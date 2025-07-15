Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кемерово

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кемерово, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
«Советский проспект — вспомним некоторые купеческие фамилии, которые сохранились в народной истории и старых фото»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
«Проедем по историческому центру города и заглянем на главные парадные улицы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова
Прогуляйтесь по Кемерову, где сталинский ампир соседствует с бараками. Узнайте о прошлом города и его знаменитостях, включая Лещенко и мамонтов
«по центральным улицам, на которых сохранилось наследие парадной советской архитектуры»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
    Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
  • А
    Антон
    13 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Ольга очень творческий человек и коренной житель Кузбасса. Показала уютный и неторопливый город Кемерово с разных сторон. Очень понравились фотографии города в стиле было - стало!
  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
    читать дальше

    множестве иностранных специалистов, привлечённых к строительству города и завода. Впечатлила срутникова тарелка в городе - такая громадина и совсем рядом! Замечательная идея с отправлением открыток самому себе. . Надеюсь, наши до нас доберутся. И в завершении прогулки - небольшие презенты от экскурсовода Ольги. А какие - предлагаем узнать вам самим, записавшись на экскурсию 😉

  • О
    Ольга
    23 июня 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Всем доброго дня!
    Мы очень рады, что 12 июня 2025 года посетили город Кемерово. День города удачно совпал с выходным Днем
    читать дальше

    России). Летним солнечным днем Кемерово показался нам прекрасным: широкие проспекты, большие площади, сосредоточение интересных объектов почти в одном месте, красавица Томь и зелень, много зелени, особенно лип.
    Мы всегда начинаем знакомство с любым городом с помощью гида. Нам всегда везло на гидов, через их рассказ всегда глубже окунаешься в историю и атмосферу города.
    Не стал исключением и гид из города Кемерово Ольга. Наша компания из пятерых человек встретилась с Олей возле Кемеровской филармонии, познакомились, полюбовались памятником шахтерам. Дальше ребята из филармонии, громко готовящиеся ко Дню города, направили уже нас по нашей экскурсии. Мы были не против, тем более, впереди нас ждали увлекательные рассказы Ольги о ее любимом городе. Вначале мы заглянули во дворы домов по Арочной улице, познакомились с домом начала 1930-х годов, который был построен в стиле конструктивизма с элементами ранней советской неоклассики, архитектор Э. Май. Во дворе дома памятник Рабочему. Если бы был выкрашен белой краской, было бы полное погружение в 1930-е года. По пути к Притомской набережной мы увидели самый первый в мире киоск Подорожник, он до сих пор работает! Но не хлебом единым, как известно, сыт человек. О душе надо думать тоже, быть может, поэтому неподалеку от Подорожника установлен памятник философу Сирилу Генри Хоскину. Красивый памятник с милой котейкой у ног философа. Судя по всему, для туристов еще не придумали, что можно потереть у памятника на удачу или желание. На всякий случай мы потерли котейке нос.
    Дальше был небольшой сквер Орбита со станцией космической связи «Орбита», установленной в 1967 году. Станция законсервирована, но в случае чего…!
    А потом мы оставили свой след в строительстве города, заложив камни в знаменитую "брусчатку" Кемерово. И это были не камни преткновения, но камни дружбы народов Сибири и Абхазии, камушки приехали аж из Нового Афона!
    Погуляв еще немного по набережной с ее интересными памятниками, мы попали на площадь Пушкина с мини-памятником поэту. Прогуливаясь далее по площадям и улицам Кемерово мы наслаждались домами в стиле сталинского ампира. До чего же красивые элементы декора, широкие улицы, в которые, к счастью, нельзя воткнуть современные высотки. Были мы и на Площади Советов, где провели свои первые забастовки шахтеры в начале 90-х. Ольга показала нам монетку тех времен со штампом "Шахтеры за Тулеева", историческая ценность, между прочим! Потом Ольга познакомила нас с прекрасным ультрасовременным Краеведческим музеем, который мы уже самостоятельно посетили на следующий день. Время экскурсии пролетело увлекательно и незаметно!
    Хочу отметить, что ценность любой информации - в её подаче, чувствуется, что Ольга очень любит свой город, она постарались найти так много интересного! Вишенка на торте - прекрасно составленное портфолио, исторические фото города еще больше погружают в его атмосферу. Олечка, побольше вам туристов и любящих свой город кемеровчан! С удовольствием порекомендуем вас своим друзьям!

    Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!
  • Н
    Наталия
    12 июня 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто рассказ о городе Кемерово,
    читать дальше

    это легкий экскурс в прошлое России и Европы более столетней давности, который вдруг начинает сплетать ваши отрывочные знания в единую канву и вы начинаете дополнять друг друга с гидом. Это не экскурсия -это любопытный рассказ с вопросами друг другу, с обменом мнениями и. . О ЧУДО! открытием для каждого участника. Исторические факты вместе с рассматриванием фотографий, на том самом месте где это фото было сделано 100 лет назад, создает особую атмосферу переноса в прошлое. Ольга создает легкий квест и вы погружаетесь в мир детства, где есть место любопытству, восторгу и сопричастности.

    Не буду раскрывать детали этого короткого по времени, но длинного по мыслям, которые остаются с вами и вдруг вызывают интерес продолжить личные изыскания, события. Мои наилучшие рекомендации!!!
    Просто попробуйте!
    Да! Не ждите что вас будут развлекать - будьте готовы стать исследователями, даже если вы прожили в этом городе всю свою жизнь!

    Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не простоЕсли есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не простоЕсли есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто
  • Р
    Руслан
    31 мая 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Только не зимний сезон
  • В
    Валинеева
    6 апреля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Большое спасибо за экскурсию! Нам очень не повезло с погодой, и Ольга немного изменила маршрут и концепцию экскурсии. Все остались
    читать дальше

    очень довольны. И главное не замерзли. Видно, что Ольга очень любит свой город и край, и это передает нам - туристам. Было интересно и познавательно.

  • О
    Оксана
    31 марта 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Спасибо Ольге за экскурсию! Она очень душевный, позитивный человек! Приезжали в Кемерово на выходные и хотели за короткий промежуток времени
    читать дальше

    познакомиться получше с городом. Экскурсия интересная, информация о истории города предоставлялась в доступной форме для ребенка 7 лет. Незабываемый момент отправка открытки. Из трёх отравленных открыток домой пришла одна, отправленная младшей дочерью.

    Спасибо Ольге за экскурсию! Она очень душевный, позитивный человек! Приезжали в Кемерово на выходные и хотелиСпасибо Ольге за экскурсию! Она очень душевный, позитивный человек! Приезжали в Кемерово на выходные и хотелиСпасибо Ольге за экскурсию! Она очень душевный, позитивный человек! Приезжали в Кемерово на выходные и хотели
  • Е
    Елизавета
    30 марта 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Друзья, это самая лучшая экскурсия из всех тех, которые вообще могли быть!
    Ольга - супер солнышко, учла все запросы, которые были
    читать дальше

    у нас, рассказала и показала город
    Без нафталина в экскурсиях, без скучных рассказов про историю города - все супер круто прошло! на нашем языке!
    Если окажетесь в Кемерово хоть на день (а мы приезжали всего на выходные) - обязательно прогуляйтесь с Ольгой по Кемерово
    я уверена, что у вас останутся самые лучшие впечатления
    с любовью и теплом, девчонки из Томска! ❤️

    Друзья, это самая лучшая экскурсия из всех тех, которые вообще могли быть!Друзья, это самая лучшая экскурсия из всех тех, которые вообще могли быть!
  • С
    Светлана
    25 февраля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! С любовью рассказала нам о своём городе, познакомила с интересными фактами из истории Кемерова, подсказала, что и где можно ещё посмотреть. Чувствуется, что Ольга увлечена своим делом, приятна в общении, очень отзывчивый и открытый человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
  2. Знакомьтесь, Кемерово
  3. Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Реликтовый лес
  4. Площадь Пушкина
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в декабре 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кемерово. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод