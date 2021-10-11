Все экскурсии в Кемерово
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Кемерово на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Кемерово - русская идея и американская мечта
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город, а материальное воплощение коммунистической...
каждые выходные с 10.00 до 15.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-5 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая экскурсия по историческому центру Кемерово
каждые выходные, начало с 10.00 до 15.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-3 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 900₽
за 1-3 чел.
Кемерово — русская идея и американская мечта
Приоткрыть трехсотлетнюю историю, полную удивительных событий, исследуя город на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Последние отзывы «Экскурсии Кемерово»
- ММарина11 октября 2021Мне очень понравилось гулять с Ольгой по городу и узнавать не только его прошлое, но настоящее и будущее. Только благодаря таким прогулкам можно понять душу Кемерово и его специфику. Местные часто ругают столицу Кузбасса за экологию и другие недостатки, но я его увидела совершенно другим. Тут потрясающе красивый центр сталинской архитектуры, очень интересный краеведческий музей, а главное его ценность - люди, которые свой город любят и развивают. Если вы приехали в Кемерово в командировку на пару дней, найдите пару часов на прогулку с Ольгой, и для вас этот город навсегда перестанет ассоциироваться только с углем, но и надолго останется в сердце, как самобытный и интересный уголок России.
- ВВиктор6 октября 2021Ольга прекрасный, позитивный гид, любящий свой город Кемерово и много знающий о своём городе. Гида рекомендуем, он зарядит Вас позитивом на целый день, неделю, месяц. Спасибо!
- ССергей30 сентября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия, от человека, который не просто любит историю, но очень любит город и регион, в котором он живет!
- ААндрей9 августа 2021Супер мне все понравилось, гид с опытом рекомендую
- ННаталья31 марта 2020Приехала в Кемерово в командировку, впервые в этом краю нашей страны, Сибири и захотелось узнать больше о городе. На сайте оформила экскурсию. Экскурсия очень понравилась и запомнилась. Анна замечательный профессиональный экскурсовод, любящий свое дело, поэтому экскурсия прошла интересно и я много узнала интересного. После этого я другими глазами начала смотреть на город, жителей города. Не смотря на суровый климат, жители города замечательные, дружелюбные.
- ППопантонопуло27 февраля 2020Очень понравилась экскурсия! Анна прекрасно знает своё дело, это чувствуется во всем: и в информации, которую она рассказывает, и в знаниях об истории города. Анна прекрасный человек, с ней приятно было провести это время! Самое важное для меня было, что информация интересная, не "сухая". И я была поражена тем, что казалось бы, что смотреть в Кемерово - обычный шахтерский город (наше представление о Кемерово, когда мы туда ехали), а в результате дня, проведенного в этом городе оказалось недостаточно и мы уехали с чувством какой-то недосказанности, с чувством, что еще столько всего надо посмотреть… И это от того, что мы многое узнали от Анны. Кроме её экскурсии мы были еще в музее красная горка. В общем, хотим как-нибудь приехать еще, хотим посетить историко-краеведческий проспект "Кузбасс - взгляд в историю", съездить в лесную поляну, там очень большой ботанический сад, и еще в Таёжную заимку (там есть хаски-лэнд, можно покататься). А еще в Кемерово есть место силы, о нем вы узнаете на экскурсии у Анны! В общем, Анне большое спасибо! Мы узнали город с другой стороны, его историю, было очень интересно, обязательно приедем еще (закончить программу:-)). И кстати, с нами были дети 8 и 10 лет и периодически им хотелось бегать и играть, что они и делали, и я рада, что Анна на это отлично реагировала, и не злилась, как некоторые гиды, что они её иногда перебивали или были громче, чем она! Это прекрасно! Рекомендуем)))
- ННаталья7 ноября 2019Замечательная экскурсия! Будучи сама гидом, оценила уровень профессионального мастерства Анны. Рассказ интересный, учитывая, что Кемерово скромен в плане глубокой истории в смысле столетий, но, как оказалось, та недолгая история, что у города есть, была весьма насыщенной. Перед экскурсией Анны я успела побывать в музее шахтерского дела Красная Горка, Анна уточнила у меня, что именно я уже видела в Кемерово и составила свой рассказ таким образом, что он удачно дополнял, но не повторял то, что я уже услышала. Чувствовалась хорошая проработка исторического материала. С чистым сердцем порекомендую экскурсию Анны будущим гостям города!