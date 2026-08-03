Мои заказы

Экскурсии в Кемерово

Найдено 10 экскурсий в Кемерово, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 5777 ₽ за всё до 4 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пройти по городу, где дома, площади и набережная сами рассказывают свои увлекательные истории
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
10 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
С комфортом доехать до музея-заповедника и по пути увидеть ключевые точки города
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова»
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова»
Начало: Площадь Волкова
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове
Пешая
1 час
Квест
до 10 чел.
Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове
Пройти по следам Великой Северной экспедиции и вернуть амулет шамана
Начало: У площади Советов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
10 авг в 12:00
16 авг в 09:00
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
Парк Победы имени Жукова - хранитель истории
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Парк Победы имени Жукова - хранитель истории
Взобраться на танк, узнать о военном прошлом Кемерова и познакомиться с его характером
Начало: У входа в парк
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 20 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Познакомьтесь с богатой историей Кемерово, посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой шахтерского города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Знакомьтесь, Кемерово
Сергей очень профессиональный гид. Все понравилось! Рекомендую)
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Знакомьтесь, Кемерово
Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает к себе. Несмотря на
читать дальшеуменьшить

ливень, все прошло великолепно и интересно)) Подарил брошюру и карту с достопримечательностями Кемерово. Мне, как жителю Владивостока, было интересно узнать об истории Вашего города😀👍🏻

Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает
Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает
Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает
Вам был полезен этот отзыв?
О
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом маршрут позволил "увидеть" и перспективы города Кемерово и начало угольной истории. Очень понравилось, удачи!
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Вам был полезен этот отзыв?
С
Знакомьтесь, Кемерово
Сергей отличный экскурсовод! Все понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Отличная получилась экскурсия, видно что Анна знает прекрасно свой город и Кузбасс в целом. Можно задавать разные вопросы, нить повествования не теряется и даже не хотелось расставаться! Рекомендую 🔥
Вам был полезен этот отзыв?
M
Знакомьтесь, Кемерово
Спасибо, Сергей! Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Сергей знает огромный объём информации про город, интересные истории, факты. И Сергей по настоящему любит свой город.
Спасибо, Сергей! Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Сергей знает огромный объём информации про город, интересные
Спасибо, Сергей! Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Сергей знает огромный объём информации про город, интересные
Спасибо, Сергей! Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Сергей знает огромный объём информации про город, интересные
Спасибо, Сергей! Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Сергей знает огромный объём информации про город, интересные
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Знакомьтесь, Кемерово
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Сергею за превосходную экскурсию по Кемерово!

Всё было организовано на высшем уровне: Сергей заранее созвонился с
читать дальшеуменьшить

нами и уточнил все детали — это сразу создало ощущение надёжности и заботы. Он забрал нас прямо от места отдыха — очень удобно!

Автомобиль был идеально чистым и комфортным, что сразу расположило к приятной поездке. Отдельно отмечу приятные сюрпризы от Сергея: в машине нас ждала вода, а ещё он подарил брошюрки и карту города с отмеченными локациями — теперь знаем, куда сходить дополнительно!

За каких‑то 2 часа мы успели проехать по всем самым интересным местам Кемерово, до которых пешком за день точно не добраться. Маршрут был продуман до мелочей — ничего не упущено, всё по делу.

Сергей — настоящий профессионал: рассказывал очень интересно, увлекательно и познавательно. Узнали много нового о городе и области. Особенно впечатлил его поставленный, чёткий голос — слушать было одно удовольствие. Видно, что человек любит своё дело и хорошо знает историю края.

Однозначно рекомендую Сергея как экскурсовода — если хотите увидеть Кемерово с лучшей стороны и получить максимум впечатлений за короткое время, вам к нему!

Большое спасибо ещё раз!

С уважением, Екатерина и Василиса

Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Сергею за превосходную экскурсию по Кемерово!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Знакомьтесь, Кемерово
Спасибо за плодотворно проведенное время! Все понравилось - посещение памятных мест в городе, множество интересных фактов.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Знакомьтесь, Кемерово
Благодарю Сергея за знакомство с новым для меня городом. Познавательно, емко, интересно. Как раз то, что надо, если мало времени, а хочется познакомиться с историей города и увидеть его полностью.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова»
30.05.2026 Были на экскурсии по Кемерово у чудесной Арины. Человек увлеченный своим делом и влюбленный в свой город! Экскурсия длилась
читать дальшеуменьшить

2 часа, но благодаря интересному и увлекательному рассказу Арины, мы даже не заметили как время подошло к концу. Очень рекомендуем обращаться именно к ней, если хотите узнать интересные факты об этом прекрасном городе

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 67 отзывов в Кемерово

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово

Самые популярные экскурсии в Кемерово
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Знакомьтесь, Кемерово;
  2. Кемерово: молодой, промышленный, сибирский;
  3. Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму;
  4. Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу;
  5. Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова».
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в августе 2026
Сейчас в Кемерово можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на увлекательные экскурсии по городу Кемерово, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая новые аспекты городской жизни. Экскурсии города Кемерово ожидают вас, чтобы показать самые яркие и запоминающиеся места. Забронируйте свое приключение уже сегодня и станьте частью захватывающего путешествия!