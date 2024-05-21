Индивидуальные экскурсии в Кемерово с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кемерово, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Начало: Филармония Кузбасса
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Начало: недалеко от площади Советов
16 июня в 10:00
17 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Обязательно пройдитесь по городу с Ольгой! Мы остались в восторге!
  • В
    Валерия
    18 мая 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Оля, спасибо вам большое за экскурсию, приятное общение, возможность не только увидеть, но и почувствовать город, понять его.
  • К
    Константин
    9 мая 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Спасибо Ольге за приятные впечатления. Ольга умница, рассказ увлекательный и позновательный. Никто из группы не пожалел.
  • П
    Павел
    26 июня 2023
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Анна прекрасный гид! Очень красиво и вкусно рассказала о городе, об истории его развития, об архитектуре и планировке. На все заданные
    читать дальше

    вглубь вопросы дала исчерпывающие ответы. Люблю таких гидов, с ними интересно! И она любит свой город и привечает гостей. Только самые лучшие рекомендации!!!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Мария прекрасный ГИД. Остались очень приятные впечатления о прогулке. И с погодой тоже повнзло. Обязательно рекомендую друзьям. Спасибо за мероприятие!
  • М
    Мария
    21 марта 2023
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Отличная экскурсия. Первый раз были в городе, впечатления замечательные. Гид учла всё: и в мороз заходили в помещения согреться, и
    читать дальше

    на вопросы есть все ответы, и за 2 часа не устали. Информация подаётся очень логично, структурировано. Узнали много нового. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
  2. Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
  3. Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Реликтовый лес
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в июне 2024
Сейчас в Кемерово в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Кемерово? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам