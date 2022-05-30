Экскурсия по улицам Кемерово – это возможность познакомиться с промышленной историей сибирского городка, увидеть его лучшие достопримечательности и знаковые места. Вы пройдетесь по старому центру, погрузитесь в атмосферу шахтерского Кузбасса, побываете у храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

Прогулка по историческому центру

Мы отправимся на прогулку от Советского проспекта. Вы сможете увидеть Театр Драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского, посмотреть на здание Краеведческого музея, пройтись по Арочной улице и Аллее Славы. На площади Пушкина можно будет осмотреть памятник русскому поэту, а на площади Советов – постоять у знака «Нулевой километр». В ходе экскурсии вы пройдетесь по скверу Орбита и посетите городскую набережную, с которой можно полюбоваться видами на реликтовый лес.

Знакомство с историей и буднями Кузбасса

Чтобы познакомиться с настоящим шахтерским Кузбассом, мы проедем в музей-заповедник «Красная Горка». На его территории находится монумент «Шахтерам Кузбасса», созданный в 2003 году скульптором Эрнстом Неизвестным. Вы прогуляетесь по заповеднику, посмотрите на уникальные памятники индустриальной эпохи Кемерово, увидите реалистичную реконструкцию угольной шахты. Далее мы прогуляемся по Сосновому бору и посмотрим на знак «Кузбасс».

Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

Приходская церковь была создана монахами ордена редемптористов в 2009 году. Храм находится на улице Черняховского и включает в себя воскресную школу, а также помещения для священнослужителей. Вы сможете осмотреть монументальную архитектуру постройки, побывать у статуи Девы Марии, установленной на территории церкви.