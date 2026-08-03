Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 5777 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пройти по городу, где дома, площади и набережная сами рассказывают свои увлекательные истории
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
10 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
С комфортом доехать до музея-заповедника и по пути увидеть ключевые точки города
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова»
Начало: Площадь Волкова
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове
Пройти по следам Великой Северной экспедиции и вернуть амулет шамана
Начало: У площади Советов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
10 авг в 12:00
16 авг в 09:00
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Парк Победы имени Жукова - хранитель истории
Взобраться на танк, узнать о военном прошлом Кемерова и познакомиться с его характером
Начало: У входа в парк
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Познакомьтесь с богатой историей Кемерово, посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой шахтерского города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Сергей очень профессиональный гид. Все понравилось! Рекомендую)
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Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает к себе. Несмотря на
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О
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом маршрут позволил "увидеть" и перспективы города Кемерово и начало угольной истории. Очень понравилось, удачи!
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С
Сергей отличный экскурсовод! Все понравилось!
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Н
Отличная получилась экскурсия, видно что Анна знает прекрасно свой город и Кузбасс в целом. Можно задавать разные вопросы, нить повествования не теряется и даже не хотелось расставаться! Рекомендую 🔥
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M
Спасибо, Сергей! Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Сергей знает огромный объём информации про город, интересные истории, факты. И Сергей по настоящему любит свой город.
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Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Сергею за превосходную экскурсию по Кемерово!
Всё было организовано на высшем уровне: Сергей заранее созвонился с
Всё было организовано на высшем уровне: Сергей заранее созвонился с
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Д
Спасибо за плодотворно проведенное время! Все понравилось - посещение памятных мест в городе, множество интересных фактов.
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Е
Благодарю Сергея за знакомство с новым для меня городом. Познавательно, емко, интересно. Как раз то, что надо, если мало времени, а хочется познакомиться с историей города и увидеть его полностью.
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Е
30.05.2026 Были на экскурсии по Кемерово у чудесной Арины. Человек увлеченный своим делом и влюбленный в свой город! Экскурсия длилась
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Всего 67 отзывов в Кемерово
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово
Самые популярные экскурсии в Кемерово
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в августе 2026
Сейчас в Кемерово можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на увлекательные экскурсии по городу Кемерово, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая новые аспекты городской жизни. Экскурсии города Кемерово ожидают вас, чтобы показать самые яркие и запоминающиеся места. Забронируйте свое приключение уже сегодня и станьте частью захватывающего путешествия!