Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова

Приготовьтесь к уникальному путешествию — мы исследуем два архипелага Белого моря: Соловецкие острова и Кузова.

Это не просто экскурсия, а погружение в северный мир, где ждут не только знаменитые места, но
и уголки, недоступные большинству туристов.

Соловки перевернут наше представление о них! Здесь не только Соловецкий монастырь и следы ГУЛАГа, как думают многие, но и природа, которая влюбляет с первого взгляда. Кузова — жемчужина, о которой почти никто не знает.

Мы побываем на разных островах архипелага, вдали от толп людей, зарядимся энергией северного моря и насладимся тишиной и невероятной атмосферой.

Вас ждёт насыщенная неделя: пешие и велосипедные маршруты, морские и речные прогулки, экскурсии по природным и историческим объектам, банька на берегу моря и встреча с загадочными сейдами. Будем жить в кемпингах, а повара будут готовить нам вкусные блюда. Детям 10-12 лет цена 74 000 ₽. Не суммируется с другими скидками. Скидка на первые 5 мест — 5 000 ₽. Наличие уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Кемь, отправление на Соловки

Встреча на ж/д вокзале г. Кемь в 10:45. Садимся в трансфер и отправляемся в Рабочеостровск в порт.

Далее пересаживаемся на катер и держим путь на Соловецкий остров.

По прибытии загрузим вещи в машину, которая доставит их прямо в кемпинг, а сами отправимся туда пешком — начинается наше первое знакомство с Соловками.

В кемпинге разбиваем лагерь и обустраиваемся. На территории кемпинга предусмотрены бесплатные общественные туалеты, платные душевые кабины и банька.

После того как обустроимся, нас ждет обед в монастырской столовой. Это самое вкусное место на Соловках по версии наших инструкторов!

И вот мы уже внутри главной достопримечательности — Спасо-Преображенского монастыря.

После обеда прогуляемся по его территории и заглянем внутрь. Важно помнить, что на территории монастыря женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.

Соловецкий историко-культурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Желающие могут купить специальную экскурсию, а также прийти на вечернюю службу в действующий храм.

Ужин в кафе. Возвращение в лагерь.

  • 20 минут едем.
  • 2 часа плывём.
  • Проживание в кемпинге.
  • Обед и ужин в столовой/кафе.
2 день

Ботанический сад, велопрогулка на мыс Печак

После завтрака отправляемся на прогулку в ботанический сад соловецкого музея-заповедника. Это один из самых северных ботанических садов в мире.

Здесь произрастают растения, высаженные монахами в конце 19 — начале 20 века, а также посадки заключённых Соловецкого лагеря особого назначения.

На территории ботсада можно увидеть как местные виды растений, так и экзотические, привезённые с разных уголков мира.

Возвращаемся в цивилизацию, обедаем в монастырской столовой.

Далее со всеми желающими берем в прокат велосипеды и отправляемся в путешествие на другую часть острова — на мыс Печак. Очень живописное и уединённое место!

По пути заглянем на «мыс Лабиринтов» — это не исторические лабиринты, но зато по ним можно ходить и фотографироваться, а настоящие лабиринты мы с вами увидим завтра!

Если вы не хотите или не умеете кататься, можно отправиться на пешую прогулку на «мыс Лабиринтов» и пляж Малибу.

Возвращение в лагерь, ужин в кафе.

  • Проживание в кемпинге.
  • Завтраки в кемпинге, обеды и ужины в кафе/столовой.
  • 10 км.
  • 24 км на велосипедах.
3 день

Прогулка на лодках по озерно-канальной системе, вечерняя экскурсия на Заяцкий остров

После завтрака идём на лодочную станцию, откуда мы отправимся в путешествие по живописной озёрно-канальной системе, созданной в конце 19 — начале 20 века для перевозки грузов.

Общая протяжённость системы около 12 км, нас ждет 3-часовая прогулка на вёсельных лодках по малому кругу.

Возвращаемся в лагерь, идем обедать в монастырскую столовую.

Далее предусмотрено свободное время, чтобы каждый мог уединиться на острове и заняться тем, что ему по душе.

В 18:00 отправляемся на водную экскурсию на Большой Заяцкий остров. Экскурсовод интересно расскажет о памятниках, отражающих ключевые моменты в истории Соловков, которые здесь собраны: святилища неолита с лабиринтами, старейшее морское гидротехническое сооружение России — валунная гавань, а также деревянная церковь Андрея Первозванного, являющаяся сердцем Андреевского скита.

Достопримечательности Заяцкого острова окружены уникальным природным ландшафтом с псевдотундровой растительностью, который позволяет увидеть, как выглядел север Европы примерно в 9-5 тысячелетиях до нашей эры.

Возвращение на Соловецкий остров. Ужин в кафе.

  • Проживание в кемпинге.
  • Завтрак в кемпинге, обед и ужин в кафе/столовой.
  • 7 км плывём.
  • 15 км.
4 день

Морской переезд на Кузова, треккинг на высшую точку острова Немецкий Кузов

Завтрак в кемпинге и сбор лагеря.

Сегодня мы прощаемся с Соловецким островом и переезжаем в новое место. Катер доставит нас на остров Немецкий Кузов, где мы заселимся в кемпинг. Здесь установлены палатки, общественный туалет, банька, походный душ, типи‑чум и столовая.

Размещаемся, обедаем и отдыхаем.

Далее выходим на радиальную прогулку на самую высокую точку острова. Здесь располагается более 300 уникальных сейдов, а кроме этого открываются шикарные виды на окрестности.

Вечером возвращаемся в лагерь, где нас уже ждёт вкусный ужин.

  • 1 час плывём.
  • Проживание в кемпинге.
  • Почти нет связи и мобильного интернета.
  • 5 км.
5 день

Заброска на лодке на острова архипелага Кузова: Олешин и Лодейный

Завтрак.

Далее программа сильно зависит от погоды: если море волнуется, значит гуляем по нашему острову, который самый интересный с точки зрения объектов и рельефа. Если погода благоприятная, выходим на моторной лодке на соседние острова.

Сначала отправимся на Олешин остров — самый загадочный остров архипелага. Именно здесь расположены древние лабиринты.

Далее посетим ещё один необычный остров — Лодейный. У нас будет достаточно времени, чтобы побыть на этих островах и насладиться тишиной и уединением.

Вечером банька и ужин.

  • 30 минут плывём.
  • 10 км.
  • Почти нет связи и мобильного интернета.
  • Банька походная.
6 день

Заброска на лодке на острова архипелага Кузова: Куричья Нилакса и Сетной

И снова продолжаем исследовать острова архипелага Кузова.

После завтрака отправимся на остров Куричья Нилакса — самый удалённый и малопосещаемый людьми остров, чтобы найти кое‑что секретное (это сюрприз!).

После этого посетим ещё один остров — Сетной. Его необычная форма напоминает притопленный в воде панцирь черепахи.

Вечером ужин и завершающие посиделки на берегу моря.

  • 30 минут плывём.
  • Проживание в кемпинге.
  • Вкусное питание от повара в кемпинге.
  • 10 км.
7 день

Отъезд домой

Неспешный завтрак и сбор вещей.

В 12:00 загружаемся в быстроходные катера и возвращаемся в Рабочеостровск.

Пересаживаемся на автобус, который доставит нас на ж/д вокзал города Кемь, после 18:00 можно уезжать на поезде.

Наше путешествие подошло к концу! Север будет ждать вашего возвращения!

  • 1 час плывём.
  • 20 минут трансфер.
  • Завтрак в кемпинге.
  • Наконец-то стабильная связь и интернет.

*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Проживание

На маршруте мы живем в оборудованных кемпингах.

На Соловках это большая территория в глубине острова, где есть общественные бесплатные туалеты, платные душевые кабинки и банька. Также за доплату можно подзарядить гаджеты у администратора.

На Кузовах живем в кемпинге на берегу моря, где оборудован туалет, походный душ, походная банька, чум-типи для посиделок и столовая.

Варианты проживания

Палатка в оборудованном кемпинге

6 ночей

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер ж/д Кемь - Рабочеостровск - ж/д Кемь
  • Заброска на катере Рабочеостровск - Соловки - Кузова - Рабочеостровск
  • Проживание в кемпингах на Кузовах (3 ночи) и Соловках (3 ночи)
  • Трёхразовое питание на Кузовах, завтраки на Соловках
  • Экскурсия на Заяцкий остров
  • Входные билеты в ботанический сад
  • Аренда весельных лодок для прогулки по каналам
  • Аренда моторной лодки для путешествий по Кузовам
  • Услуги повара в кемпинге
  • Баня в кемпинге на Кузовах
  • Прокат группового снаряжения (горелки, палатки, котлы и пр.)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно (от 6000 рублей)
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Прокат велосипеда на Соловках (около 1200 рублей/день)
  • Обеды и ужины на Соловках
  • Экскурсии не по программе
  • Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Кемь, Республика Карелия
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого путешествия. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придётся поднимать его, чтобы донести до машины, до лагеря, загрузить в лодку и т. д.

Обращаем ваше внимание, что мы НЕ рекомендуем брать в этот маршрут чемоданы, т. к. высадка на Кузовах происходит на скалах, и вещи до лагеря придётся пронести (400 м) по абсолютно непригодной для чемоданов поверхности.

Обязательно предусмотрите одежду для посещения территории монастыря: женщины должны находиться в длинной юбке и с покрытой головой, а мужчины не должны быть в шортах и футболках с короткими рукавами.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
  • рюкзак или баул (100 литров);
  • гермочехол для телефона/документов.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • треккинговые кроссовки;
  • пуховик тонкий;
  • бафф.

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • студенческий билет (если есть);
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • спички.
Как будем питаться?

На Соловках для вас будут готовить вкусные завтраки в кемпинге.

Обеды и ужины в кафе/столовых не включены в стоимость тура.

На Кузовах предусмотрено трёхразовое питание, которое для вас будет готовить повар.

Дежурств не предусмотрено, но вам необходимо будет мыть за собой посуду.

Будет ли связь и электричество?

На Соловках в посёлке и почти по всему острову есть связь Мегафон и МТС, в кемпинге хорошо ловит мобильный интернет.

Иногда на острове из‑за погодных условий полностью отключается связь на день или несколько! Предупредите об этом своих родных и обязательно имейте с собой наличные деньги, т. к. переводами и картами расплатиться в такие дни тоже не получится.

На Кузовах ловит связь и мобильный интернет только в определённых местах, готовьтесь к цифровому детоксу.

Будет ли много комаров?

В июле и августе комаров обычно уже гораздо меньше, тем не менее мы рекомендуем всем взять репелленты от насекомых.

Можно ли взять с собой собаку и других домашних питомцев?

К сожалению, участие в этом туре с домашними питомцами невозможно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
