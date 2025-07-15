Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
«Советский проспект — вспомним некоторые купеческие фамилии, которые сохранились в народной истории и старых фото»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
«Проедем по историческому центру города и заглянем на главные парадные улицы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова
Прогуляйтесь по Кемерову, где сталинский ампир соседствует с бараками. Узнайте о прошлом города и его знаменитостях, включая Лещенко и мамонтов
«по центральным улицам, на которых сохранилось наследие парадной советской архитектуры»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 июля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
- ААнтон13 июля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Ольга очень творческий человек и коренной житель Кузбасса. Показала уютный и неторопливый город Кемерово с разных сторон. Очень понравились фотографии города в стиле было - стало!
- ООльга2 июля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
- ООльга23 июня 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Всем доброго дня!
Мы очень рады, что 12 июня 2025 года посетили город Кемерово. День города удачно совпал с выходным Днем
- ННаталия12 июня 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто рассказ о городе Кемерово,
- РРуслан31 мая 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Только не зимний сезон
- ВВалинеева6 апреля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Большое спасибо за экскурсию! Нам очень не повезло с погодой, и Ольга немного изменила маршрут и концепцию экскурсии. Все остались
- ООксана31 марта 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Спасибо Ольге за экскурсию! Она очень душевный, позитивный человек! Приезжали в Кемерово на выходные и хотели за короткий промежуток времени
- ЕЕлизавета30 марта 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Друзья, это самая лучшая экскурсия из всех тех, которые вообще могли быть!
Ольга - супер солнышко, учла все запросы, которые были
- ССветлана25 февраля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Спасибо большое Ольге за экскурсию! С любовью рассказала нам о своём городе, познакомила с интересными фактами из истории Кемерова, подсказала, что и где можно ещё посмотреть. Чувствуется, что Ольга увлечена своим делом, приятна в общении, очень отзывчивый и открытый человек!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в декабре 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кемерово. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод