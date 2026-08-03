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нами и уточнил все детали — это сразу создало ощущение надёжности и заботы. Он забрал нас прямо от места отдыха — очень удобно!



Автомобиль был идеально чистым и комфортным, что сразу расположило к приятной поездке. Отдельно отмечу приятные сюрпризы от Сергея: в машине нас ждала вода, а ещё он подарил брошюрки и карту города с отмеченными локациями — теперь знаем, куда сходить дополнительно!



За каких‑то 2 часа мы успели проехать по всем самым интересным местам Кемерово, до которых пешком за день точно не добраться. Маршрут был продуман до мелочей — ничего не упущено, всё по делу.



Сергей — настоящий профессионал: рассказывал очень интересно, увлекательно и познавательно. Узнали много нового о городе и области. Особенно впечатлил его поставленный, чёткий голос — слушать было одно удовольствие. Видно, что человек любит своё дело и хорошо знает историю края.



Однозначно рекомендую Сергея как экскурсовода — если хотите увидеть Кемерово с лучшей стороны и получить максимум впечатлений за короткое время, вам к нему!



Большое спасибо ещё раз!



С уважением, Екатерина и Василиса