и «Кемка» / «Причал»46 300 ₽
1-мест. номер, «Соловки-отель» и «Кемка» / «Причал»64 300 ₽
3-й чел. на доп.месте, «Соловки-отель» и «Кемка» / «Причал»33 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Все переезды по программе, включая трансфер от/до вокзала
  • Теплоход Кемь - Соловки - Кемь
  • 3 экскурсии на Соловецких островах (обзорная по Соловецкому кремлю гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад)
  • Работа сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Кеми и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные экскурсии (по желанию) - от 900 до 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №016 (20:55, 21:15, 01:27)
Завершение: Кемь, ж/д вокзал, к ночным поездам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Кеми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Юлия. Я главный затейник и представитель туристической компании по экскурсионным турам на Севере. С детства живу в прекрасной Карелии, поэтому знаю, как вас удивить новыми маршрутами по доступным
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ценам. Организовывая туры, я буквально «дарю солнце» гостям своего края. Основное направление — групповые и авторские туры в Карелию и на Соловецкие острова. Вы увидите, что Север — это не страшно, а дико интересно и невероятно колоритно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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2
1
С
Юлия спасибо огромное за то что так быстро и хорошо помогли с выбором поездки. В сентябре благодаря вам побывали на Соловках и остались просто в восторге! Впечатления супер, всем довольны. Обязательно ещё к вам вернёмся и уверена не один раз 🙌
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С
Хочу выразить благодарность всей команде и особенно Юлии за отлично организованное путешествие на Соловки. Всё продумано до мелочей, удобно и комфортно. Программа насыщенная и познавательная, еда вкусная, номера в отелях хорошие и уютные, а перемещения отлично спланированы. Просто супер!
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Л
Благодарю за эту поездку! Программа была действительно увлекательной. Открылось столько нового про это удивительное место в нашей стране. Особая признательность гиду Анне!
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С
Мы с мужем провели три дня на Соловках, и нам там очень понравилось! Остановились в классной гостинице, Юля помогла с выбором, за что отдельное спасибо. Немного расстроились из-за отмены морской прогулки, но зато удалось посетить музей, посвященный морю, и это было невероятно увлекательно. Спасибо большое за такой опыт!
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М
К третьему дню на Соловках мы уже так устали — столько впечатлений от северной природы, людей и самого острова, что силы почти кончились. Белые ночи в этот момент творили своё
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— не давали спать вообще. Наш номер был на крыше, окно зашторено, но всё равно свет проникал по краям, и казалось что на улице всё ещё день, хоть за окном уже тёмно. Раз уж нам повезло оказаться в это время в местах белых ночей, решили постараться увидеть и закат, и рассвет — тем более, 22 июня солнце почти сразу уходит и встаёт, разрыв всего полтора часа. Пошли наблюдать, но чуть опоздали — солнце не ждал ни на секунду и быстро скрылось за горизонтом. Но то, что увидели — свет белой ночи, такой прозрачный и тонкий, ни с чем не сравнимый оттенок, да ещё с куполами на фоне неба — это было что-то особенное! Дома отражались в воде, словно двойники, а вода была такая гладкая и спокойная, как будто зеркало. Ночью вообще ни дуновения ветра, тихо и прохладно. На рассвет ждать уже не стали — было после полуночи и хотелось спать. На следующее утро нужно было выезжать из гостиницы, собирать вещи, поэтому я легла только утром, почти когда нужно было вставать. После очередной невероятной прогулки по острову мы перекусили, и у нас остался час с небольшим перед последним туром — про лагерь особого назначения. Шли ли куда-то — нет, сил не было вообще, я прикипела к лавочке возле бюро путешествий с видом на монастырь. Решила провести время с пользой — написала короткий отчёт о поездке на Заяцкий остров и почистила телефон от фото. Когда освободилась и до начала тура оставалось больше сорока минут, я настолько заснула, что даже не ожидала. Просто прилегла, закрыла глаза и внезапно провалилась в глубокий сон. Когда очнулась, увидела перед собой монастырь — казалось, прямо рукой можно достать. Небо голубое, белые облака и птицы летают. Я сперва не поняла — где я вообще? На земле или в небе? Сон ли это или явь? Было так удивительно и необычно, наверное, даже сам Бог удивился бы такому моменту…

Это было в конце июня, ночи на Соловках — незабываемые.

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Н
Поездка на Соловки — это классика, и мы остались очень довольны всем, что увидели. Белое море такое красивое, что просто дух захватывает.
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