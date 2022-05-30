Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте

Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Пушкина
  • Арочная улица
  • Площадь Советов
  • Набережная
  • Парк Ангелов
  • Сквер Орбита
  • Музей-заповедник «Красная горка»
  • Монумент «Шахтерам Кузбасса»
Экскурсия по улицам Кемерово – это возможность познакомиться с промышленной историей сибирского городка, увидеть его лучшие достопримечательности и знаковые места. Вы пройдетесь по старому центру, погрузитесь в атмосферу шахтерского Кузбасса, побываете у храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

Прогулка по историческому центру

Мы отправимся на прогулку от Советского проспекта. Вы сможете увидеть Театр Драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского, посмотреть на здание Краеведческого музея, пройтись по Арочной улице и Аллее Славы. На площади Пушкина можно будет осмотреть памятник русскому поэту, а на площади Советов – постоять у знака «Нулевой километр». В ходе экскурсии вы пройдетесь по скверу Орбита и посетите городскую набережную, с которой можно полюбоваться видами на реликтовый лес.

Знакомство с историей и буднями Кузбасса

Чтобы познакомиться с настоящим шахтерским Кузбассом, мы проедем в музей-заповедник «Красная Горка». На его территории находится монумент «Шахтерам Кузбасса», созданный в 2003 году скульптором Эрнстом Неизвестным. Вы прогуляетесь по заповеднику, посмотрите на уникальные памятники индустриальной эпохи Кемерово, увидите реалистичную реконструкцию угольной шахты. Далее мы прогуляемся по Сосновому бору и посмотрим на знак «Кузбасс».

Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

Приходская церковь была создана монахами ордена редемптористов в 2009 году. Храм находится на улице Черняховского и включает в себя воскресную школу, а также помещения для священнослужителей. Вы сможете осмотреть монументальную архитектуру постройки, побывать у статуи Девы Марии, установленной на территории церкви.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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