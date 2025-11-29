Арина — ваша команда гидов в Кемерово

читать дальше уголь на вкус, спуститься в настоящую шахту и подняться на разрез. Покорить волну и полетать в самой высокой аэротрубе в Европе. Затеряться в самом большом в мире сосновом бору в пределах города и подружиться с кемеровскими уточками. Мы поможем найти вам собственную траекторию знакомства с городом, открыть самые его потаённые стороны, увидеть идентичность Кемерова и кемеровчан!

Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать