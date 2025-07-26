Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу»
Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
«На 156 га соснового бора — скала с петроглифами, археологические и этнографические комплексы, экспозиции, посвящённые природе, фольклору и мифологии Сибири»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Историческая AR-игра «Кемерово: дополни реальность!» (12+)
Собрать шкалу времени и оживить городских героев в дополненной реальности
Начало: На Притомской набережной
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Парк Победы имени Жукова
Парк Победы Жукова в Кемерово - уникальное место, где история оживает. Узнайте о подвигах, сделайте фото на технике и насладитесь панорамами
Начало: У входа в парк
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
3000 ₽ за всё до 20 чел.
