Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми достопримечательностями. В это время город оживает, и вы сможете увидеть его во всей красе. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфортность прогулок.

Экскурсия по Кемерово предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого сибирского города. Участники увидят Театр Драмы Кузбасса, Краеведческий музей и другие знаковые места. Прогулка по историческому центру включает посещение площади Пушкина и площади Советов. Важной частью программы станет визит в музей-заповедник «Красная Горка», где можно узнать о шахтерском прошлом региона. Завершает экскурсию посещение Храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по улицам Кемерово

Экскурсия по Кемерово — это уникальная возможность открыть для себя промышленную историю этого сибирского города, погрузившись в его атмосферу и увидев самые знаковые достопримечательности. Вы сможете пройтись по старому центру и познакомиться с наследием шахтерского Кузбасса, а также посетить храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

Прогулка по историческому центру

Начнем нашу прогулку с Советского проспекта, где вас ожидают:

Театр Драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского;

Здание Краеведческого музея;

Арочная улица и Аллея Славы.

Не упустите возможность взглянуть на памятник русскому поэту на площади Пушкина и постоять у знака «Нулевой километр» на площади Советов. В ходе экскурсии вы также прогуляетесь по скверу Орбита и посетите городскую набережную с великолепными видами на реликтовый лес.

Знакомство с историей и буднями Кузбасса

Чтобы глубже узнать о настоящем шахтерском Кузбассе, мы направимся в музей-заповедник «Красная Горка». Там вы сможете:

Увидеть монумент «Шахтерам Кузбасса», созданный в 2003 году известным скульптором Эрнстом Неизвестным;

Прогуляться по заповеднику и рассмотреть уникальные памятники индустриальной эпохи Кемерово;

Посмотреть на реалистичную реконструкцию угольной шахты.

Также мы совершим приятную прогулку по Сосновому бору и увидим знак «Кузбасс».

Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

Этот храм был основан монахами ордена редемптористов в 2009 году и расположен на улице Черняховского. В его композицию входят:

Воскресная школа;

Помещения для священнослужителей.

Вы сможете осмотреть удивительную архитектуру здания и полюбоваться статуей Девы Марии, установленной на территории церкви.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.