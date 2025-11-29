Экскурсия по историческому центру Кемерова предлагает уникальную возможность познакомиться с контрастами города.
Величественные здания сталинского ампира соседствуют с простыми бараками, а улицы полны историй и легенд.
Путешествие по центральным улицам и потаённым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура сталинского ампира
- 📜 Интересные истории и легенды
- 🌿 Прогулка по живописным местам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Открытие малоизвестных уголков города
Что можно увидеть
- Площадь Волкова
- Театральная площадь
- Притомская набережная
- Площадь Пушкина
- Площадь Советов
Описание экскурсии
Мы будем гулять:
- по центральным улицам, на которых сохранилось наследие парадной советской архитектуры
- и потаённым дорожкам — они приведут к самому старому зданию в городе и первой зарегистрированной улице
Вы познакомитесь с основными вехами становления Кемерова и значимыми для него именами.
Узнаете, какое отношение к Кемерову имеют «Титаник», Лев Лещенко и мамонты.
На маршруте:
- Площадь Волкова — памятник первооткрывателю угля Михайло Волкову, крёстному отцу Кемерово
- Театральная площадь с Театром драмы Луначарского — прекрасным образцом сталинского ампира
- Притомская набережная — одно из любимых мест кемеровчан для прогулок и фотосессий
- Площадь Пушкина — здесь установлен памятник писателю в его натуральный рост
- Площадь Советов — символический центр города с памятником Ленину
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
