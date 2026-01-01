1 день

Прибытие в г. Кемь, отправление на Соловки

Встреча на ж/д вокзале г. Кемь в 10:45. Садимся в трансфер и отправляемся в Рабочеостровск в порт.

Далее пересаживаемся на катер и держим путь на Соловецкий остров.

По прибытии загрузим вещи в машину, которая доставит их прямо в кемпинг, а сами отправимся туда пешком — начинается наше первое знакомство с Соловками.

В кемпинге разбиваем лагерь и обустраиваемся. На территории кемпинга предусмотрены бесплатные общественные туалеты, платные душевые кабины и банька.

После того как обустроимся, нас ждет обед в монастырской столовой. Это самое вкусное место на Соловках по версии наших инструкторов!

И вот мы уже внутри главной достопримечательности — Спасо-Преображенского монастыря.

После обеда прогуляемся по его территории и заглянем внутрь. Важно помнить, что на территории монастыря женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.

Соловецкий историко-культурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Желающие могут купить специальную экскурсию, а также прийти на вечернюю службу в действующий храм.

Ужин в кафе. Возвращение в лагерь.

20 минут едем.

2 часа плывём.

Проживание в кемпинге.

Обед и ужин в столовой/кафе.

