Мои заказы

Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков

Прогуляйтесь по Кемерову, где сталинский ампир соседствует с бараками. Узнайте о прошлом города и его знаменитостях, включая Лещенко и мамонтов
Экскурсия по историческому центру Кемерова предлагает уникальную возможность познакомиться с контрастами города.

Величественные здания сталинского ампира соседствуют с простыми бараками, а улицы полны историй и легенд.

Путешествие по центральным улицам и потаённым
читать дальше

дорожкам откроет перед вами историю становления города, значимые имена и неожиданные связи, такие как «Титаник» и Лев Лещенко.

Площадь Волкова, Театральная площадь и Притомская набережная - лишь часть маршрута, который позволит ощутить дух Кемерова

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура сталинского ампира
  • 📜 Интересные истории и легенды
  • 🌿 Прогулка по живописным местам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺️ Открытие малоизвестных уголков города
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков© Арина
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков© Арина
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков© Арина

Что можно увидеть

  • Площадь Волкова
  • Театральная площадь
  • Притомская набережная
  • Площадь Пушкина
  • Площадь Советов

Описание экскурсии

Мы будем гулять:

  • по центральным улицам, на которых сохранилось наследие парадной советской архитектуры
  • и потаённым дорожкам — они приведут к самому старому зданию в городе и первой зарегистрированной улице

Вы познакомитесь с основными вехами становления Кемерова и значимыми для него именами.

Узнаете, какое отношение к Кемерову имеют «Титаник», Лев Лещенко и мамонты.

На маршруте:

  • Площадь Волкова — памятник первооткрывателю угля Михайло Волкову, крёстному отцу Кемерово
  • Театральная площадь с Театром драмы Луначарского — прекрасным образцом сталинского ампира
  • Притомская набережная — одно из любимых мест кемеровчан для прогулок и фотосессий
  • Площадь Пушкина — здесь установлен памятник писателю в его натуральный рост
  • Площадь Советов — символический центр города с памятником Ленину

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
читать дальше

уголь на вкус, спуститься в настоящую шахту и подняться на разрез. Покорить волну и полетать в самой высокой аэротрубе в Европе. Затеряться в самом большом в мире сосновом бору в пределах города и подружиться с кемеровскими уточками. Мы поможем найти вам собственную траекторию знакомства с городом, открыть самые его потаённые стороны, увидеть идентичность Кемерова и кемеровчан!

Входит в следующие категории Кемерово

Похожие экскурсии из Кемерово

Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
29 ноя в 15:00
30 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кемерово. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемерово