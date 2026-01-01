Это не просто экскурсия, а погружение в северный мир, где ждут не только знаменитые места, но
Программа тура по дням
Прибытие в г. Кемь, отправление на Соловки
Встреча на ж/д вокзале г. Кемь в 10:45. Садимся в трансфер и отправляемся в Рабочеостровск в порт.
Далее пересаживаемся на катер и держим путь на Соловецкий остров.
По прибытии загрузим вещи в машину, которая доставит их прямо в кемпинг, а сами отправимся туда пешком — начинается наше первое знакомство с Соловками.
В кемпинге разбиваем лагерь и обустраиваемся. На территории кемпинга предусмотрены бесплатные общественные туалеты, платные душевые кабины и банька.
После того как обустроимся, нас ждет обед в монастырской столовой. Это самое вкусное место на Соловках по версии наших инструкторов!
И вот мы уже внутри главной достопримечательности — Спасо-Преображенского монастыря.
После обеда прогуляемся по его территории и заглянем внутрь. Важно помнить, что на территории монастыря женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.
Соловецкий историко-культурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Желающие могут купить специальную экскурсию, а также прийти на вечернюю службу в действующий храм.
Ужин в кафе. Возвращение в лагерь.
- 20 минут едем.
- 2 часа плывём.
- Проживание в кемпинге.
- Обед и ужин в столовой/кафе.
Ботанический сад, велопрогулка на мыс Печак
После завтрака отправляемся на прогулку в ботанический сад соловецкого музея-заповедника. Это один из самых северных ботанических садов в мире.
Здесь произрастают растения, высаженные монахами в конце 19 — начале 20 века, а также посадки заключённых Соловецкого лагеря особого назначения.
На территории ботсада можно увидеть как местные виды растений, так и экзотические, привезённые с разных уголков мира.
Возвращаемся в цивилизацию, обедаем в монастырской столовой.
Далее со всеми желающими берем в прокат велосипеды и отправляемся в путешествие на другую часть острова — на мыс Печак. Очень живописное и уединённое место!
По пути заглянем на «мыс Лабиринтов» — это не исторические лабиринты, но зато по ним можно ходить и фотографироваться, а настоящие лабиринты мы с вами увидим завтра!
Если вы не хотите или не умеете кататься, можно отправиться на пешую прогулку на «мыс Лабиринтов» и пляж Малибу.
Возвращение в лагерь, ужин в кафе.
- Проживание в кемпинге.
- Завтраки в кемпинге, обеды и ужины в кафе/столовой.
- 10 км.
- 24 км на велосипедах.
Прогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий остров
После завтрака идём на лодочную станцию, откуда мы отправимся в путешествие по живописной озёрно-канальной системе, созданной в конце 19 — начале 20 века для перевозки грузов.
Общая протяжённость системы около 12 км, нас ждет 3-часовая прогулка на вёсельных лодках по малому кругу.
Возвращаемся в лагерь, идем обедать в монастырскую столовую.
Далее предусмотрено свободное время, чтобы каждый мог уединиться на острове и заняться тем, что ему по душе.
В 18:00 отправляемся на водную экскурсию на Большой Заяцкий остров. Экскурсовод интересно расскажет о памятниках, отражающих ключевые моменты в истории Соловков, которые здесь собраны: святилища неолита с лабиринтами, старейшее морское гидротехническое сооружение России — валунная гавань, а также деревянная церковь Андрея Первозванного, являющаяся сердцем Андреевского скита.
Достопримечательности Заяцкого острова окружены уникальным природным ландшафтом с псевдотундровой растительностью, который позволяет увидеть, как выглядел север Европы примерно в 9-5 тысячелетиях до нашей эры.
Возвращение на Соловецкий остров. Ужин в кафе.
- Проживание в кемпинге.
- Завтрак в кемпинге, обед и ужин в кафе/столовой.
- 7 км плывём.
- 15 км.
Морской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий Кузов
Завтрак в кемпинге и сбор лагеря.
Сегодня мы прощаемся с Соловецким островом и переезжаем в новое место. Катер доставит нас на остров Немецкий Кузов, где мы заселимся в кемпинг. Здесь установлены палатки, общественный туалет, банька, походный душ, типи‑чум и столовая.
Размещаемся, обедаем и отдыхаем.
Далее выходим на радиальную прогулку на самую высокую точку острова. Здесь располагается более 300 уникальных сейдов, а кроме этого открываются шикарные виды на окрестности.
Вечером возвращаемся в лагерь, где нас уже ждёт вкусный ужин.
- 1 час плывём.
- Проживание в кемпинге.
- Почти нет связи и мобильного интернета.
- 5 км.
Заброска на лодке на острова архипелага Кузова: Олешин и Лодейный
Завтрак.
Далее программа сильно зависит от погоды: если море волнуется, значит гуляем по нашему острову, который самый интересный с точки зрения объектов и рельефа. Если погода благоприятная, выходим на моторной лодке на соседние острова.
Сначала отправимся на Олешин остров — самый загадочный остров архипелага. Именно здесь расположены древние лабиринты.
Далее посетим ещё один необычный остров — Лодейный. У нас будет достаточно времени, чтобы побыть на этих островах и насладиться тишиной и уединением.
Вечером банька и ужин.
- 30 минут плывём.
- 10 км.
- Почти нет связи и мобильного интернета.
- Банька походная.
Заброска на лодке на острова архипелага Кузова: Куричья Нилакса и Сетной
И снова продолжаем исследовать острова архипелага Кузова.
После завтрака отправимся на остров Куричья Нилакса — самый удалённый и малопосещаемый людьми остров, чтобы найти кое‑что секретное (это сюрприз!).
После этого посетим ещё один остров — Сетной. Его необычная форма напоминает притопленный в воде панцирь черепахи.
Вечером ужин и завершающие посиделки на берегу моря.
- 30 минут плывём.
- Проживание в кемпинге.
- Вкусное питание от повара в кемпинге.
- 10 км.
Отъезд домой
Неспешный завтрак и сбор вещей.
В 12:00 загружаемся в быстроходные катера и возвращаемся в Рабочеостровск.
Пересаживаемся на автобус, который доставит нас на ж/д вокзал города Кемь, после 18:00 можно уезжать на поезде.
Наше путешествие подошло к концу! Север будет ждать вашего возвращения!
- 1 час плывём.
- 20 минут трансфер.
- Завтрак в кемпинге.
- Наконец-то стабильная связь и интернет.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
На маршруте мы живем в оборудованных кемпингах.
На Соловках это большая территория в глубине острова, где есть общественные бесплатные туалеты, платные душевые кабинки и банька. Также за доплату можно подзарядить гаджеты у администратора.
На Кузовах живем в кемпинге на берегу моря, где оборудован туалет, походный душ, походная банька, чум-типи для посиделок и столовая.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер ж/д Кемь - Рабочеостровск - ж/д Кемь
- Заброска на катере Рабочеостровск - Соловки - Кузова - Рабочеостровск
- Проживание в кемпингах на Кузовах (3 ночи) и Соловках (3 ночи)
- Трёхразовое питание на Кузовах, завтраки на Соловках
- Экскурсия на Заяцкий остров
- Входные билеты в ботанический сад
- Аренда весельных лодок для прогулки по каналам
- Аренда моторной лодки для путешествий по Кузовам
- Услуги повара в кемпинге
- Баня в кемпинге на Кузовах
- Прокат группового снаряжения (горелки, палатки, котлы и пр.)
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно (от 6000 рублей)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Прокат велосипеда на Соловках (около 1200 рублей/день)
- Обеды и ужины на Соловках
- Экскурсии не по программе
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого путешествия. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придётся поднимать его, чтобы донести до машины, до лагеря, загрузить в лодку и т. д.
Обращаем ваше внимание, что мы НЕ рекомендуем брать в этот маршрут чемоданы, т. к. высадка на Кузовах происходит на скалах, и вещи до лагеря придётся пронести (400 м) по абсолютно непригодной для чемоданов поверхности.
Обязательно предусмотрите одежду для посещения территории монастыря: женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- рюкзак или баул (100 литров);
- гермочехол для телефона/документов.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- треккинговые кроссовки;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- спички.
Как будем питаться?
На Соловках для вас будут готовить вкусные завтраки в кемпинге.
Обеды и ужины в кафе/столовых не включены в стоимость тура.
На Кузовах предусмотрено трёхразовое питание, которое для вас будет готовить повар.
Дежурств не предусмотрено, но вам необходимо будет мыть за собой посуду.
Будет ли связь и электричество?
На Соловках в посёлке и почти по всему острову есть связь Мегафон и МТС, в кемпинге хорошо ловит мобильный интернет.
Иногда на острове из‑за погодных условий полностью отключается связь на день или несколько! Предупредите об этом своих родных и обязательно имейте с собой наличные деньги, т. к. переводами и картами расплатиться в такие дни тоже не получится.
На Кузовах ловит связь и мобильный интернет только в определённых местах, готовьтесь к цифровому детоксу.
Будет ли много комаров?
В июле и августе комаров обычно уже гораздо меньше, тем не менее мы рекомендуем всем взять репелленты от насекомых.
Можно ли взять с собой собаку и других домашних питомцев?
К сожалению, участие в этом туре с домашними питомцами невозможно.