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Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов

Познакомьтесь с богатой историей Кемерово, посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой шахтерского города
Экскурсия по Кемерово предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого сибирского города. Участники увидят Театр Драмы Кузбасса, Краеведческий музей и другие знаковые места. Прогулка по историческому центру включает посещение площади Пушкина и площади Советов.

Важной частью программы станет визит в музей-заповедник «Красная Горка», где можно узнать о шахтерском прошлом региона. Завершает экскурсию посещение Храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Богатая история и культура
  • 🌳 Природные красоты и виды
  • ⛪ Уникальные архитектурные памятники
  • 🗿 Интересные исторические факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческому центру
  • 🖼️ Посещение музеев и заповедников

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми достопримечательностями. В это время город оживает, и вы сможете увидеть его во всей красе. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Театр Драмы Кузбасса
  • Краеведческий музей
  • Арочная улица
  • Аллея Славы
  • Площадь Пушкина
  • Площадь Советов
  • Музей-заповедник «Красная Горка»
  • Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

Описание экскурсии

Экскурсия по улицам Кемерово

Экскурсия по Кемерово — это уникальная возможность открыть для себя промышленную историю этого сибирского города, погрузившись в его атмосферу и увидев самые знаковые достопримечательности. Вы сможете пройтись по старому центру и познакомиться с наследием шахтерского Кузбасса, а также посетить храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

Прогулка по историческому центру

Начнем нашу прогулку с Советского проспекта, где вас ожидают:

  • Театр Драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского;
  • Здание Краеведческого музея;
  • Арочная улица и Аллея Славы.

Не упустите возможность взглянуть на памятник русскому поэту на площади Пушкина и постоять у знака «Нулевой километр» на площади Советов. В ходе экскурсии вы также прогуляетесь по скверу Орбита и посетите городскую набережную с великолепными видами на реликтовый лес.

Знакомство с историей и буднями Кузбасса

Чтобы глубже узнать о настоящем шахтерском Кузбассе, мы направимся в музей-заповедник «Красная Горка». Там вы сможете:

  • Увидеть монумент «Шахтерам Кузбасса», созданный в 2003 году известным скульптором Эрнстом Неизвестным;
  • Прогуляться по заповеднику и рассмотреть уникальные памятники индустриальной эпохи Кемерово;
  • Посмотреть на реалистичную реконструкцию угольной шахты.

Также мы совершим приятную прогулку по Сосновому бору и увидим знак «Кузбасс».

Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

Этот храм был основан монахами ордена редемптористов в 2009 году и расположен на улице Черняховского. В его композицию входят:

  • Воскресная школа;
  • Помещения для священнослужителей.

Вы сможете осмотреть удивительную архитектуру здания и полюбоваться статуей Девы Марии, установленной на территории церкви.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Пушкина
  • Арочная улица
  • Площадь Советов
  • Набережная
  • Парк Ангелов
  • Сквер Орбита
  • Музей-заповедник «Красная горка»
  • Монумент «Шахтерам Кузбасса»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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