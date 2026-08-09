Важной частью программы станет визит в музей-заповедник «Красная Горка», где можно узнать о шахтерском прошлом региона. Завершает экскурсию посещение Храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Богатая история и культура
- 🌳 Природные красоты и виды
- ⛪ Уникальные архитектурные памятники
- 🗿 Интересные исторические факты
- 🚶♂️ Прогулка по историческому центру
- 🖼️ Посещение музеев и заповедников
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Театр Драмы Кузбасса
- Краеведческий музей
- Арочная улица
- Аллея Славы
- Площадь Пушкина
- Площадь Советов
- Музей-заповедник «Красная Горка»
- Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
Описание экскурсии
Экскурсия по улицам Кемерово
Экскурсия по Кемерово — это уникальная возможность открыть для себя промышленную историю этого сибирского города, погрузившись в его атмосферу и увидев самые знаковые достопримечательности. Вы сможете пройтись по старому центру и познакомиться с наследием шахтерского Кузбасса, а также посетить храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.
Прогулка по историческому центру
Начнем нашу прогулку с Советского проспекта, где вас ожидают:
- Театр Драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского;
- Здание Краеведческого музея;
- Арочная улица и Аллея Славы.
Не упустите возможность взглянуть на памятник русскому поэту на площади Пушкина и постоять у знака «Нулевой километр» на площади Советов. В ходе экскурсии вы также прогуляетесь по скверу Орбита и посетите городскую набережную с великолепными видами на реликтовый лес.
Знакомство с историей и буднями Кузбасса
Чтобы глубже узнать о настоящем шахтерском Кузбассе, мы направимся в музей-заповедник «Красная Горка». Там вы сможете:
- Увидеть монумент «Шахтерам Кузбасса», созданный в 2003 году известным скульптором Эрнстом Неизвестным;
- Прогуляться по заповеднику и рассмотреть уникальные памятники индустриальной эпохи Кемерово;
- Посмотреть на реалистичную реконструкцию угольной шахты.
Также мы совершим приятную прогулку по Сосновому бору и увидим знак «Кузбасс».
Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
Этот храм был основан монахами ордена редемптористов в 2009 году и расположен на улице Черняховского. В его композицию входят:
- Воскресная школа;
- Помещения для священнослужителей.
Вы сможете осмотреть удивительную архитектуру здания и полюбоваться статуей Девы Марии, установленной на территории церкви.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пушкина
- Арочная улица
- Площадь Советов
- Набережная
- Парк Ангелов
- Сквер Орбита
- Музей-заповедник «Красная горка»
- Монумент «Шахтерам Кузбасса»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.