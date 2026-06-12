Это не просто тур, а возможность прикоснуться к древним святыням
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Экскурсия по Соловецкому кремлю
Для участников тура из Москвы необходимо прибыть накануне или ночными поездами (потребуется доп. ночь). Подробные рекомендации по прибытию в разделе «Важно знать».
Для участников тура, которые приезжают на поезде из г. Санкт-Петербурга в 12:04, встреча по прибытии поезда № 012А у здания ж/д вокзала г. Кемь.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
13:00-15:00 Переход на теплоходе по Белому морю до Большого Соловецкого острова (2 часа).
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
15:30 Обед в кафе «Старый Карбас». Меню с блюдами поморской кухни (рыбное).
16:20 Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
По желанию за дополнительную плату (заказ при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата — на туре гиду).
В один день можно успеть на 2 экскурсии из предложенных.
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
3. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
4. Морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность 2 часа).
Зачастую для туристов, оказавшихся на Соловках, самым желанным является увидеть белух – северных белых китов.
Миролюбивые обитатели Ледовитого океана приходят на Белое море в летний период.
Они не подплывают близко, появляются на поверхности на короткое время и после этого проплывают довольно большое расстояние.
Но есть на Соловках особое место – мыс Белужий – морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.
С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.
Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.
Привозите с собой хорошую погоду и намерение, не шумите, и, возможно, удастся увидеть белуху буквально на расстоянии вытянутой руки, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Если Вы хотите заказать другую экскурсию – сообщите нам об этом заранее.
Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад"
Завтрак.
Освобождение номеров (по расчетному часу до 10:00).
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы (бесплатная услуга).
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
Трансфер из гостиницы на причал.
15:00 Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
15:30 Отправление теплохода с Соловков в г. Кемь (по запросу возможно более позднее время отправления с Соловков — в 20:30).
18:00 Прибытие в порт в поселке Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал в Кеми.
Отъезд на поезде из Кеми:
- 20:43 поезд № 011А в Санкт-Петербург (прибытие на следующий день в 10:09).
- В Москву вы можете уехать на ночных поездах или забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков. На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
- Утренние поезда в Москву: № 015 (отправление в 06:19), № 091 (отправление в 10:06).
Обратите внимание! Заявка и оплата дополнительной ночи при бронировании тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
«Соловецкая Слобода» (Соловки)
Дополнительное место можно поставить в любой номер
43 800 руб. /чел. – в двухместном номере стандарт
42 000 руб. /чел. – в двухместном номере стандарт мансарда
59 400 руб. /чел. – в одноместном номере стандарт
55 800 руб. /чел. – в одноместном номере стандарт мансарда
29 900 руб. /чел. – на доп. месте
«Соловки-отель» (Соловки)
В Соловки-отеле нет дополнительных мест в номерах категории: стандарт, стандарт лофт
44 900 руб. /чел. – в двухместном номере стандарт
48 990 руб. /чел. – в двухместном номере стандарт лофт (новый корпус)
56 800 руб. /чел. – в двухместном номере комфорт лофт (новый корпус)
61 990 руб. /чел. – одноместное размещение в номере Стандарт
69 900 руб. /чел. – одноместное размещение в номере Стандарт лофт
29 900 руб. /чел. – на доп. месте (только в номерах категории комфорт)
Скидка детям до 9 лет включительно – 2 500 руб. /чел.
Дополнительная ночь в туркомплексе «Причал»:
Проживание в т/к «Причал» 1 ночь
(завтрак включен в стоимость проживания)
3 000 руб. /чел. – в двухместном номере
5 000 руб. /чел. – одноместное размещение
2 800 руб. /чел. – на доп. месте
Варианты проживания
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи на Соловках)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед)
- 3 экскурсии на Соловках (обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад, )
- Транспортное обслуживание (переезд на теплоходе по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы)
- Работа гида-сопровождающего все дни тура по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата - на туре гиду):экскурсия на Заяцкий остров - 1 600 руб. /чел. морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел. пешеходная экскурсия "История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг." - 800 руб. /чел. морская прогулка "Мыс Белужий":взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел
- Экскурсия на Заяцкий остров - 1 600 руб. /чел
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 800 руб. /чел
- Морская прогулка «Мыс Белужий»:взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Доп. ночь в туркомплексе «Причал» до тура (для прибывающих из Москвы) и, по желанию, после возвращения с Соловков (завтрак включен в стоимость):двухместный номер - 3 000 руб. /чел. одноместный номер - 5 000 руб. /чел. доп. место - 2 800 руб. /чел
- Двухместный номер - 3 000 руб. /чел
- Одноместный номер - 5 000 руб. /чел
- Доп. место - 2 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- дождевик;
- ветровка;
- удобная обувь без каблуков;
- треккинговая обувь;
- тёплый свитер и купальник.
Другое:
- наличные деньги;
- репеллент;
- фотоаппарат;
- личная аптечка;
- лёгкий рюкзак.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие рекомендации по прибытию из Москвы?
Для участников тура, которые приезжают на поезде из Москвы вечером приезд на поезде в город Кемь (№ 092, № 226С «Москва – Мурманск») 11.06.2026.
Встреча у входа в здание ж/д вокзала.
Важно! Если вы приезжаете на поезде № 16 «Арктика», то дата прибытия в билете будет следующим календарным днем, потому что прибытие поезда после 00:01. Трансфер с поезда № 16 будет организован без доплаты.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
Размещение (проживание в ночь с 11 на 12 июня).
Для тех, кто приезжает другими поездами или на своем транспорте, заселение возможно 11 июня по расчетному часу с 14:00.
Проживание в т/к «Причал» оплачивается дополнительно к стоимости тура!
Возможны ли изменения в программе?
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.
В программе указано ориентировочное время. Могут быть изменения в зависимости от актуального расписания движения теплоходов и графика организации экскурсий.
Просим Вас при изменении планов в связи с личными обстоятельствами информировать гида на маршруте или сообщить дежурному (например: не идете на экскурсию, плохое самочувствие, уехали раньше на собственном транспорте и т. п.).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
Что ещё важно знать?
Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно участники тура проходят пешком.
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
На Соловках работают не все операторы мобильной связи. Рекомендуем предупредить родственников, что вы можете находиться «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка, или в других кафе.
Рассадка в автобусе свободная.
Есть ли скидки?
Скидка детям до 9 лет включительно – 2 500 руб. /чел.